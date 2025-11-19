Minuto a Minuto: La selección de Panamá se clasifica a su segundo mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La noche cae sobre Ciudad de Panamá con un peso particular, casi simbólico, casi premonitorio.

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez se erige otra vez como escenario de sufrimientos, esperanzas y definiciones, pero esta vez todo parece amplificado: las luces, los cánticos, los nervios, los cálculos, el aire denso que envuelve una fecha que puede convertirse en uno de los episodios más recordados —para bien o para mal— del ciclo de Thomas Christiansen.

Este no es un partido más. Este no es un trámite. Este es el día en que Panamá juega la vida.

TERMINA EL PARTIDO EN EL TREBOL: GUATEMALA 3-1 SURINAM

PANAMÁ AL MUNDIAL. PANAMÁ DERROTA 3-0 A EL SALVADOR.

Autogol de Samayoa y descuenta Surinam.

Minuto 85: Pumita sentencia. José Luis Rodríguez pone el 3-0 y Panamá está en la Copa Mundial 2026.

Minuto 72: Entran José Luis Rodríguez y Alberto Quintero por Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

Óscar Santis convierte el 3-0 de Guatemala sobre Surinam al minuto 65.

Minuto 59: Cambio en Panamá. Entran Cristian Martínez y José Fajardo por el capitán Aníbal Godoy y Azarías Londoño.

Gooooool de Guatemala. La primera ocasión de Olger Escobar en la cancha y pone el 2-0 sobre Surinam.

GOOOOOOL DE GUATEMALA. Darwin Lom de cabeza tras el centro de Oscar Santis para el 1-0 sobre Surinam. Panamá más cerca del Mundial.

Termina la primera mitad en el Rommel Fernández: Panamá 2-0 El Salvador.

¡GOOOOOL DE PANAMÁ! Eric Davis convierte -de penal- el segundo gol de Panamá. Lo ganamos 2-0 justo antes del descanso.

Termina la primera mitad en El Trébol: Guatemala 0-0 Surinam.

Minuto 43: Ocasión desperdiciada para Ismael Díaz.

Minuto 41: Ocasión para Styven Vásquez pero que se va desviado luego de una larga carrera.

Así fue la celebración del gol de Blackman:

Minuto 30: César Blackman bloquea un remate salvadoreño.

Minuto 27: Nueva ocasión de Panamá. Lo genera en cerca de línea de fondo Ismael Díaz y había un remate desde la frontal y salva la defensa. Hay corner

Minuto 20: Ocasión para Carlos Harvey que se va por encima del horizontal luego del cobro de tiro libre de Carrasquilla y cabezazo de Cecilio Waterman.

Minuto 19: Dura caída de Fidel Escobar en una disputa aérea.

Minuto 17: ¡GOOOOOOOOOL DE PANAMÁ! Se prende el Rommel Fernández con el gol de César Blackman.

Minuto 14: Saque de esquina de Carrasquilla y es despejado por la defensa salvadoreña.

Lom la tuvo para Guatemala y en la siguiente acción Hagen salva a Guatemala. En 13 minutos: Guatemala 0-0 Surinam

Minuto 10: Hay problemas en la comunicación del árbitro Said Martínez. El estadio grita “Sí se puede”.

Minuto 7: Robo de Adalberto Carrasquilla en tres cuarto de cancha y busca a Cecilio Waterman pero se anticipa Mario González.

Minuto 4: Panamá pacientemente espera bien ordenado.

Arranca el partido. Silbatazo inicial del hondureño Said Martínez. Juega la pelota la selección de .

Ahora es turno del himno nacional de Panamá ante 24 mil personas en el Rommel Fernández. Thomas Christiansen canta las gloriosas notas como un panameño más.

Suena el himno de El Salvador en el Rommel Fernández.

Al canto del público “Vamos muchachos, esta noche debemos ganar”, salen los jugadores a la cancha.

Vistas del calentamiento de la Selecta en el Rommel Fernández.

A las 8:05 inician los seis partidos de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf.

Explota el Rommel Fernández en fuegos artificiales al salir a calentar los jugadores de La Roja.

Alineaciones oficiales Panamá: Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Azarías Londoño, Carlos Harvey, Eric Davis, Andrés Andrade, Cecilio Waterman, Aníbal Godoy El Salvador:Mario González, Julio Sibrián, Ronald Gómez, Adan Climaco, Rudy Clavel, Herbert Díaz, Brayan Landaverde, Steven Vásquez, Michel Mercado, Jairo Henríquez

La última hora de Panamá: Ismael Díaz títular y sería el único cambio respecto al triunfo en Guatemala. Jiovany Ramos y Jovani Welch serían los descartados para el partido.