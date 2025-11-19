Minuto a Minuto: La selección de Panamá se clasifica a su segundo mundial
La noche cae sobre Ciudad de Panamá con un peso particular, casi simbólico, casi premonitorio.
El estadio Rommel Fernández Gutiérrez se erige otra vez como escenario de sufrimientos, esperanzas y definiciones, pero esta vez todo parece amplificado: las luces, los cánticos, los nervios, los cálculos, el aire denso que envuelve una fecha que puede convertirse en uno de los episodios más recordados —para bien o para mal— del ciclo de Thomas Christiansen.
Este no es un partido más. Este no es un trámite. Este es el día en que Panamá juega la vida.
Alineaciones oficiales
Panamá: Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Azarías Londoño, Carlos Harvey, Eric Davis, Andrés Andrade, Cecilio Waterman, Aníbal Godoy
El Salvador:Mario González, Julio Sibrián, Ronald Gómez, Adan Climaco, Rudy Clavel, Herbert Díaz, Brayan Landaverde, Steven Vásquez, Michel Mercado, Jairo Henríquez