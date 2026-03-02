Minuto a minuto: Panamá vs. Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Impulsada por su reciente triunfo 84-81 sobre Cuba y con renovado impulso bajo la dirección de Nelson Colón, la selección istmeña buscará dar otro golpe de autoridad ante un rival histórico en Buenos Aires.

Tercer cuarto-Panamá 56-67 Argentina

El veterano Oglivie anota sus dos tiros libres y deja la diferencia en nueve.

Tercer cuarto-Panamá 53-62 Argentina Faltan 3:37 del tercer cuarto. Nelson Colón pide tiempo. Argentina logra salir del problema y amplia su ventaja a nueve unidades.

Tercer cuarto-Panamá 53-57 Argentina Quintero y Molinar se combinan para dos buenos puntos.

Tercer cuarto-Panamá 49-55 Argentina Los argentinos hacen daño desde los tiros libres para mantener la diferencia.

Tercer cuarto-Panamá 49-51 Argentina Tercer cuarto movido para Panamá. Justin Quintero anota un largo tiro de tres puntos.

Campazzo demuestra su calidad con una jugada de tres puntos.

Tercer cuarto-Panamá 44-48 Argentina Rodríguez anota dos puntos importantes. El encuentro está a cuatro puntos de diferencia.

Tercer cuarto-Panamá 42-48 Argentina Oglivie va a la línea de falta. El canastero marcó un punto y pone la diferencia en seis unidades.

Tercer cuarto-Panamá 41-48 Argentina Arranca el tercer cuarto del partido. Panamá busca su segunda victoria en la eliminatoria mundialista.

Segundo cuarto-Panamá 41-48 Argentina Molinar con 14 punto y Oglivie con 10 son los mejores en la ofensiva panameña.

Segundo cuarto-Panamá 41-48 Argentina Termina la primera mitad del encuentro. El conjunto nacional mejoró mucho en comparación al inicio del juego, pero sigue siete puntos abajo en el marcador.

Segundo cuarto-Panamá 38-46 Argentina Falta ofensiva de Argentina. Ezequiel Bell anota uno de los tiros. La diferencia queda en siete puntos.

Segundo cuarto-Panamá 38-46 Argentina Luis Rodríguez encestó de tres y obliga a Argentina a pedir tiempo. Panamá gana este cuarto 20-17.

Segundo cuarto-Panamá 33-46 Argentina Agustín Caffaro no falló en la línea de tres. Panamá no ha podido encontrar la fórmula para neutralizar este tiro.

Segundo cuarto-Panamá 33-43 Argentina Molinar anota sus dos tiros libres para que la diferencia vuelva a 10 puntos.

Segundo cuarto-Panamá 31-43 Argentina El quinteto istmeño mejor a la ofensiva, pero tendrá que apretar en la defensa para cortar la diferencia. Hay intercambio de canastas.

Segundo cuarto-Panamá 27-37 Argentina Buena jugada colectiva de argentina, que termina con dos puntos en el área pintada.

Segundo cuarto-Panamá 27-35 Argentina Tremenda jugada de tres puntos para Iverson Molinar, al atacar la canasta con agresividad, anotar y se gana la falta.

Segundo cuarto-Panamá 23-35 Argentina Los panameños solo han marca dos de los 10 intentos desde la línea de tres puntos.

Segundo cuarto-Panamá 20-35 Argentina El conjunto nacional tendrá que tirar más cerca de la canasta, porque no han sido efectivos desde los tres puntos. Argentina gana por 15 puntos.

Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina José Vildoza inicia el segundo cuarto encestando de larga distancia para sumar tres puntos a la ventaja argentina.

Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina Iverson Molinar es el mejor anotador por Panamá con siete puntos. Por Argentina, la ofensiva es liderada por Campazzo con 9 unidades.

Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina Se disputa el último minuto del primer cuarto. El quinteto istmeño tiene el balón, pero no pudo anotar.

Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina Corbalan y Campazzo son una pesadilla desde la línea de tres puntos para Panamá. Entre los dos tienen tres anotaciones.

Primer cuarto-Panamá 16-26 Argentina El quinteto nacional cae en un bajón ofensivo, que es aprovechado por los argentinos. La diferencia va por 10 puntos.

Primer cuarto-Panamá 14-20 Argentina Campazzo anota su segunda canasta de tres punto. Esto sirve para Argentina amplíe el marcador.

Primer cuarto-Panamá 12-12 Argentina Argentina pide tiempo. Los panameños están jugando sin complejos de visitante y empatan el marcador. Aprovechan su velocidad para sacar ventaja.

Primer cuarto-Panamá 8-8 Argentina Intercambio de canastas. Facundo Campazzo anota de tres, pero Oglivie responde enseguida con dos puntos.

Primer cuarto-Panamá 6-5 Argentina Eric Romero anota el primer tiro libre para poner arriba a Panamá en el marcador.