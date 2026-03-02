Panamá, 02 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Baloncesto

    Minuto a minuto: Panamá vs. Argentina

    Humberto Cornejo
    02 mar 2026 - 09:30 PM
    Minuto a minuto: Panamá vs. Argentina
    Ezequiel Bell controla la esférica contra la marca de Marlon Diaz (c) de Cuba. EFE

    Impulsada por su reciente triunfo 84-81 sobre Cuba y con renovado impulso bajo la dirección de Nelson Colón, la selección istmeña buscará dar otro golpe de autoridad ante un rival histórico en Buenos Aires.

    Tercer cuarto-Panamá 56-67 Argentina

    El veterano Oglivie anota sus dos tiros libres y deja la diferencia en nueve.

    Tercer cuarto-Panamá 53-62 Argentina

    Faltan 3:37 del tercer cuarto. Nelson Colón pide tiempo. Argentina logra salir del problema y amplia su ventaja a nueve unidades.

    Tercer cuarto-Panamá 53-57 Argentina

    Quintero y Molinar se combinan para dos buenos puntos.

    Tercer cuarto-Panamá 49-55 Argentina

    Los argentinos hacen daño desde los tiros libres para mantener la diferencia.

    Tercer cuarto-Panamá 49-51 Argentina

    Tercer cuarto movido para Panamá. Justin Quintero anota un largo tiro de tres puntos.

    Campazzo demuestra su calidad con una jugada de tres puntos.

    Tercer cuarto-Panamá 44-48 Argentina

    Rodríguez anota dos puntos importantes. El encuentro está a cuatro puntos de diferencia.

    Tercer cuarto-Panamá 42-48 Argentina

    Oglivie va a la línea de falta. El canastero marcó un punto y pone la diferencia en seis unidades.

    Tercer cuarto-Panamá 41-48 Argentina

    Arranca el tercer cuarto del partido. Panamá busca su segunda victoria en la eliminatoria mundialista.

    Segundo cuarto-Panamá 41-48 Argentina

    Molinar con 14 punto y Oglivie con 10 son los mejores en la ofensiva panameña.

    Segundo cuarto-Panamá 41-48 Argentina

    Termina la primera mitad del encuentro. El conjunto nacional mejoró mucho en comparación al inicio del juego, pero sigue siete puntos abajo en el marcador.

    Segundo cuarto-Panamá 38-46 Argentina

    Falta ofensiva de Argentina. Ezequiel Bell anota uno de los tiros. La diferencia queda en siete puntos.

    Segundo cuarto-Panamá 38-46 Argentina

    Luis Rodríguez encestó de tres y obliga a Argentina a pedir tiempo. Panamá gana este cuarto 20-17.

    Segundo cuarto-Panamá 33-46 Argentina

    Agustín Caffaro no falló en la línea de tres. Panamá no ha podido encontrar la fórmula para neutralizar este tiro.

    Segundo cuarto-Panamá 33-43 Argentina

    Molinar anota sus dos tiros libres para que la diferencia vuelva a 10 puntos.

    Segundo cuarto-Panamá 31-43 Argentina

    El quinteto istmeño mejor a la ofensiva, pero tendrá que apretar en la defensa para cortar la diferencia. Hay intercambio de canastas.

    Segundo cuarto-Panamá 27-37 Argentina

    Buena jugada colectiva de argentina, que termina con dos puntos en el área pintada.

    Segundo cuarto-Panamá 27-35 Argentina

    Tremenda jugada de tres puntos para Iverson Molinar, al atacar la canasta con agresividad, anotar y se gana la falta.

    Segundo cuarto-Panamá 23-35 Argentina

    Los panameños solo han marca dos de los 10 intentos desde la línea de tres puntos.

    Segundo cuarto-Panamá 20-35 Argentina

    El conjunto nacional tendrá que tirar más cerca de la canasta, porque no han sido efectivos desde los tres puntos. Argentina gana por 15 puntos.

    Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina

    José Vildoza inicia el segundo cuarto encestando de larga distancia para sumar tres puntos a la ventaja argentina.

    Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina

    Iverson Molinar es el mejor anotador por Panamá con siete puntos. Por Argentina, la ofensiva es liderada por Campazzo con 9 unidades.

    Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina

    Se disputa el último minuto del primer cuarto. El quinteto istmeño tiene el balón, pero no pudo anotar.

    Primer cuarto-Panamá 18- 29 Argentina

    Corbalan y Campazzo son una pesadilla desde la línea de tres puntos para Panamá. Entre los dos tienen tres anotaciones.

    Primer cuarto-Panamá 16-26 Argentina

    El quinteto nacional cae en un bajón ofensivo, que es aprovechado por los argentinos. La diferencia va por 10 puntos.

    Primer cuarto-Panamá 14-20 Argentina

    Campazzo anota su segunda canasta de tres punto. Esto sirve para Argentina amplíe el marcador.

    Primer cuarto-Panamá 12-12 Argentina

    Argentina pide tiempo. Los panameños están jugando sin complejos de visitante y empatan el marcador. Aprovechan su velocidad para sacar ventaja.

    Primer cuarto-Panamá 8-8 Argentina

    Intercambio de canastas. Facundo Campazzo anota de tres, pero Oglivie responde enseguida con dos puntos.

    Primer cuarto-Panamá 6-5 Argentina

    Eric Romero anota el primer tiro libre para poner arriba a Panamá en el marcador.

    Primer cuarto-Panamá 5-4 Argentina

    Arranca el partido. El quintero de Nelson Colón buscar un triunfo importante.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: BaloncestoPremundialArgentina

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria. Leer más