Panamá, 18 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Amistoso

    Minuto a minuto: Panamá vs. Bolivia en amistoso internacional

    Humberto Cornejo
    18 ene 2026 - 08:45 PM
    Minuto a minuto: Panamá vs. Bolivia en amistoso internacional
    Kadir Barría celebra su primer gol con la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

    La Selección de Fútbol de Panamá afronta este domingo 18 de enero un nuevo reto internacional al medirse en partido amistoso ante Bolivia, en el estadio IV Centenario de Tarija, como parte de su preparación rumbo a los compromisos del Mundial 2026.

    Medio Tiempo- Bolivia 0-1 Panamá

    Minuto 45+4- Bolivia 0-1 Panamá

    Terminó el primer tiempo. Panamá gana con gol de Kadir Barría.

    Minuto 45- Bolivia 0-1 Panamá

    Lampe atrapa el balón antes de la llegada de Kadir. El panameño se hace notar en cada jugada dentro del área.

    Minuto 44- Bolivia 0-1 Panamá

    Buena combinación entre José Murillo y Kadir Barria. Pusieron en aprietos a la defensa Bolivia.

    Minuto 38- Bolivia 0-1 Panamá

    Duro golpe a Kadir. El árbitro dice que no hubo falta.

    Minuto 36- Bolivia 0-1 Panamá

    Otra oportunidad para Bolivia. Le roban la espalda a los centrales panameños, pero no logran aprovecharla.

    Minuto 33- Bolivia 0-1 Panamá

    Eddie Roberts vuelve a salvar a Panamá. Los bolivianos atacan con facilidad por la banda izquierda istmeña.

    Minuto 30- Bolivia 0-1 Panamá

    Otro córner para Bolivia. Los sudamericanos cierran con intensidad el primer tiempo.

    Minuto 29- Bolivia 0-1 Panamá

    Falta peligrosa a favor de Panamá, con opción clara de tiro libre cerca del área rival. El balón pegó en la barrera.

    Minuto 27- Bolivia 0-1 Panamá

    Eddie Roberts salvó en dos ocasiones su marco para mantener el marcador. Panamá comete errores en marca.

    Minuto 20- Bolivia 0-1 Panamá

    Los dirigidos por Thomas Christiansen han logrado controlar las llegadas de Bolivia, que tras el gol adelantó líneas.

    Minuto 15- Bolivia 0-1 Panamá

    El árbitro determina que no hay penal para Bolivia. La Roja sigue controlando el partido.

    Minuto 12- Bolivia 0-1 Panamá

    Panamá insiste en ataque por las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos para generar peligro en campo rival.

    Minuto 9- Bolivia 0-1 Panamá

    Kadir volvió a llegar, mostrando velocidad y potencia en el ataque panameño.

    Minuto 6- Bolivia 0-1Panamá

    ¡¡¡¡Gooollll!!!! Kadir Barría dejó en las redes la primera bola que dispara al marco. El delantero de Botafogo con una gran definición frente a Lampe. Gran debut del joven atacante.

    Minuto 3- Bolivia 0-0 Panamá

    Kahiser Lenis no pudo aprovechar la mejor oportunidad en este inicio del partido. El balón salió por la parte superior del marco. El atacante quedó solo dentro del área grande.

    Minuto 2- Bolivia 0-0 Panamá

    Primera llegada de Panamá, pero el guardameta Lampe se anticipa y controla el balón.

    Minuto 1- Bolivia 0-0 Panamá

    Con su indumentaria roja, Panamá enfrenta a una Bolivia vestida de verde.

    Minuto 0- Bolivia 0-0 Panamá

    Comenzó el partido amistoso entre Panamá y Bolivia en el estadio IV Centenario.

    Bajo el cielo de Tarija, suenan los himnos nacionales y Panamá y Bolivia se preparan para disputar su compromiso amistoso en el estadio IV Centenario.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: FútbolConcacafFepafutBoliviaSelección de Panamá

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • MOP adjudica a MECO la ampliación del Corredor de las Playas por $228.4 millones. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • La ACP apela a la Constitución; alcaldesa de Arraiján condiciona aval para la carretera hacia Cocolí. Leer más
    • La alcaldesa de San Miguelito revela que Revisalud pidió adenda de seis meses. Leer más
    • Renuncia Saquina Jaramillo a la dirección general de la Lotería Nacional de Beneficencia. Leer más