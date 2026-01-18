Minuto a minuto: Panamá vs. Bolivia en amistoso internacional

La Selección de Fútbol de Panamá afronta este domingo 18 de enero un nuevo reto internacional al medirse en partido amistoso ante Bolivia, en el estadio IV Centenario de Tarija, como parte de su preparación rumbo a los compromisos del Mundial 2026.
Medio Tiempo- Bolivia 0-1 Panamá
Minuto 45+4- Bolivia 0-1 Panamá
Terminó el primer tiempo. Panamá gana con gol de Kadir Barría.
Minuto 45- Bolivia 0-1 Panamá
Lampe atrapa el balón antes de la llegada de Kadir. El panameño se hace notar en cada jugada dentro del área.
Minuto 44- Bolivia 0-1 Panamá
Buena combinación entre José Murillo y Kadir Barria. Pusieron en aprietos a la defensa Bolivia.
Minuto 38- Bolivia 0-1 Panamá
Duro golpe a Kadir. El árbitro dice que no hubo falta.
Minuto 36- Bolivia 0-1 Panamá
Otra oportunidad para Bolivia. Le roban la espalda a los centrales panameños, pero no logran aprovecharla.
Minuto 33- Bolivia 0-1 Panamá
Eddie Roberts vuelve a salvar a Panamá. Los bolivianos atacan con facilidad por la banda izquierda istmeña.
Minuto 30- Bolivia 0-1 Panamá
Otro córner para Bolivia. Los sudamericanos cierran con intensidad el primer tiempo.
Minuto 29- Bolivia 0-1 Panamá
Falta peligrosa a favor de Panamá, con opción clara de tiro libre cerca del área rival. El balón pegó en la barrera.
Minuto 27- Bolivia 0-1 Panamá
Eddie Roberts salvó en dos ocasiones su marco para mantener el marcador. Panamá comete errores en marca.
Minuto 20- Bolivia 0-1 Panamá
Los dirigidos por Thomas Christiansen han logrado controlar las llegadas de Bolivia, que tras el gol adelantó líneas.
Minuto 15- Bolivia 0-1 Panamá
El árbitro determina que no hay penal para Bolivia. La Roja sigue controlando el partido.
Minuto 12- Bolivia 0-1 Panamá
Panamá insiste en ataque por las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos para generar peligro en campo rival.
Minuto 9- Bolivia 0-1 Panamá
Kadir volvió a llegar, mostrando velocidad y potencia en el ataque panameño.
Minuto 6- Bolivia 0-1Panamá
¡¡¡¡Gooollll!!!! Kadir Barría dejó en las redes la primera bola que dispara al marco. El delantero de Botafogo con una gran definición frente a Lampe. Gran debut del joven atacante.
Minuto 3- Bolivia 0-0 Panamá
Kahiser Lenis no pudo aprovechar la mejor oportunidad en este inicio del partido. El balón salió por la parte superior del marco. El atacante quedó solo dentro del área grande.
Minuto 2- Bolivia 0-0 Panamá
Primera llegada de Panamá, pero el guardameta Lampe se anticipa y controla el balón.
Minuto 1- Bolivia 0-0 Panamá
Con su indumentaria roja, Panamá enfrenta a una Bolivia vestida de verde.
Minuto 0- Bolivia 0-0 Panamá
Comenzó el partido amistoso entre Panamá y Bolivia en el estadio IV Centenario.
Bajo el cielo de Tarija, suenan los himnos nacionales y Panamá y Bolivia se preparan para disputar su compromiso amistoso en el estadio IV Centenario.