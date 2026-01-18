Minuto a minuto: Panamá vs. Bolivia en amistoso internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Fútbol de Panamá afronta este domingo 18 de enero un nuevo reto internacional al medirse en partido amistoso ante Bolivia, en el estadio IV Centenario de Tarija, como parte de su preparación rumbo a los compromisos del Mundial 2026.

Medio Tiempo- Bolivia 0-1 Panamá

Minuto 45+4- Bolivia 0-1 Panamá Terminó el primer tiempo. Panamá gana con gol de Kadir Barría.

Minuto 45- Bolivia 0-1 Panamá Lampe atrapa el balón antes de la llegada de Kadir. El panameño se hace notar en cada jugada dentro del área.

Minuto 44- Bolivia 0-1 Panamá Buena combinación entre José Murillo y Kadir Barria. Pusieron en aprietos a la defensa Bolivia.

Minuto 38- Bolivia 0-1 Panamá Duro golpe a Kadir. El árbitro dice que no hubo falta.

Minuto 36- Bolivia 0-1 Panamá Otra oportunidad para Bolivia. Le roban la espalda a los centrales panameños, pero no logran aprovecharla.

Minuto 33- Bolivia 0-1 Panamá Eddie Roberts vuelve a salvar a Panamá. Los bolivianos atacan con facilidad por la banda izquierda istmeña.

Minuto 30- Bolivia 0-1 Panamá Otro córner para Bolivia. Los sudamericanos cierran con intensidad el primer tiempo.

Minuto 29- Bolivia 0-1 Panamá Falta peligrosa a favor de Panamá, con opción clara de tiro libre cerca del área rival. El balón pegó en la barrera.

Minuto 27- Bolivia 0-1 Panamá Eddie Roberts salvó en dos ocasiones su marco para mantener el marcador. Panamá comete errores en marca.

Minuto 20- Bolivia 0-1 Panamá Los dirigidos por Thomas Christiansen han logrado controlar las llegadas de Bolivia, que tras el gol adelantó líneas.

Minuto 15- Bolivia 0-1 Panamá El árbitro determina que no hay penal para Bolivia. La Roja sigue controlando el partido.

Minuto 12- Bolivia 0-1 Panamá Panamá insiste en ataque por las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos para generar peligro en campo rival.

Minuto 9- Bolivia 0-1 Panamá Kadir volvió a llegar, mostrando velocidad y potencia en el ataque panameño.

Minuto 6- Bolivia 0-1Panamá ¡¡¡¡Gooollll!!!! Kadir Barría dejó en las redes la primera bola que dispara al marco. El delantero de Botafogo con una gran definición frente a Lampe. Gran debut del joven atacante.

Minuto 3- Bolivia 0-0 Panamá Kahiser Lenis no pudo aprovechar la mejor oportunidad en este inicio del partido. El balón salió por la parte superior del marco. El atacante quedó solo dentro del área grande.

Minuto 2- Bolivia 0-0 Panamá Primera llegada de Panamá, pero el guardameta Lampe se anticipa y controla el balón.

Minuto 1- Bolivia 0-0 Panamá Con su indumentaria roja, Panamá enfrenta a una Bolivia vestida de verde.

Minuto 0- Bolivia 0-0 Panamá Comenzó el partido amistoso entre Panamá y Bolivia en el estadio IV Centenario.