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Amistoso
Minuto a Minuto: Panamá vs. Bosnia y Herzegovina
06 jun 2026 - 06:31 PM
La selección de Panamá disputará este sábado su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro que arrancará a las 2:00 p.m. y que servirá como prueba final tras la dura derrota ante Brasil (6-1) y la victoria frente a República Dominicana (4-2).