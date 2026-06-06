Panamá, 06 de junio del 2026
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    Amistoso

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Bosnia y Herzegovina

    Humberto Cornejo
    06 jun 2026 - 06:31 PM
    Minuto a Minuto: Panamá vs. Bosnia y Herzegovina
    Jugadores de Panamá celebran un gol este domingo, en un partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

    La selección de Panamá disputará este sábado su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro que arrancará a las 2:00 p.m. y que servirá como prueba final tras la dura derrota ante Brasil (6-1) y la victoria frente a República Dominicana (4-2).

    Minuto 45-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Se completan los 45 minutos. Martínez no pudo definir solo contra el portero. Después Andrade saca un potente disparo que Nikola Vasilj logra rechazar.

    Minuto 42-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Buena jugada que inicia Waterman y Blackman corre por la banda para tira un centro.

    Minuto 40-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Cristian Martínez logra rematar, pero el árbitro canta fuera de lugar.

    Minuto 39-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Los dirigidos por Thomas Christiansen sufren cada vez que intentan salir jugando. No pueden superar la presión alta de Bosnia y Herzegovina.

    Minuto 34-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Mosquera atento y corta el centro. Harvey la logra despejar. Bosnia y Herzegovina le roba las espaldas a los defensas istmeños.

    Minuto 30-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Susto para los panameños. Andrés Andrade hace gestos de dolor, pero continúa en el partido.

    Minuto 25-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    La Roja tuvo el empate. Michael Amir Murillo se encontró el balón dentro del área, remata y sale en la parte superior del travesaño.

    Minuto 24-Panamá 0-1 Bosnia y Herzegovina

    Nikola Katic no perdona y abre el marcador. Dedic tira un centro para que el atacante solo la tenga que empujar.

    Minuto 20-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Panamá se salva. Error en el saque de puerta, pero el remate sale por los aires.

    Minuto 15-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Tuvo que volar el aquero para poder detener el disparo de Bárcenas. Primera llegada clara de Panamá. El partido sigue sin anotaciones.

    Minuto 10-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Fariña se convierte en una muralla en la defensa istmeña. Vuelve a salvar al onceno panameño. Bosnia y Herzegovina gana otro tiro de esquina.

    Minuto 8-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Los panameños comienza a tomar la iniciativa. Avanzan asegurando casa pase. El partido tiene un ritmo intenso.

    Minuto 4-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Ramos logra evitar el remate. Segundo tiro de equina. Bosnia y Herzegovina juega rápido y fuerte.

    Minuto 4-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Primera falta del partido. Bárcenas comete falta cerca del área. Ataca Bosnia y Herzegovina.

    Minuto 2-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    Primera llegada del rival. Fariña atento y despeja para el primer tiro de esquina del juego.

    Minuto 1-Panamá 0-0 Bosnia y Herzegovina

    ¡Arrancó el partido en el Energizer Stadium! Bosnia y Herzegovina controla el balón.

    Se escuchan los himnos nacionales en el Energizer Stadium, en San Luis, previo al inicio del encuentro.

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Bosnia y Herzegovina
    El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen (c), dirige un entrenamiento este viernes, en Río de Janeiro. EFE/André Coelho

    Este será el segundo partido en la era Christiansen frente a equipos europeos. El primero y único enfrentamiento fue ante Serbia en un amistoso que terminó 0 a 0 disputado en enero del 2021 en el Estadio Rommel Fernández.

    Bosnia y Herzegovina es dirigida por el exfutbolista bosnio Sergej Barbarez y se alistan para disputar su segunda Copa Mundial, tras disputar la edición de Brasil 2014 donde quedaron eliminados en la ronda de grupos.

    En el ránking FIFA, Panamá figura en la posición numero 34, mientras que los bosnios están en la casilla 64, según la última clasificación del mes de abril.

    Bosnia y Herzegovina integra el Grupo A y debutará el próximo 12 de junio frente al anfitrión Canadá, en el Toronto Stadium.

    Este será el tercer partido de preparación para La Roja en su programación mundialista, luego de caer de visita el pasado domingo ante Brasil por 2-6 y derrotar en casa en la despedida el pasado miércoles 3 de junio a República Dominicana por 4-2.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: FútbolConcacafMundial 2026Bosnia y Herzegovina

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