Panamá, 31 de mayo del 2026

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    Minuto a Minuto: Panamá vs. Brasil

    Humberto Cornejo
    31 may 2026 - 08:35 PM
    Minuto a Minuto: Panamá vs. Brasil
    Así está el camerino de Panamá para el amistoso contra Brasil. Foto: Tomada de @fepafut

    La selección de Panamá afrontará un exigente duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 cuando visite a Brasil en el estadio Maracaná, en un partido que marcará la sexta ocasión en la historia en que ambos equipos se enfrentan y la primera vez que lo hacen en este icónico escenario.

    El encuentro, programado para iniciar a las 4:30 p.m., servirá como una prueba de alto nivel para el conjunto canalero en su camino hacia la cita mundialista.

    La pentacampeona del mundo jugará toda la fase de grupos en Estados Unidos. Su estreno en el Grupo C será el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey; luego enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y completará su calendario el 24 de junio frente a Escocia en Miami.

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Brasil
    El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen da indicaciones en el duelo contra México. EFE/ Bienvenido Velasco

    Thomas Christiansen afronta este compromiso con 86 partidos al mando de la selección de Panamá, desde su debut el 10 de octubre de 2020, cuando el equipo canalero superó 1-0 a Costa Rica.

    El compromiso ante Brasil marcará el inicio de la última fase de preparación de Panamá de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, dentro de una serie de tres amistosos programados. Tras este duelo, el conjunto canalero recibirá el miércoles 3 de junio a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, y posteriormente se enfrentará a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio, cerrando así su agenda previa antes del torneo.

    Panamá y Brasil han protagonizado cinco enfrentamientos a lo largo de la historia, con dominio claro del conjunto sudamericano. El primer duelo se remonta al Campeonato Panamericano de Chile 1952, donde Brasil se impuso 5-0, resultado que repitió en 2003 en un amistoso en Curitiba.

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Brasil
    El Maracaná, escenario de sueños y desafíos, recibirá por primera vez a la selección panameña, una prueba clave en su preparación para el Mundial 2026.

    Posteriormente, los brasileños volvieron a ganar 4-0 en 2014 en Goiania y 2-0 en 2016 en Denver. Sin embargo, el antecedente más reciente dejó un resultado positivo para la selección canalera, que logró un empate 1-1 en 2019 en Oporto, marcando un hito en el historial entre ambas selecciones.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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