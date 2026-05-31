Minuto a Minuto: Panamá vs. Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá afrontará un exigente duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 cuando visite a Brasil en el estadio Maracaná, en un partido que marcará la sexta ocasión en la historia en que ambos equipos se enfrentan y la primera vez que lo hacen en este icónico escenario.

El encuentro, programado para iniciar a las 4:30 p.m., servirá como una prueba de alto nivel para el conjunto canalero en su camino hacia la cita mundialista.

11 INICIAL🤩 La alineación escogida por Thomas Christiansen para el partido amistoso entre Panamá y Brasil en el Maracaná.



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