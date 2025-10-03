Panamá, 03 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa Mundial de la FIFA Sub-20

    Minuto a minuto: Panamá vs. Corea del Sur en el Mundial Sub-20

    Humberto Cornejo
    Minuto a minuto: Panamá vs. Corea del Sur en el Mundial Sub-20
    Panamá, Corea del Sur, Ucrania y Paraguay definirán los clasificados a octavos de final del Grupo B del Mundial Sub-20. EFE/ Adriana Thomasa

    Las selecciones Sub-20 de Panamá y Corea del Sur cerrarán el telón del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025 con un solo objetivo: ganar y acercarse a los octavos de final del certamen. El partido se celebrará en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

    A la misma hora, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, las selecciones de Paraguay y Ucrania definirán el primer lugar del grupo. Con ambas sumando cuatro puntos, una de las dos tiene asegurado ese puesto.

    Si bien un empate no le sirve ni a Panamá ni a Corea del Sur, ese no es el caso con Paraguay y Ucrania. De igualar, ambas selecciones clasificarán, con los sudamericanos quedándose con el primer puesto y los europeos con el segundo.

    Un triunfo para cualquier bando le abre la puerta tanto a Panamá como a Corea del Sur para colarse como segundo del grupo. ¡Este Grupo B está que arde!

    MINUTO 48- Ucrania 1-0 Paraguay

    Maksym Derkach anota el primer gol del partido y Ucrania toma el control.

    MINUTO 46- Panamá 0-1 Corea Sur

    Arranca el segundo tiempo. Panamá inicia con falta. Salen agresivos a buscar el empate.

    MEDIO TIEMPO- Panamá 0-1 Corea Sur

    Los dirigidos por Jorge Dely Valdés no hicieron ningún remate al marco coreano en el primer tiempo.

    MINUTO 45- Panamá 0-1 Corea Sur

    Terminó la primera mitad del partido. Los panameños no pudieron vulnerar la zaga coreana, que aprovechó la única jugada clara a la ofensiva.

    MINUTO 42- Panamá 0-1 Corea Sur

    Walder tuvo una buena oportunidad, pero no pudo sacar el remate. El marcador de mantiene para Corea del Sur.

    MINUTO 40- Panamá 0-1 Corea Sur

    Se disputan los últimos cinco minutos de la primera parte. Panamá se está quedando fuera de este mundial.

    MINUTO 33- Panamá 0-1 Corea Sur

    Tarjeta para Giovany Herbert. De Panamá avanzar de ronda, el volante no podrá jugar el partido. 

    MINUTO 30- Panamá 0-1 Corea Sur

    El encuentro ha caído en una batalla en el mediocampo. Muy poco para Panamá en cuadro rival.

    MINUTO 26- Ucrania 0-0 Paraguay

    Los líderes del grupo empatan sin goles. Con este resultado, ambos conjuntos avanzan a la siguiente ronda.

    MINUTO 20- Panamá 0-1 Corea Sur

    Gol de Corea del Sur. Jugada que se creo por la banda izquierda y Hyun-min Kim la clavó al ángulo del palo derecho. Burgess solo fue un espectador con el remate.

    MINUTO 20- Panamá 0-0 Corea Sur

    Los panameños comienzan a tener más tiempo el balón, juga por las bandas y Herbert es la bujía en el medio.

    MINUTO 18- Panamá 0-0 Corea Sur

    Kevin Walder poco poco pone arriba el marcado a la Rojita. Que buen contragolpe de Panamá, después de un tiro de esquina de Corea del Sur.

    MINUTO 15- Panamá 0-0 Corea Sur

    Cecilio Burgess aparece y sacó un balón complicado en el marco panameño. El portero nacional ha mostrado su gran capacidad en esta Copa del Mundo.

    MINUTO 15- Panamá 0-0 Corea Sur

    El árbitro Omar Abdulkadir Artan observó el VAR y determinó que no había penal para Corea del Sur. El partido se mantiene empate.

    MINUTO 10- Panamá 0-0 Corea Sur

    El conjunto asiático ha hecho cinco faltas en este partido, mientras que los istmeños han cometido dos.

    MINUTO 8- Panamá 0-0 Corea Sur

    Falta fuerte para Kevin Walder. El árbitro se mete la mano en los bolsillo, pero no sacó la tarjeta.

    MINUTO 5- Panamá 0-0 Corea Sur

    Los coreanos dominan el balón en los primeros minutos del partido. Trasladan el balón por todos lados en la cancha.

    MINUTO 0- Panamá 0-0 Corea Sur

    !!!Pitazo inicial!!! Arrancó las acciones del último partido de la Rojita en la fase de grupos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Desorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más