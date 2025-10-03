Minuto a minuto: Panamá vs. Corea del Sur en el Mundial Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las selecciones Sub-20 de Panamá y Corea del Sur cerrarán el telón del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025 con un solo objetivo: ganar y acercarse a los octavos de final del certamen. El partido se celebrará en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

A la misma hora, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, las selecciones de Paraguay y Ucrania definirán el primer lugar del grupo. Con ambas sumando cuatro puntos, una de las dos tiene asegurado ese puesto.

Si bien un empate no le sirve ni a Panamá ni a Corea del Sur, ese no es el caso con Paraguay y Ucrania. De igualar, ambas selecciones clasificarán, con los sudamericanos quedándose con el primer puesto y los europeos con el segundo.

Un triunfo para cualquier bando le abre la puerta tanto a Panamá como a Corea del Sur para colarse como segundo del grupo. ¡Este Grupo B está que arde!

MINUTO 48- Ucrania 1-0 Paraguay

Maksym Derkach anota el primer gol del partido y Ucrania toma el control.

MINUTO 46- Panamá 0-1 Corea Sur

Arranca el segundo tiempo. Panamá inicia con falta. Salen agresivos a buscar el empate.

MEDIO TIEMPO- Panamá 0-1 Corea Sur

Los dirigidos por Jorge Dely Valdés no hicieron ningún remate al marco coreano en el primer tiempo.

MINUTO 45- Panamá 0-1 Corea Sur

Terminó la primera mitad del partido. Los panameños no pudieron vulnerar la zaga coreana, que aprovechó la única jugada clara a la ofensiva.

MINUTO 42- Panamá 0-1 Corea Sur

Walder tuvo una buena oportunidad, pero no pudo sacar el remate. El marcador de mantiene para Corea del Sur.

MINUTO 40- Panamá 0-1 Corea Sur

Se disputan los últimos cinco minutos de la primera parte. Panamá se está quedando fuera de este mundial.

MINUTO 33- Panamá 0-1 Corea Sur

Tarjeta para Giovany Herbert. De Panamá avanzar de ronda, el volante no podrá jugar el partido.

MINUTO 30- Panamá 0-1 Corea Sur

El encuentro ha caído en una batalla en el mediocampo. Muy poco para Panamá en cuadro rival.

MINUTO 26- Ucrania 0-0 Paraguay

Los líderes del grupo empatan sin goles. Con este resultado, ambos conjuntos avanzan a la siguiente ronda.

MINUTO 20- Panamá 0-1 Corea Sur

Gol de Corea del Sur. Jugada que se creo por la banda izquierda y Hyun-min Kim la clavó al ángulo del palo derecho. Burgess solo fue un espectador con el remate.

MINUTO 20- Panamá 0-0 Corea Sur

Los panameños comienzan a tener más tiempo el balón, juga por las bandas y Herbert es la bujía en el medio.

MINUTO 18- Panamá 0-0 Corea Sur

Kevin Walder poco poco pone arriba el marcado a la Rojita. Que buen contragolpe de Panamá, después de un tiro de esquina de Corea del Sur.

MINUTO 15- Panamá 0-0 Corea Sur

Cecilio Burgess aparece y sacó un balón complicado en el marco panameño. El portero nacional ha mostrado su gran capacidad en esta Copa del Mundo.

MINUTO 15- Panamá 0-0 Corea Sur

El árbitro Omar Abdulkadir Artan observó el VAR y determinó que no había penal para Corea del Sur. El partido se mantiene empate.

MINUTO 10- Panamá 0-0 Corea Sur

El conjunto asiático ha hecho cinco faltas en este partido, mientras que los istmeños han cometido dos.

MINUTO 8- Panamá 0-0 Corea Sur

Falta fuerte para Kevin Walder. El árbitro se mete la mano en los bolsillo, pero no sacó la tarjeta.

MINUTO 5- Panamá 0-0 Corea Sur

Los coreanos dominan el balón en los primeros minutos del partido. Trasladan el balón por todos lados en la cancha.

MINUTO 0- Panamá 0-0 Corea Sur

!!!Pitazo inicial!!! Arrancó las acciones del último partido de la Rojita en la fase de grupos.

¡LOS TITULARES 🇵🇦!



Así sale #PanamáSub20🇵🇦 🆚 Corea del Sur 🇰🇷 buscando la clasificación a 8vos de final por la Copa Mundial Sub-20 🏆.



🇵🇦🆚🇰🇷

⏰ 3pm

🏟️ Elías Figueroa

📺 @deportes_rpc, @tvmaxdeportes y @TigoSportsPA #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/yOpomX2zRw — FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025