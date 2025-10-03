Minuto a minuto: Panamá vs. Corea del Sur en el Mundial Sub-20

Las selecciones Sub-20 de Panamá y Corea del Sur cerrarán el telón del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025 con un solo objetivo: ganar y acercarse a los octavos de final del certamen. El partido se celebrará en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.
A la misma hora, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, las selecciones de Paraguay y Ucrania definirán el primer lugar del grupo. Con ambas sumando cuatro puntos, una de las dos tiene asegurado ese puesto.
Si bien un empate no le sirve ni a Panamá ni a Corea del Sur, ese no es el caso con Paraguay y Ucrania. De igualar, ambas selecciones clasificarán, con los sudamericanos quedándose con el primer puesto y los europeos con el segundo.
Un triunfo para cualquier bando le abre la puerta tanto a Panamá como a Corea del Sur para colarse como segundo del grupo. ¡Este Grupo B está que arde!
MINUTO 48- Ucrania 1-0 Paraguay
Maksym Derkach anota el primer gol del partido y Ucrania toma el control.
MINUTO 46- Panamá 0-1 Corea Sur
Arranca el segundo tiempo. Panamá inicia con falta. Salen agresivos a buscar el empate.
MEDIO TIEMPO- Panamá 0-1 Corea Sur
Los dirigidos por Jorge Dely Valdés no hicieron ningún remate al marco coreano en el primer tiempo.
MINUTO 45- Panamá 0-1 Corea Sur
Terminó la primera mitad del partido. Los panameños no pudieron vulnerar la zaga coreana, que aprovechó la única jugada clara a la ofensiva.
MINUTO 42- Panamá 0-1 Corea Sur
Walder tuvo una buena oportunidad, pero no pudo sacar el remate. El marcador de mantiene para Corea del Sur.
MINUTO 40- Panamá 0-1 Corea Sur
Se disputan los últimos cinco minutos de la primera parte. Panamá se está quedando fuera de este mundial.
MINUTO 33- Panamá 0-1 Corea Sur
Tarjeta para Giovany Herbert. De Panamá avanzar de ronda, el volante no podrá jugar el partido.
MINUTO 30- Panamá 0-1 Corea Sur
El encuentro ha caído en una batalla en el mediocampo. Muy poco para Panamá en cuadro rival.
MINUTO 26- Ucrania 0-0 Paraguay
Los líderes del grupo empatan sin goles. Con este resultado, ambos conjuntos avanzan a la siguiente ronda.
MINUTO 20- Panamá 0-1 Corea Sur
Gol de Corea del Sur. Jugada que se creo por la banda izquierda y Hyun-min Kim la clavó al ángulo del palo derecho. Burgess solo fue un espectador con el remate.
MINUTO 20- Panamá 0-0 Corea Sur
Los panameños comienzan a tener más tiempo el balón, juga por las bandas y Herbert es la bujía en el medio.
MINUTO 18- Panamá 0-0 Corea Sur
Kevin Walder poco poco pone arriba el marcado a la Rojita. Que buen contragolpe de Panamá, después de un tiro de esquina de Corea del Sur.
MINUTO 15- Panamá 0-0 Corea Sur
Cecilio Burgess aparece y sacó un balón complicado en el marco panameño. El portero nacional ha mostrado su gran capacidad en esta Copa del Mundo.
MINUTO 15- Panamá 0-0 Corea Sur
El árbitro Omar Abdulkadir Artan observó el VAR y determinó que no había penal para Corea del Sur. El partido se mantiene empate.
MINUTO 10- Panamá 0-0 Corea Sur
El conjunto asiático ha hecho cinco faltas en este partido, mientras que los istmeños han cometido dos.
MINUTO 8- Panamá 0-0 Corea Sur
Falta fuerte para Kevin Walder. El árbitro se mete la mano en los bolsillo, pero no sacó la tarjeta.
MINUTO 5- Panamá 0-0 Corea Sur
Los coreanos dominan el balón en los primeros minutos del partido. Trasladan el balón por todos lados en la cancha.
MINUTO 0- Panamá 0-0 Corea Sur
!!!Pitazo inicial!!! Arrancó las acciones del último partido de la Rojita en la fase de grupos.
¡LOS TITULARES 🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025
Así sale #PanamáSub20🇵🇦 🆚 Corea del Sur 🇰🇷 buscando la clasificación a 8vos de final por la Copa Mundial Sub-20 🏆.
🇵🇦🆚🇰🇷
⏰ 3pm
🏟️ Elías Figueroa
📺 @deportes_rpc, @tvmaxdeportes y @TigoSportsPA #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/yOpomX2zRw