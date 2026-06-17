Panamá, 17 de junio del 2026
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    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto

    Humberto Cornejo / Guillermo Pineda G.
    17 jun 2026 - 09:48 PM
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    Los 11 futbolistas panameños titulares posan para la foto en Toronto Stadium. Foto: FPF

    La espera terminó. Panamá volvió a pisar el escenario más grande del fútbol mundial este miércoles al enfrentar a Ghana en el Toronto Stadium, en el arranque del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando así su segunda participación en una Copa del Mundo tras su estreno en Rusia 2018.

    Minuto 45: Se añaden cinco minutos para el descanso en Toronto.

    Minuto 40: Trazo largo de Harvey para Amir, Zigi salió por el balón y Fulo centró a portería vacía. Se salva Ghana.

    Por cierto, suben los decíbeles porque se ha escuchado un estruendoso “olé, olé, Panamá” desde portería oeste.

    Minuto 38: Afuera se fue el balón de Jiovany Ramos. Gran jugada que involucró a Amir, Fulo y Bárcenas. El rebote quedó para el central que remató con fuerza pero golpeó muy abajo el balón. Se animan los fanáticos.

    Minuto 34: Acción para mirar con lupa. Trazo largo desde banda izquierda, la pelota entra al área y Cristian Martínez cae al suelo. No se sancionó ningún tipo de falta.

    Entran las asistencias a atender al portero Zigi luego de un nuevo centro y disputa aérea. Calientan varios jugadores de Ghana.

    Minuto 31: Rechazó Panamá y gana saque de banda en mitad de campo. Toma el balón Amir Murillo.

    Minuto 30: Carlos Harvey comete falta sobre Yirenki después de perder el balón. Ayew toma el balón para cobrar el tiro libre a unos 30 metros de portería.

    Minuto 28: Senaya comete falta sobre Blackman. Por ahora sigue sin goles y el clima se mantiene en 20, nublado y con ligera lluvia.

    Jordan Ayew reclama golpe de José Córdoba al rostro. En la repetición se alcanza a ver que lo toma con la mano. Reclama Queiroz en la banca de Ghana.

    Es momento del cooling break.

    Minuto 22: Yirenki con cambio de banda para Semenyo, pero el jugador del Manchester City está en offside.

    Minuto 20: Centro de Antoine Semenyo y rechaza Ramos en defensa. La pelota a banda para Ghana.

    Minuto 18: Esfuerzo máximo de Waterman en la salida de Ghana y acaba en saque de meta. Sin goles por el momento en Toronto.

    Minuito 16: Jiovany Ramos corta una larga sucesión de pases de Ghana en el borde del área de Panamá. Yirenkyi le comete falta a Bárcenas en el inicio del contraataque y se lleva la primera tarjeta amarilla del juego.

    Minuto 13: Espectacular recorrido de José Córdoba para acabar con la amenaza de Nuamah, quien corría con vértigo y peligro en dirección a la portería de Kuty Mosquera.

    Minuto 7: Se escucha el “Vamos, vamos Panamá”, mientras que algunos pisan fuerte el suelo de aluminio. El ataque de Ghana culmina luego que la pelota superó la línea de fondo.

    Minuto 5: Ghana apuesta por un 4-2-3-1 con Semenyo como volante por izquierda.

    La tribuna es un 70-30 en favor de Panamá por lo que estamos cerca de los 30 mil aficionados panameños.

    Minuto 2: CECILIO WATERMAN con el primer remate y a portería del partido. Tapa Zigi por Ghana.

    Pita el árbitro y arranca el partido. Toca el balón Ghana y se juegan los primeros 45 minutos en Toronto por el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Se entonaron las notas del himno nacional de Panamá. Al culminar la composición de Santos Jorge y Jerónimo de la Ossa se escucha el “sí se puede” de los panameños.

    Los panameños han cantado Patria de Rubén Blades con el alma. Falta poco para la salida de los equipos y se vea la inmensa bandera panameña sobre el campo de juego.

    Vamos con vistas de Anel Asprilla desde el terreno de juego. Como dato del partido, Thomas Christiansen dirige hoy su partido 90 como seleccionador de Panamá.

    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    Jugadores panameños calientan en la previa del partido entre Ghana y Panamá por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto, Canadá. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    Michael Amir Murillo calienta en la previa del partido entre Ghana y Panamá por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto, Canadá. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    Adalberto Carrasquilla calienta en la previa del partido entre Ghana y Panamá por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto, Canadá. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    José Luis Rodríguez calienta en la previa del partido entre Ghana y Panamá por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto, Canadá. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    José Fajardo calienta en la previa del partido entre Ghana y Panamá por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Toronto, Canadá. LP/Anel Asprilla

    Ghana alinea con Lawrence Zigi en portería. En defensa Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku y Marvin Senaya. En mitad de campo Caleb Yirenkyi, Antoine Semenyo, Elisha Owusu y en ataque juegan Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana y Ernest Nuamah.

    Los panameños se hacen sentir en la portería oeste del Toronto Stadium. Colmado de rojo ese sector con fanáticos de Panamá, mientras calientan Luis Mejía, César Samudio y Orlando Mosquera.

    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto

    Suena Yaya de El Boza porque Panamá sale a calentar en el Toronto Stadium.

    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto

    Más temprano conversamos con Julio César Dely Valdés en uno de los booths del centro de medios del Toronto Stadium. Dely Valdés está trabajando con Telemundo.

    Y sin sorpresas, Thomas Christiansen sale como dejó ver en sus ensayos recientes. La portería es de Orlando Mosquera. La defensa con Jiovany Ramos, José Córdoba y Andrés Andrade en el centro de la defensa mientras que los carriles serán de Michael Amir Murillo y César Blackman.

    En mitad de campo Carlos Harvey y Edgar Yoel Bárcenas. Por los costados Cristian Martínez y José Luis Rodríguez. La delantera para Cecilio Waterman.

    Anel Asprilla fue el fotógrafo panameño con acceso a la llegada del bus de Panamá. Aquí la llegada de Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla y César Yanis.

    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    Ismael Díaz camina por los pasillos internos del Toronto Stadium para el partido contra Ghana. Foto: LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    Adalberto Carrasquilla camina por los pasillos internos del Toronto Stadium para el partido contra Ghana. Foto: LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
    César Yanis camina por los pasillos internos del Toronto Stadium para el partido contra Ghana. Foto: LP/Anel Asprilla

    Gracias a Humberto Cornejo que inició con el relato inicial. Ahora les habla Guillermo Pineda apostado en el escritorio 27, puesto A del Toronto Stadium para llevarles el relato del partido. Espero lo disfruten al máximo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: FIFAFepafutMundial 2026Ghana

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