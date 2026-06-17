Minuto a minuto: Panamá vs. Ghana, juegan en Toronto
La espera terminó. Panamá volvió a pisar el escenario más grande del fútbol mundial este miércoles al enfrentar a Ghana en el Toronto Stadium, en el arranque del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando así su segunda participación en una Copa del Mundo tras su estreno en Rusia 2018.
Más temprano conversamos con Julio César Dely Valdés en uno de los booths del centro de medios del Toronto Stadium. Dely Valdés está trabajando con Telemundo.
Y sin sorpresas, Thomas Christiansen sale como dejó ver en sus ensayos recientes. La portería es de Orlando Mosquera. La defensa con Jiovany Ramos, José Córdoba y Andrés Andrade en el centro de la defensa mientras que los carriles serán de Michael Amir Murillo y César Blackman.
En mitad de campo Carlos Harvey y Edgar Yoel Bárcenas. Por los costados Cristian Martínez y José Luis Rodríguez. La delantera para Cecilio Waterman.
¡📋 TITULARES 🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) June 17, 2026
Este es el 11 titular de #PanamáMayor🇵🇦 para enfrentarse a Ghana 🇬🇭 en el debut mundialista 🏆. ¡VAMOOOOS 🇵🇦!
🇬🇭 Ghana 🆚 Panamá 🇵🇦
🕖 6:00pm
🏟️ Toronto Stadium
📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate pic.twitter.com/lap9ccN5oy
¡Los Canaleros inician su camino en la #CopaMundialFIFA! 🙌— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026