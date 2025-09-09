Minuto a Minuto: Panamá vs. Guatemala
La Selección de Panamá enfrenta este lunes a Guatemala (8:30 p.m.), al estadio Rommel Fernández, en su segundo compromiso de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Roja buscará aprovechar su localía después del empate 0-0 en su debut frente a Surinam, mientras que los chapines llegan urgidos tras caer en casa 0-1 ante El Salvador.
ONCE INICIAL DE GUATEMALA 🇬🇹💙— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 9, 2025
•ᴜɴɪᴅᴏꜱ ᴘᴏʀ ᴇʟ ᴍɪꜱᴍᴏ ꜱᴜᴇɴ̃ᴏ•
🇵🇦ᴘᴀɴᴀᴍᴀ́ 🆚 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ🇬🇹
⏱️𝟩:𝟥𝟢ᴘᴍ
🏟️ᴇꜱᴛᴀᴅɪᴏ ʀᴏᴍᴍᴇʟ ꜰᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/PYxKmCzT2b
El hondureño Said Martínez será el encargado de impartir justicia este lunes en el duelo entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La cuarteta arbitral estará conformada por Walter López (asistente 1) y Christian Ramírez (asistente 2), ambos hondureños, mientras que Nelson Salgado fungirá como cuarto árbitro. En el videoarbitraje (VAR) estará la mexicana Diana Pérez, acompañada de la hondureña Shirley Perello como AVAR.
¡📋 EL XI INCIAL 🔥🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) September 9, 2025
Así sale #PanamáMayor 🇵🇦 para enfrentarse a Guatemala 🇬🇹.
**Cristian Martínez suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
🇵🇦 🆚 🇬🇹
⏰ 8:30 pm
🏟️ Rommel Fernández
📺 @deportes_rpc y @tvmaxdeportes #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/GI4g5Sseic