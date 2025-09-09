Minuto a Minuto: Panamá vs. Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá enfrenta este lunes a Guatemala (8:30 p.m.), al estadio Rommel Fernández, en su segundo compromiso de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Roja buscará aprovechar su localía después del empate 0-0 en su debut frente a Surinam, mientras que los chapines llegan urgidos tras caer en casa 0-1 ante El Salvador.