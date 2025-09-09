Panamá, 09 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Guatemala

    Humberto Cornejo
    09 sep 2025 - 12:30 AM
    Minuto a Minuto: Panamá vs. Guatemala
    Edgar Yoel Bárcenas vuelve a la titularidad con la selección de Panamá. EFE/ Eliecer Augusto Aizprua Banfield

    La Selección de Panamá enfrenta este lunes a Guatemala (8:30 p.m.), al estadio Rommel Fernández, en su segundo compromiso de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    La Roja buscará aprovechar su localía después del empate 0-0 en su debut frente a Surinam, mientras que los chapines llegan urgidos tras caer en casa 0-1 ante El Salvador.

    El hondureño Said Martínez será el encargado de impartir justicia este lunes en el duelo entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    La cuarteta arbitral estará conformada por Walter López (asistente 1) y Christian Ramírez (asistente 2), ambos hondureños, mientras que Nelson Salgado fungirá como cuarto árbitro. En el videoarbitraje (VAR) estará la mexicana Diana Pérez, acompañada de la hondureña Shirley Perello como AVAR.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: GuatemalaFepafutConcacafThomas Christiansen FútbolMundialCopa del Mundo

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Sitraibana pierde último recurso legal; queda en firme ilegalidad de huelga en Bocas del Toro. Leer más