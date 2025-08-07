Panamá, 07 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Minuto a Minuto: Panamá vs. México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf

    Humberto Cornejo
    07 ago 2025 - 04:55 PM
    Minuto a Minuto: Panamá vs. México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf
    Jugadores panameños celebrando una anotación en el certamen. Foto: Tomada de concacaf.com

    La selección de fútbol Sub-15 de Panamá se mide este jueves 8 de agosto a México, en el último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-15 de Concacaf.

    MINUTO 22- Panamá 3-1 México- La selección mexicana descuenta en el marcador, la diferencia está en dos goles.

    MINUTO 14- Panamá 3-0 México- ¡¡¡¡¡GOLEADA!!!!!! Maduro anota su segundo gol del partido, en otra gran jugada del conjunto nacional.

    MINUTO 10- Panamá 2-0 México- ¡¡¡¡¡GOOOOOOL DE PANAMÁI!!!!!! Alexander Tull mostró su talento y con una elegante definición amplía la ventaja istmeña.

    MINUTO 6- Panamá 1-0 México-Los panameños siguen en el ataque. Maduro vuelve a aparecer con una acrobática chilena que pasó cerca del marco.

    MINUTO 4- Panamá 1-0 México-Alfredo Maduro sorprende a la defensa rival y con un gran remate abre el marcador.

    ¡Arranca el partido! El conjunto panameño salta a la cancha con el uniforme celeste, mientras que México de negro.

    Panamá ha logrado victorias sobre El Salvador (4-2) y Nicaragua (4-0). La única derrota fue en el debut ante Honduras (2-1).

    El grupo A concluirá este jueves con los duelos México vs. Panamá y El Salvador vs. Honduras. En el grupo B, la jornada final enfrentará a Costa Rica ante Arabia Saudita y a Estados Unidos frente a Canadá.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

