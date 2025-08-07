NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
Minuto a Minuto: Panamá vs. México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf
07 ago 2025 - 04:55 PM
La selección de fútbol Sub-15 de Panamá se mide este jueves 8 de agosto a México, en el último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-15 de Concacaf.
¡NUESTRO XI INICIAL 🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) August 7, 2025
Este es el 11 titular de #PanamáSub15🇵🇦 para enfrentar a México 🇲🇽 en su último partido de la fase de grupos del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf 🏆.
🇲🇽 🆚 🇵🇦
🕓 1️⃣2️⃣PM
🏟️Complejo Dep. Fedefutbol (CR)
📺 YouTube Concacaf #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/s7bEROMCu5