Minuto a minuto: Panamá vs. México en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este jueves en la noche, dos viejos rivales, las selecciones de fútbol de Panamá y México, se vuelven a enfrentar en el Estadio Rommel Fernández. Será el segundo partido amistoso para Panamá dentro de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, y el primer compromiso del año para el conjunto azteca.

Este encuentro marca el regreso de los dirigidos por Thomas Christiansen al Rommel Fernández desde el glorioso 18 de noviembre, noche en la que, tras vencer 3-0 a El Salvador, Panamá aseguró su clasificación al próximo Mundial. México, por su parte, avanzó de forma automática al certamen como país anfitrión, sin disputar eliminatoria.

El duelo también representa una oportunidad de revancha para la selección panameña. En marzo de 2025, ambos equipos se enfrentaron en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde México se quedó con el título tras imponerse 2-1 en los minutos finales.

Además, el partido servirá como vitrina clave para una nueva camada de jugadores jóvenes, tanto del ámbito local como legionarios. Entre ellos destaca Kadir Barría, autor del único gol ante Bolivia el pasado domingo. Estos amistosos podrían ser determinantes, ya que luego solo los compromisos de marzo por fecha FIFA podrían representar la última oportunidad real para ganarse un lugar en la convocatoria mundialista.

Ya calientan los dos equipos en el campo de juego.