Segundo tiempo: Panamá 0-2 Nicaragua en el Torneo UNCAF Sub-16

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol Sub-16 de Panamá busca debutar con victoria ante la selección de Nicaragua en su primer partido por el Torneo UNCAF Sub-16. Los panameños buscarán debutar con victoria buscando acercarse a la final.

En el formato del torneo, los ganadores de cada grupo se enfrentan en la final y los segundos de cada grupo disputarán el tercer lugar. El certamen durará hasta el próximo miércoles, 8 de octubre.

MINUTO 56 - Panamá 0-2 Nicaragua - Panamá se vuelve a acercar a la zaga rival. El tiempo corre y el gol no llega.

MINUTO 51 - Panamá 0-2 Nicaragua - Cuando más presionaba Panamá, un pase filtrado deja al delantero nicaragüense solo para que empuje el balón y anote el segundo.

MINUTO 48 - Panamá 0-1 Nicaragua - La tuvo Panamá otra vez! Panamá se acerca a la zaga rival pero no logra rematar al arco.

MINUTO 46 - Panamá 0-1 Nicaragua - Inicia el segundo tiempo con Panamá inmediatamente en búsqueda del empate.

La segunda parte está por iniciar. Panamá tiene 45 minutos para revertir el marcador ante la selección de Nicaragua.

Finaliza el primer tiempo. Panamá cae ante Nicaragua por un marcador de 1-0, pero los últimos minutos del primer tiempo lucieron prometedores. Aún quedan 45 minutos para dar vuelta el marcador.

MINUTO 45 +1 - Panamá 0-1 Nicaragua - Panamá domina el partido sobre el final del primer tiempo. El gol del empate pareciera estar cerca.

MINUTO 42 - Panamá 0-1 Nicaragua - La tuvo Panamá! Un acercamiento por el lateral izquierdo pero ninguno de los delanteros logró conectar con claridad.

MINUTO 38 - Panamá 0-1 Nicaragua - Partido trabado en el mediocampo.

MINUTO 34 - Panamá 0-1 Nicaragua - La tuvo Panamá!!! Choy con el tiro de esquina casi mete el gol olímpico.

MINUTO 30 - Panamá 0-1 Nicaragua - Panamá intenta acercarse a la zaga nicaragüense, pero lo hace con poca claridad.

MINUTO 24 - Panamá 0-1 Nicaragua - Gol de Nicaragua. Los nicas sorprenden a la zaga protegida por Miguel Ponce y se van arriba en el marcador.

MIN 20 - Panamá 0-0 Nicaragua - Poco movimiento en lo que va del partido.

MINUTO 16 - Panamá 0-0 Nicaragua - Partido sin chances claras de gol hasta ahora.

MINUTO 10 - Panamá 0-0 Nicaragua - El partido se mantiene sin goles mientras Panamá empieza a tomar posesión del balón.

MIN 7 - Panamá 0-0 Nicaragua - El partido se mantiene 0-0 y disputado en el medio campo.