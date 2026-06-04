Minuto a Minuto: Panamá vs. República Dominicana

La selección de Panamá se despide de su afición este miércoles en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, cuando enfrente a la selección de República Dominicana, en un amistoso previo a su viaje a Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro servirá como último ensayo en casa y le permitirá al técnico Thomas Christiansen ajustar detalles de su plantel antes del debut mundialista. El juego inicia a las 7:45 p.m.