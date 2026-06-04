Panamá, 04 de junio del 2026
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    Amistoso

    Minuto a Minuto: Panamá vs. República Dominicana

    Humberto Cornejo
    04 jun 2026 - 12:02 AM
    Minuto a Minuto: Panamá vs. República Dominicana
    Jugadores de Panamá saludan al público, al finalizar el partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

    La selección de Panamá se despide de su afición este miércoles en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, cuando enfrente a la selección de República Dominicana, en un amistoso previo a su viaje a Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El encuentro servirá como último ensayo en casa y le permitirá al técnico Thomas Christiansen ajustar detalles de su plantel antes del debut mundialista. El juego inicia a las 7:45 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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