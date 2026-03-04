Minuto a minuto: Panamá vs. San Cristóbal y Nieves

La Selección Femenina de Fútbol de Panamá vuelve a escena este miércoles 4 de marzo cuando se mida a San Cristóbal y Nieves para disputar su segundo partido en las Eliminatorias Concacaf W, torneo clasificatorio al Mundial Brasil 2027.
El equipo nacional suma tres puntos luego de su contundente victoria 6-1 sobre Curazao en noviembre pasado y buscará dar otro paso sólido en la ruta mundialista, pese a las ausencias por lesión de Marta Cox y Lineth Cedeño.
En su debut, La Roja mostró poder ofensivo con goles de Karla Riley, Katherine Parris, Ericka Araúz (doblete), Hilary Jaén y Riley Tanner, enviando un mensaje claro de sus aspiraciones en el grupo.
Tras este compromiso, el calendario inmediato de Panamá continuará el 9 de abril ante Aruba y el 17 de abril frente a Cuba, en una etapa clave para definir su futuro en la clasificación.
Minuto 12-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
Minuto 12-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
¡No se puede creer! En un cobro de tiro de equina, el balón pega en el poste y la defensa saca tres disparos de las panameñas.
Minuto 10-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
Tremenda jugada individual de Camarena, pero la defensa logró sacar su remate.
Minuto 6-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
Panamá explota las bandas y cierra con peligrosos centros en el área rival.
Minuto 6-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
Tanner tiene la segunda oportunidad de Panamá. El balón salió apenas desviado.
Minuto 4-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
El conjunto istmeño toma la iniciativa y controla el balón en el arranque del partido.
Minuto 2-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
El primer remate del partido es de Riley, pero salió afuera.
Minuto 1-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
Arrancó el partido. Panamá busca su segunda victoria en la eliminatoria.
Eliminatoria-San Cristóbal y Nieves 0-0 Panamá
El partido está programado para disputarse en el el SKNFA Technical Center, desde las 6:00 p.m.