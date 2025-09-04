Minuto a Minuto: Panamá vs. Surinam en la eliminatoria mundialista
La selección de fútbol de Panamá inicia este jueves su camino en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, visitando a Surinam en Paramaribo con la misión de sumar sus primeros tres puntos.
MINUTO 39-Surinam 0-0 Panamá
En una jugada de laboratorio, Fidel Escobar sacó un remate que pasó por arriba del marco.
!!!Pitazo inicial!!!- Surinam 0-0 Panamá
Inicia el partido el encuentro en Paramaribo.
El árbitro principal será Kwinsi Williams, de Trinidad y Tobago, quien estará acompañado por sus compatriotas Ainsley Rochardy Melissa Nicholas como asistentes de línea. El uniformado será el jamaicano Christopher Mason.
Esta será la primera ocasión que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial por categoría absoluta.
Esta es la quinta participación de La Roja en una ronda final de eliminatorias: Alemania 2006 (último de seis), Brasil 2014 (5.º lugar, eliminado), Rusia 2018 (3.º lugar, clasificó al Mundial Rusia 2018) y Catar 2022 (5.º lugar, eliminado).
¡LLEGAMOS 🇵🇦🏟️!
Ya se encuentra #PanamáMayor 🇵🇦 en el 🏟️ Estadio Dr Franklin Essed, listos para debutar en la Ronda Final de las Eliminatorias ante Surinam 🇸🇷.
🇸🇷 🆚 🇵🇦
⏰ 4:30 pm
🏟️ Estadio Dr Franklin Essed
📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/9NjDL5aTds
Los jugadores de la selección de Panamá ya están calentando en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.
¡🔥EL XI TITULAR 🇵🇦!
Así saldrá #PanamáMayor 🇵🇦 para enfrentarse a Surinam 🇸🇷 en el arranque de la Ronda Final de las Eliminatorias.
🇸🇷 🆚 🇵🇦
⏰ 4:30 pm
🏟️ Estadio Dr Franklin Essed
📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/vOcMrBctNS