Minuto a Minuto: Panamá vs. Surinam en la eliminatoria mundialista

Esta será la primera ocasión que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial por categoría absoluta.

Esta es la quinta participación de La Roja en una ronda final de eliminatorias: Alemania 2006 (último de seis), Brasil 2014 (5.º lugar, eliminado), Rusia 2018 (3.º lugar, clasificó al Mundial Rusia 2018) y Catar 2022 (5.º lugar, eliminado).