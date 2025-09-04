Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Surinam en la eliminatoria mundialista

    Humberto Cornejo
    04 sep 2025 - 08:55 PM
    La selección de fútbol de Panamá inicia este jueves su camino en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, visitando a Surinam. LP Guillermo Pineda

    La selección de fútbol de Panamá inicia este jueves su camino en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, visitando a Surinam en Paramaribo con la misión de sumar sus primeros tres puntos.

    MINUTO 39-Surinam 0-0 Panamá

    En una jugada de laboratorio, Fidel Escobar sacó un remate que pasó por arriba del marco.

    MINUTO 38-Surinam 0-0 Panamá

    Después de efectuar más de 10 pases, le comenten falta a Carrasquilla. Tiro libre de peligro para Panamá.

    MINUTO 33-Surinam 0-0 Panamá

    Orlando Mosquera salvó dos veces consecutivas el marco istmeño. Surinam aprovecha su velocidad por los laterales.

    MINUTO 30- Surinam 0-0 Panamá

    Murillo sacó un remate directo al palo y Panamá tiene su tercer tiro de esquina. La Roja presiona cada vez más.

    MINUTO 29- Surinam 0-0 Panamá

    Sigue la lluvia y el fuerte viento en el Dr. Franklin Essed Stadium. Así se vive las eliminatorias de la Concacaf.

    MINUTO 26- Surinam 0-0 Panamá

    Centro peligroso de Michael Amir Murillo, pero no había nadie en el área. Panamá sigue sin encontrar los espacios.

    MINUTO 23- Surinam 0-0 Panamá

    Surinam tiene el primer tiro libre del partido. La jugada terminó un tiro desviado al lateral.

    MINUTO 19- Surinam 0-0 Panamá

    Gutiérrez sacó un buen disparo dentro del área, pero salió un poco desviado del marco rival.

    MINUTO 18- Surinam 0-0 Panamá

    Cecilio Waterman recibe un golpe en el abdomen, pero el uniformado no marcó la falta.

    MINUTO 15- Surinam 0-0 Panamá

    Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen una posesión del 73% de la esférica, mientras que los Suriboys con un 27%.

    MINUTO 10- Surinam 0-0 Panamá

    Adalberto Carrasquilla tuvo la primera ocasión de gol con un disparo fuera del área, pero el guardameta Etienne Vaessen la envió al tiro de esquina.

    MINUTO 7- Surinam 0-0 Panamá

    Panamá se salvó por un milagro. Surinam acaba de fallar la jugada más clara del partido. El atacante estaba solo en el marco.

    MINUTO 5- Surinam 0-0 Panamá

    Primera jugada de peligro para Panamá. Adalberto Carrasquilla entregó un palo largo al área, pero el guardameta rival atrapó la esférica.

    MINUTO 4- Surinam 0-0 Panamá

    Los Suriboys están jugando al contragolpe, aprovechando su velocidad por los laterales.

    MINUTO 1- Surinam 0-0 Panamá

    La Roja toma la iniciativa del partido, mientras que Surinam espera en su campo.

    !!!Pitazo inicial!!!- Surinam 0-0 Panamá

    Inicia el partido el encuentro en Paramaribo.

    El árbitro principal será Kwinsi Williams, de Trinidad y Tobago, quien estará acompañado por sus compatriotas Ainsley Rochardy Melissa Nicholas como asistentes de línea. El uniformado será el jamaicano Christopher Mason.

    Los equipos saltan a la cancha del Dr. Franklin Essed Stadium en Paramaribo y se escuchan los himnos nacionales.

    En el plantel surinamés destacan Sheraldo Becker (Osasuna español), Kenneth Paal (Antalyaspor turco), y Jean Paul Boëtius (Darmstadt alemán).

    Surinam tiene una buena racha con seis triunfos en sus últimos ocho encuentros clasificatorios. Esta será su primera presencia en la fase final de Concacaf desde 1978.

    Esta será la primera ocasión que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial por categoría absoluta.

    Esta es la quinta participación de La Roja en una ronda final de eliminatorias: Alemania 2006 (último de seis), Brasil 2014 (5.º lugar, eliminado), Rusia 2018 (3.º lugar, clasificó al Mundial Rusia 2018) y Catar 2022 (5.º lugar, eliminado).

    Panamá viene de clasificar a esta etapa como líder de su grupo, luego de ganar sus cuatro partidos de la ronda anterior, al sumar triunfos sobre Montserrat (1-3), Guyana (2-0), Belice (0-2) y Nicaragua (3-0).

    Los jugadores de la selección de Panamá ya están calentando en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

