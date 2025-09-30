Panamá, 30 de septiembre del 2025

    Minuto a minuto: Panamá vs. Ucrania en el Mundial Sub-20

    Humberto Cornejo
    30 sep 2025 - 08:01 PM
    Lucas Quintana de Paraguay cabecea el balón este sábado, al finalizar un partido del grupo B de la Copa Mundial Sub-20 entre Paraguay y Panamá en el estadio Elías Figueroa Brander en Valparaiso (Chile). EFE/ Adriana Thomasa a

    La selección Sub-20 de Panamá se enfrenta este martes 30 de septiembre a Ucrania, en el segundo partido del grupo B del Mundial Chile 2025.

    MINUTO 22- Panamá 0-1 Ucrania

    Giovany Herbert lidera la lucha de Panamá en el mediocampo. Los mejores resultados se han tenido por la banda derecha.

    MINUTO 19- Panamá 0-1 Ucrania

    El elenco nacional tuvo su primer tiro de esquina del partido. La defensa ucraniana logró rechazar sin mayores problemas.

    MINUTO 18. Panamá 0-1 Ucrania

    Burgess vuelve a salvar al equipo panameño con otra buena actuación. Ucrania es efectivo con su presión alta.

    MINUTO 15- Panamá 0-1 Ucrania

    Los dirigidos por Jorge Dely Valdés no logran recuperar la esférica. El conjunto istmeño se mantiene en su terreno.

    MINUTO 9- Panamá 0-1 Ucrania

    Synchuk es un dolor de cabeza para la defensa panameña. El conjunto ucraniano tiene control total de la esférica con un 60%.

    MINUTO 6- Panamá 0-0 Ucrania

    Hennadii Synchuk no falló en su segunda oportunidad y logra anotar el primer gol del partid.

    MINUTO 3- Panamá 0-0 Ucrania

    Cecilio Burgess detiene el primer cobro del conjunto europeo, pero el árbitro decide repetirlo.

    Esta es la alienación de Panamá para enfrentar a Ucrania.

