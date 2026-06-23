Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bienvenidos a esta cobertura en vivo del partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el puesto C del escritorio 23 en el palco de prensa del Toronto Stadium les llevaremos todos los detalles de una noche que puede marcar el rumbo de la selección panameña en el torneo. Tras la dolorosa derrota por 1-0 ante Ghana en el tiempo de reposición, el equipo dirigido por Thomas Christiansen afronta un duelo de máxima exigencia frente a una selección croata que también llega necesitada de puntos luego de caer ante Inglaterra.

A lo largo de esta cobertura compartiremos el ambiente previo, las alineaciones, las incidencias del encuentro, las reacciones de protagonistas, estadísticas y todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego.