Panamá, 23 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026

    Guillermo Pineda G.
    23 jun 2026 - 09:24 PM
    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026
    Carlos Harvey llega al Toronto Stadium. LP/Anel Asprilla

    Bienvenidos a esta cobertura en vivo del partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Desde el puesto C del escritorio 23 en el palco de prensa del Toronto Stadium les llevaremos todos los detalles de una noche que puede marcar el rumbo de la selección panameña en el torneo. Tras la dolorosa derrota por 1-0 ante Ghana en el tiempo de reposición, el equipo dirigido por Thomas Christiansen afronta un duelo de máxima exigencia frente a una selección croata que también llega necesitada de puntos luego de caer ante Inglaterra.

    A lo largo de esta cobertura compartiremos el ambiente previo, las alineaciones, las incidencias del encuentro, las reacciones de protagonistas, estadísticas y todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego.

    Ya ha llegado la selección croata al campo, con especial atención a Luka Modric. El ganador del Balón de Oro en 2018 ya salió subcampeón en Rusia, y cuatro años después volvió a alcanzar las semifinales.

    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026
    Luka Modric y jugadores croatas en la cancha del Toronto Stadium. LP/Guillermo Pineda

    Empezamos con las vistas exclusivas en el lente de Anel Asprilla de los panameños al llegar al Toronto Stadium:

    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026
    Ismael Díaz llega al Toronto Stadium. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026
    Aníbal Godoy llega al Toronto Stadium. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026
    Adalberto Carrasquilla llega al Toronto Stadium. LP/Anel Asprilla
    Minuto a minuto: Panamá y Croacia chocan en Toronto por el Mundial 2026
    César Blackman llega al Toronto Stadium. LP/Anel Asprilla

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: Mundial 2026futbolSelección de Panamá

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