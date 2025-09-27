Minuto a Minuto: Paraguay vs. Panamá en vivo en el Mundial Sub-20 Chile 2025
La Selección Sub-20 de Panamá inicia este sábado su camino en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 enfrentando a Paraguay en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
El duelo, programado para las 6:00 p.m. hora panameña, marcará el arranque de un nuevo reto para el equipo dirigido por Jorge Dely Valdés, que llega con ilusión tras una extensa preparación en suelo chileno.
Será la séptima participación de Panamá en un Mundial de la categoría, con la misión de superar lo hecho en ediciones anteriores y comenzar con buen pie en un Grupo B que tuvo el triunfo de Ucrania sobre la República de Corea.
Suena el himno nacional de Paraguay. Y acá el once inicial de los guaraníes:
Jorge Dely Valdés apuesta por un esquema con cinco defensas, cuatro mediocampistas y un delantero en ataque para el estreno mundialista.
Martin Krug se une a Armando Gun, José Venegas, Nelson Barahona, Jhamal Rodríguez, Fidel Escobar, Diego Valanta, Axel Mckenzie y Ernesto Walker como goleadores panameños en Mundial Sub-20.
