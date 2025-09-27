Minuto a Minuto: Paraguay vs. Panamá en vivo en el Mundial Sub-20 Chile 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección Sub-20 de Panamá inicia este sábado su camino en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 enfrentando a Paraguay en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El duelo, programado para las 6:00 p.m. hora panameña, marcará el arranque de un nuevo reto para el equipo dirigido por Jorge Dely Valdés, que llega con ilusión tras una extensa preparación en suelo chileno.

Será la séptima participación de Panamá en un Mundial de la categoría, con la misión de superar lo hecho en ediciones anteriores y comenzar con buen pie en un Grupo B que tuvo el triunfo de Ucrania sobre la República de Corea.

Ahora es el turno del himno nacional de Panamá que suenan en Valparaíso.

¡Suena el silbato del árbitro Sánchez Martínez y la Selección de Panamá pone a rodar el balón en Valparaíso!

Primera acción de Panamá. Centro de Giovanny Herbert y acaba en remate de Kairo Walters. Saque de esquina para Panamá.

¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ! Martín Krug en el saque de esquina anota el gol de la Sub-20 sobre Paraguay en 5 minutos de partido. Le pegó mordido Gustavo Herrera y Krug aprovechó para el tanto panameño.

Se cumple un cuarto de hora en Valparaíso y Panamá no se muestra tan cómodo cuando Paraguay tiene el balón.

Remate de izquierda de Rafita Mosquera que es rechazado por la defensa paraguaya.

Cerca de la media hora de partido, la posesión está 45-41 en favor de Paraguay. FIFA añade el apartado de “en disputa” para el tiempo que el esférico no le pertenece a ninguno de los dos. Ahí está el 14% restante.

Ambas selecciones han rematado cuatro veces. Paraguay una vez bajo los tres palos y Panamá dos veces.

Rechaza Burgess una ocasión paraguaya tras una sucesión de pases y remate de zurda rasante.

¡SE SALVA PANAMÁ! Centro, rechace débil de Arroyo, remate paraguayo y desvío panameño para el saque de esquina guaraní.

Entrada fuerte y está el panameño Juan Hall tendido en el césped.

Tarjeta amarilla para Kairo Walters. Sánchez Martínez amonesta al panameño que minutos antes le habían cometido falta.

Alexandro Maidana convierte de zurda el empata para Paraguay al minuto 42.

Termina la primera parte en igualdad entre paraguayos y panameños en Valparaíso, Chile.