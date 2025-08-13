Minuto a minuto: PSG vs. Tottenham en la Super Copa de UEFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Paris Saint-Germain, flamante campeón de Francia y Europa, además de subcampeón del mundo y el Tottenham, se enfrentan este miércoles en Udine, Italia.

En juego está nada más y nada menos que el trofeo de la Super Copa de UEFA y el primer título internacional del calendario europeo 2025-2026.

MINUTO 65- Paris Saint-Germain 0-2 Tottenham - Barcola anota el descuento, pero el línea levanta el banderín para declarar fuera de lugar.

MINUTO 57- Paris Saint-Germain 0-2 Tottenham -Porro cayó en el área tras un forcejeo con Nuno Mendes, pero no fue nada para el árbitro portugués.

MINUTO 53- Paris Saint-Germain 0-2 Tottenham -Amarilla para Richarlison. El delantero quiso mandar lejos el balón para evitar que sacara rápido el equipo de Luis Enrique.

!!!!GOOOOOOOOOL!!!! MINUTO 48- Paris Saint-Germain 0-2 Tottenham - Romero anota un golazo de cabeza para aumentar la ventaja del conjunto inglés. El argentino estaba solo en el área y hace pagar a los rivales.

MINUTO 45- Paris Saint-Germain 0-1 Tottenham -A pesar de que el PSG controla el balón, el Tottenham se va con ventaja al descanso gracias al gol de Van de Ven.

MINUTO 45- Paris Saint-Germain 0-1 Tottenham - Se acabó la primera mitad del partido. El Tottenham le gana a un PSG que no se encuentra dentro del terreno.

MINUTO 40- Paris Saint-Germain 0-1 Tottenham - La jugada fue revisada por el VAR, pero se confirmó la anotación del atacante de Países Bajos.

!!!!GOOOOOOOOOL!!!! MINUTO 38- Paris Saint-Germain 0-1 Tottenham - Van den Ven abre el marcador, al aprovechar varios rebotes y un poste dentro del área.

MINUTO 37- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Hakimi y Kvaratskhelia son una pesadilla para el Tottenham por la banda derecha.

MINUTO 32- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Dembelé remató cerca del punto penal, pero salió desviado. Desaprovechó la jugada el atacante francés.

MINUTO 32- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - El equipo francés domina la posesión y muestra su superioridad con el balón, aunque todavía no logra reflejarlo en el marcador.

MINUTO 29- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - El PSG cobró su primer tiro de esquina del encuentro. Vitihna tiró un centro que se pasó el área.

MINUTO 25- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham -Pausa para la hidratación. Ambos equipos aprovechan para reagruparse y recibir indicaciones de sus entrenadores.

MINUTO 20- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham -El brasileño Richarlison sacó el primer remate de peligro del partido, pero el guardameta Chevalier logró acabar con el peligro.

MINUTO 20- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham -Falta peligrosa cerca del área del PSG. Doué derriba a su rival a pocos metros de la portería de Chevalier. El cobro busca sorprender, pero el disparo se eleva y se pierde por encima del travesaño.

MINUTO 18- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Ninguno de los dos equipos quiere asumir riesgos. El Tottenham cede la posesión, pero se planta firme con una defensa de cinco que complica al conjunto francés cada intento de finalización.

MINUTO 15- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Desde la zona técnica, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, ajusta cada detalle del juego.

MINUTO 15- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Desde la zona técnica, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, ajusta cada detalle del juego.

MINUTO 11- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Kvaratskhelia probó desde fuera del área, pero su disparo se marchó por la línea de fondo.

MINUTO 11- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - Barcola comienza a causar peligro por la banda derecha del equipo inglés.

MINUTO 5- Paris Saint-Germain 0-0 Tottenham - El conjunto francés domina el esférico con una posesión del 52 %.

¡¡¡¡Pitazo inicial!!!! Paris Saint-Germain-Tottenham