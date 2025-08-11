Entretiempo: Pumas UNAM 0-0 Necaxa (partido demorado)
Los Pumas de la UNAM, liderados por Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y el costarricense Keylor Navas, regresan a la acción en la Liga MX dentro del marco de la cuarta jornada tras su eliminación de la Leagues Cup. Pumas marcha 14° con 3 puntos con tres partidos disputados.
Necaxa, dirigido por el ex jugador y director técnico de Boca Juniors Fernando Gago, también quedó eliminado de la League Cup y marcha 9° con 4 puntos en tres partidos.
Imágenes del calentamiento de Pumas previo al inicio del partido.
Calentando motores
Imágenes de la llegada de Keylor Navas al Estadio Olímpico Universitario.
Bienvenido a CU, Keylor
El argentino Fernando Gago es el director técnico de Necaxa.
Compartimos nuestro XI inicial para el #PUMvsNEC...
Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y Keylor Navas forman parte del once inicial de Pumas.
XI inicial vs Necaxa