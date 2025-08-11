Panamá, 11 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LIGA MX

    Entretiempo: Pumas UNAM 0-0 Necaxa (partido demorado)

    Jaime Heilbron
    10 ago 2025 - 11:23 PM
    Entretiempo: Pumas UNAM 0-0 Necaxa (partido demorado)
    Adalberto 'Coco' Carrasquilla es el pulmón del Pumas de la UNAM que esta noche se enfrenta a Necaxa. Tomada de redes sociales.

    Los Pumas de la UNAM, liderados por Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y el costarricense Keylor Navas, regresan a la acción en la Liga MX dentro del marco de la cuarta jornada tras su eliminación de la Leagues Cup. Pumas marcha 14° con 3 puntos con tres partidos disputados.

    Necaxa, dirigido por el ex jugador y director técnico de Boca Juniors Fernando Gago, también quedó eliminado de la League Cup y marcha 9° con 4 puntos en tres partidos.

    El inicio del segundo tiempo está demorado debido al mal clima en Ciudad de México.

    Entretiempo - Pumas 0-0 Necaxa - El árbitro no da un solo minuto de reposición, deteniendo las acciones unos segundos antes de que se cumplan los primeros 45. Será interesante ver si el segundo tiempo inicia en horario. El campo de juego cada vez luce peor.

    MINUTO 45 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡La tuvo Pumas! Cabezazo que apenas logra desviar Ezequiel Unsaín en la más clara del partido.

    MINUTO 41 - Pumas 0-0 Necaxa - La lluvia sigue causando estragos. La cancha está completamente encharcada.

    MINUTO 35 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡La tuvo Pumas! Jorge Ruvalcaba estuvo solo frente al portero, pero el achique de Ezequiel Unsaín fue perfecto y evitó el primer gol del conjunto universitario. Llueve fuertemente en Ciudad de México y el clima opaca el partido.

    MINUTO 31 - Pumas 0-0 Necaxa - Pumas mantiene control del balón, pero no logra llegar con claridad.

    MINUTO 24 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡La tuvo Pumas! Pedro Vite con el remate que salió desviado.

    MINUTO 22 - Pumas 0-0 Necaxa - Partido sin ritmo ni fútbol, algo de esperar cuando uno ve el desempeño actual de cada equipo en la Liga MX.

    MINUTO 17 - Pumas 0-0 Necaxa - Pumas intenta, pero no logra llegar con claridad.

    MINUTO 13 - Pumas 0-0 Necaxa - Oportunidad para Pumas!! Remate que sale desviado.

    MINUTO 10 - Pumas 0-0 Necaxa - Oportunidad para Necaxa pero Keylor logra controlar el balón sin problemas.

    MINUTO 6 - Pumas 0-0 Necaxa - Minutos de mucho estudio y sin posibilidades de gol. Partido disputado en el mediocampo.

    MINUTO 1 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡INICIÓ EL PARTIDO!!!!

    Salen los equipos al campo de juego en medio de mucha lluvia y posibilidad de tormenta eléctrica.

    Imágenes del calentamiento de Pumas previo al inicio del partido.

    Imágenes de la llegada de Keylor Navas al Estadio Olímpico Universitario.

    El argentino Fernando Gago es el director técnico de Necaxa.

    Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y Keylor Navas forman parte del once inicial de Pumas.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: Pumas UNAMNecaxaAdalberto CarrasquillaKeylor Navas

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más
    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más