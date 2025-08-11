Entretiempo: Pumas UNAM 0-0 Necaxa (partido demorado)

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Pumas de la UNAM, liderados por Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla y el costarricense Keylor Navas, regresan a la acción en la Liga MX dentro del marco de la cuarta jornada tras su eliminación de la Leagues Cup. Pumas marcha 14° con 3 puntos con tres partidos disputados.

Necaxa, dirigido por el ex jugador y director técnico de Boca Juniors Fernando Gago, también quedó eliminado de la League Cup y marcha 9° con 4 puntos en tres partidos.

El inicio del segundo tiempo está demorado debido al mal clima en Ciudad de México.

Entretiempo - Pumas 0-0 Necaxa - El árbitro no da un solo minuto de reposición, deteniendo las acciones unos segundos antes de que se cumplan los primeros 45. Será interesante ver si el segundo tiempo inicia en horario. El campo de juego cada vez luce peor.

MINUTO 45 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡La tuvo Pumas! Cabezazo que apenas logra desviar Ezequiel Unsaín en la más clara del partido.

MINUTO 41 - Pumas 0-0 Necaxa - La lluvia sigue causando estragos. La cancha está completamente encharcada.

MINUTO 35 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡La tuvo Pumas! Jorge Ruvalcaba estuvo solo frente al portero, pero el achique de Ezequiel Unsaín fue perfecto y evitó el primer gol del conjunto universitario. Llueve fuertemente en Ciudad de México y el clima opaca el partido.

MINUTO 31 - Pumas 0-0 Necaxa - Pumas mantiene control del balón, pero no logra llegar con claridad.

MINUTO 24 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡La tuvo Pumas! Pedro Vite con el remate que salió desviado.

MINUTO 22 - Pumas 0-0 Necaxa - Partido sin ritmo ni fútbol, algo de esperar cuando uno ve el desempeño actual de cada equipo en la Liga MX.

MINUTO 17 - Pumas 0-0 Necaxa - Pumas intenta, pero no logra llegar con claridad.

MINUTO 13 - Pumas 0-0 Necaxa - Oportunidad para Pumas!! Remate que sale desviado.

MINUTO 10 - Pumas 0-0 Necaxa - Oportunidad para Necaxa pero Keylor logra controlar el balón sin problemas.

MINUTO 6 - Pumas 0-0 Necaxa - Minutos de mucho estudio y sin posibilidades de gol. Partido disputado en el mediocampo.

MINUTO 1 - Pumas 0-0 Necaxa - ¡INICIÓ EL PARTIDO!!!!