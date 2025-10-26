Xabi Alonso gana su primer clásico y el Real Madrid se afianza en la cima de LaLiga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Xabi Alonso triunfó en su primer clásico y el Real Madrid quedó más líder que nunca en LaLiga tras 10 jornadas, sacándole cinco puntos de ventaja al Barcelona.

El Barcelona salió a proponer en los primeros minutos del partido, arrinconando al Real Madrid en su propio arco durante los primeros 10 minutos, pero fue el club blanco quien dio el primer aviso. A los 12 minutos de juego, parecía que había penal a favor del Real Madrid tras una falta sobre Vinícius, pero luego de ser revisada en el VAR, el árbitro revirtió su decisión en el campo.

Unos minutos después, el Madrid volvió a acercarse cuando Jude Bellingham dejó solo a Kylian Mbappé, quien remató desde fuera del área para un golazo, aunque la acción fue anulada por fuera de lugar.

La tercera fue la vencida en el minuto 22. Mbappé, quien viene enrachado, abrió el marcador y le dio la ventaja al club blanco. Ese gol oxigenó al Real Madrid, que comenzó a acorralar al equipo blaugrana en su propio arco.

En el mejor momento del Real Madrid, el Barcelona respondió, despertando los fantasmas de la temporada pasada, cuando ganó los cuatro clásicos disputados. Fermín igualó las acciones para los culés en el minuto 38.

La alegría duró poco, ya que cinco minutos después, en el minuto 43, Jude Bellingham volvió a poner al Real Madrid en ventaja. El equipo madridista se fue al descanso con un gol arriba.

El segundo tiempo no tuvo la adrenalina ni la intensidad del primero. El Real Madrid se dedicó a proteger el resultado, mientras que el Barcelona intentó sin éxito igualarlo.

Con este triunfo, los blancos rompieron la racha de cuatro derrotas consecutivas en los clásicos y se consolidaron como líderes absolutos de LaLiga tras 10 jornadas.

¡Final del partido! Real Madrid derrota al Barcelona 2-1 y es más líder que nunca.

MINUTO 90 +8 - RM 2-1 BAR - Tarjeta roja para Pedri.

MINUTO 90 - RM 2-1 BAR - El árbitro ha otorgado nueve minutos de reposición.

MINUTO 87 - RM 2-1 BAR - Después de un primer tiempo lleno de emociones este segundo tiempo ha estado mucho más pausado. El Real Madrid se ha dedicado a cuidar el resultado, mientras que el Barcelona no ha logrado quebrar la muralla defensiva del conjunto madridista.

MINUTO 77 - RM 2-1 BAR - El Barcelona intenta pero no le encuentra la vuelta a la defensa madridista. Se le está acabando el tiempo, pero para un equipo con una calidad tan alta, 13 minutos es mucho tiempo.

MINUTO 73 - RM 2-1 BAR - Cambios en Real Madrid: Entran Carvajal por Valverde y Rodrygo por Vinícius. Vinícius no se muestra muy feliz y va directo al vestuario.

MINUTO 69 - RM 2-1 BAR - Otro gol anulado para el Real Madrid por fuera de juego de Brahim.

MINUTO 66 - RM 2-1 BAR - Cambio en el Real Madrid: sale Güler y entra Brahim.

MINUTO 62 - RM 2-1 BAR - Como en el primer tiempo, el Barcelona intenta controlar la posesión de balón tratando de quebrantar la defensa madridista, pero el orden del equipo blanco les dificulta el trabajo.

MINUTO 58 - RM 2-1 BAR - Tiro libre para el Barcelona.

MINUTO 52 - RM 2-1 BAR - ¡PARADÓN DE SZCZESNY! El polaco ataja el penal pateado por Mbappé!

MINUTO 52 - RM 2-1 BAR - El VAR confirma que hubo mano de Eric García.

MINUTO 50 - RM 2-1 BAR - Posible penal para el Real Madrid. El árbitro está revisando en el VAR si hubo mano en el área chica.

MIN 46 - RM 2-1 BAR - Rueda el balón para el segundo tiempo.

¡Saltan los equipos al campo de juego para el segundo tiempo!

¡Finaliza el primer tiempo! Real Madrid le gana 2-1 a Barcelona en un muy entretenido primer tiempo.

MINUTO 45 - RM 2-1 BAR - Al cuadro azulgrana le está costando detener el ataque madridista. Otro gol anulado a Mbappé por un claro fuera de lugar.

MINUTO 43 - RM 2-1 BAR - ¡Gol del Real Madrid! Jude Bellingham vuelve a darle la ventaja al equipo blanco tras un pase de cabeza de Militao.

MINUTO 38 - RM 1-1 BAR - En el mejor momento del Real Madrid, la presión alta del Barcelona paga dividendos. Fermín iguala las acciones.

MINUTO 37 - RM 1-0 BAR - Remate de Bellingham a manos de Szczesny.

MINUTO 35 - RM 1-0 BAR - Remate de Vinícius que desvía Szczesny.

MINUTO 34 - RM 1-0 BAR - Remate de Ferrán Torres a dos tiempos que controla Courtois a dos tiempos.

MINUTO 32 - RM 1-0 BAR - Real Madrid empieza a arrinconar al Barcelona en su propio arco. Szczesny poco a poco convirtiéndose en la figura de su equipo.

MINUTO 29 - RM 1-0 BAR - Szczesny manda al tiro de esquina un remate de Mbappé.

MINUTO 26 - RM 1-0 BAR - El gol ha elevado el juego del local. El Real Madrid vive su mejor momento en lo que va del juego.

MINUTO 24 - RM 1-0 BAR - Tarjeta amarilla para Federico Valverde.

MINUTO 22 - RM 1-0 BAR - ¡La tercera es la vencida! Una gran maniobra de Jude Bellingham deja a quién más que Kylian Mbappé solo frente al arquero para abrir el marcador. Esto es un verdadero partidazo.

MINUTO 20 - RM 0-0 BAR - Tras la intensidad de los primeros 15 minutos, las aguas se han calmado un poco. El Barcelona circula el balón intentando explotar cualquier espacio que pueda dejar la zaga rival.

MINUTO 15 - RM 0-0 BAR - Apenas van 15 minutos de juego y ya van dos jugadas polémicas, ambas en contra del Real Madrid. ¡Este clásico está candela!

MINUTO 12 - RM 0-0 - Gol anulado al Real Madrid. En el mejor momento del Barcelona, un mal despeje permitía que Kylian Mbappé recibiera la pelota para marcar un verdadero golazo desde fuera del área chica pero fue anulado por fuera de juego.

MINUTO 10 - RM 0-0 BAR - El Barcelona poco a poco empieza a arrinconar al Real Madrid en su propia área. No llega con claridad, pero en esta clase de partidos, con esta clase de jugadores, que te arrinconen siempre es peligroso.

MINUTO 7 - RM 0-0 BAR - El Barcelona intenta conectar con Rashford por izquierda pero la defensa del Real Madrid despeja. Se están formando duelos interesantes en ambos lados del campo.

MINUTO 5 - RM 0-0 BAR - ¡AGUANTA! Tras revisarlo en el VAR, el árbitro decreta falta en ataque de Vinícius Júnior. La primera polémica de un clásico que despertó polémicas en la previa con los comentarios de Lamine sobre la relación Del Real Madrid con el arbitraje.

MINUTO 2 - RM 0-0 BAR - ¡PENAL PARA EL REAL MADRID! Falta de Lamine Yamal sobre Vinícius Júnior en el área chica tras el contragolpe.

MINUTO 1 - RM 0-0 BAR - Tiro de esquina para el Barcelona tras un remate de Marcus Rashford que se desvía en un defensor.

¡Rueda el balón en el Santiago Bernabéu!