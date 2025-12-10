Minuto a Minuto: Real Madrid vs. Manchester City
El delantero francés Kylian Mbappé es suplente ante el Manchester City, en un encuentro en el que las numerosas bajas del Real Madrid.
Mbappé tiene un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda.
Minuto 67- Real Madrid 1-2 Manchester City
El equipo inglés aprovecha al máximo la falta de orden del Real Madrid.
Medio Tiempo- Real Madrid 1-2 Manchester City
Nico O'Reilly 🤙#UCL pic.twitter.com/rCztVLqq1H— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025
El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.
La alineación titular del Manchester City la forman: Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden; Cherki, Doku y Haaland.