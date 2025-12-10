Minuto a Minuto: Real Madrid vs. Manchester City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero francés Kylian Mbappé es suplente ante el Manchester City, en un encuentro en el que las numerosas bajas del Real Madrid.

Mbappé tiene un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda.

Minuto 67- Real Madrid 1-2 Manchester City

El equipo inglés aprovecha al máximo la falta de orden del Real Madrid.

Minuto 61- Real Madrid 1-2 Manchester City Courtois sacó otro remate peligroso frente al marco. En esta ocasión fue Doku.

Minuto 58- Real Madrid 1-2 Manchester City Courtois se pone la capa de héroe y evita que el conjunto inglés marque el tercero de la noche. Otra gran jugada de Cherki.

Minuto 57- Real Madrid 1-2 Manchester City El Manchester City controla la esférica pero el partido sigue abierto.

Minuto 53- Real Madrid 1-2 Manchester City Disparo potente de Rodrygo desde la frontal que se marcha desviado.

Minuto 50- Real Madrid 1-2 Manchester City Bellingham botó una jugada clara de gol. Frente al marcó, el atacante inglés la saca por la parte superior del marco.

Minuto 46- Real Madrid 1-2 Manchester City Arrancó el partido. Toca esperar cómo reacciona el Real Madrid de Xabi Alonso.

Minuto 45+3- Real Madrid 1-2 Manchester City Terminó el primer tiempo. Nico O’Reilly y Haaland le dan el triunfo parcial al City.

Minuto 45- Real Madrid 1-2 Manchester City Enorme Courtois. Salva en dos ocasiones al Real Madrid.

Minuto 43- Real Madrid 1-2 Manchester City Haaland facturó el penal y no lo celebró. El Manchester City remonta el marcador.

Minuto 40- Real Madrid 1-1 Manchester City Penal a favor del Manchester City. Rüdiger le comete falta a Haaland.

Minuto 40- Real Madrid 1-1 Manchester City La primera parte termina con los jugadores del City controlando la esférica. El conjunto madrileño se encuentran al borde del área grande.

Minuto 35- Real Madrid 1-1 Manchester City Nico O’Reilly aprovechó un rebote de Courtois para empatar el marcador.

Minuto 33- Real Madrid 1-0 Manchester City El conjunto madrileño desperdició otra jugada clara de gol, dentro del área del City. El equipo de Xabi Alonso domina el partido.

Minuto 28- Real Madrid 1-0 Manchester City Rodrygo define de gran forma al palo derecho de Donnarumma para poner al Real Madrid arriba en el marcador. El pase fue de Bellingham

Minuto 20- Real Madrid 0-0 Manchester City A pesar de que el City está teniendo la posesión, las oportunidades son del Madrid.

Minuto 16- Real Madrid 0-0 Manchester City El croata Gvardiol se ha jugado otra tarjeta con un Rodrygo.

Minuto 12- Real Madrid 0-0 Manchester City Nico González intentó un pase en profundidad pero Erling Haaland estaba en fuera de juego.

Minuto 11- Real Madrid 0-0 Manchester City Phil Foden recibe la tarjeta amarilla al cometerle falta a Rodrygo Goes. La primera del partido.

Minuto 8- Real Madrid 0-0 Manchester City Remate fallado por Vinícius Júnior con la pierna derecha desde el centro del área.

Minuto 5- Real Madrid 0-0 Manchester City Doku y Valverde protagonizan uno de los emparejamientos del partido.

Minuto 3- Real Madrid 0-0 Manchester City Tiro de esquina del Real Madrid. El partido sigue empatado.

Minuto 2- Real Madrid 0-0 Manchester City Le cometen penal a Vinicius. Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.