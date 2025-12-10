Panamá, 10 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Minuto a Minuto: Real Madrid vs. Manchester City

    Humberto Cornejo
    10 dic 2025 - 09:05 PM
    Minuto a Minuto: Real Madrid vs. Manchester City
    El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, durante el partido de la jornada 15 de Liga que disputaron el domingo 7 de diciembre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el estadio Bernabéu de Madrid. EFE/Chema Moya

    El delantero francés Kylian Mbappé es suplente ante el Manchester City, en un encuentro en el que las numerosas bajas del Real Madrid.

    Mbappé tiene un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda.

    Minuto 67- Real Madrid 1-2 Manchester City

    El equipo inglés aprovecha al máximo la falta de orden del Real Madrid.

    Minuto 61- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Courtois sacó otro remate peligroso frente al marco. En esta ocasión fue Doku.

    Minuto 58- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Courtois se pone la capa de héroe y evita que el conjunto inglés marque el tercero de la noche. Otra gran jugada de Cherki.

    Minuto 57- Real Madrid 1-2 Manchester City

    El Manchester City controla la esférica pero el partido sigue abierto.

    Minuto 53- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Disparo potente de Rodrygo desde la frontal que se marcha desviado.

    Minuto 50- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Bellingham botó una jugada clara de gol. Frente al marcó, el atacante inglés la saca por la parte superior del marco.

    Minuto 46- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Arrancó el partido. Toca esperar cómo reacciona el Real Madrid de Xabi Alonso.

    Medio Tiempo- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Minuto 45+3- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Terminó el primer tiempo. Nico O’Reilly y Haaland le dan el triunfo parcial al City.

    Minuto 45- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Enorme Courtois. Salva en dos ocasiones al Real Madrid.

    Minuto 43- Real Madrid 1-2 Manchester City

    Haaland facturó el penal y no lo celebró. El Manchester City remonta el marcador.

    Minuto 40- Real Madrid 1-1 Manchester City

    Penal a favor del Manchester City. Rüdiger le comete falta a Haaland.

    Minuto 40- Real Madrid 1-1 Manchester City

    La primera parte termina con los jugadores del City controlando la esférica. El conjunto madrileño se encuentran al borde del área grande.

    Minuto 35- Real Madrid 1-1 Manchester City

    Nico O’Reilly aprovechó un rebote de Courtois para empatar el marcador.

    Minuto 33- Real Madrid 1-0 Manchester City

    El conjunto madrileño desperdició otra jugada clara de gol, dentro del área del City. El equipo de Xabi Alonso domina el partido.

    Minuto 28- Real Madrid 1-0 Manchester City

    Rodrygo define de gran forma al palo derecho de Donnarumma para poner al Real Madrid arriba en el marcador. El pase fue de Bellingham

    Minuto 20- Real Madrid 0-0 Manchester City

    A pesar de que el City está teniendo la posesión, las oportunidades son del Madrid.

    Minuto 16- Real Madrid 0-0 Manchester City

    El croata Gvardiol se ha jugado otra tarjeta con un Rodrygo.

    Minuto 12- Real Madrid 0-0 Manchester City

    Nico González intentó un pase en profundidad pero Erling Haaland estaba en fuera de juego.

    Minuto 11- Real Madrid 0-0 Manchester City

    Phil Foden recibe la tarjeta amarilla al cometerle falta a Rodrygo Goes. La primera del partido.

    Minuto 8- Real Madrid 0-0 Manchester City

    Remate fallado por Vinícius Júnior con la pierna derecha desde el centro del área.

    Minuto 5- Real Madrid 0-0 Manchester City

    Doku y Valverde protagonizan uno de los emparejamientos del partido.

    Minuto 3- Real Madrid 0-0 Manchester City

    Tiro de esquina del Real Madrid. El partido sigue empatado.

    Minuto 2- Real Madrid 0-0 Manchester City

    Le cometen penal a Vinicius. Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.

    El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

    La alineación titular del Manchester City la forman: Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden; Cherki, Doku y Haaland.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: Kylian MbappéReal MadridManchester CityLiga de CampeonesFútbol

    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más