Minuto a minuto: Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos en Champions League

El Real Madrid recibe al Benfica hoy en el estadio Santiago Bernabéu, donde se definirá el equipo que pasará a la fase de octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo merengue no contará con el delantero francés Kylian Mbappé que por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda, mientras que el Benfica no tendrá al argentino Gianluca Prestinianni que cumple sanción impuesta por la UEFA.

Minuto 79 Real Madrid 1-1 Benfica

Dedic del Benfica lanza un centro peligroso hacia el área, pero es interceptado por la defensa del Madrid.

Minuto 77 Real Madrid 1-1 Benfica

Entra David Alaba por Asencio. También entra Franco Mastantuono por Eduardo Camavinga.

Minuto 74 Real Madrid 1-1 Benfica

Detienen el partido luego de un duro golpe sufrido por Raúl Asencio, quien sale en camilla.

Minuto 69 Real Madrid 1-1 Benfica

Antonio Rudiger se queja de molestias.

Minuto 69 Real Madrid 1-1 Benfica

Vangelis Pavlidis con una buena vista al arco pero el balón no llega a la portería.

Minuto 67 Real Madrid 1-1 Benfica

Falta cometida por Valverde, tiro libre para Benfica.

Minuto 65 Real Madrid 1-1 Benfica

Richard Rios intenta sorprender al portero rival con un tiro distante, pero le faltó dirección.

Minuto 60 Real Madrid 1-1 Benfica

Otra buena oportunidad para Rafa Silva pero no logra aprovechar el pase, lanzando un tiro que golpea contra el travesaño.

Minuto 60 Real Madrid 1-1 Benfica

Schelderup corre entre la defensa y lanza un tiro cercano pero es tapado.

Minuto 55 Real Madrid 1-1 Benfica

El córner de Schjelderup es interceptado por Cortouis.

Minuto 53 Real Madrid 1-1 Benfica

Raúl Asencio reacciona bien al centro dentro del área rival, pero el balón roza el travesaño.

Minuto 53 Real Madrid 1-1 Benfica

Trent Alexander-Arnold lleva el balón hasta la bandera de la esquina antes de lanzar un centro al área.

Minuto 51 Real Madrid 1-1 Benfica

Tarjeta amarilla para Nicolás Otamendi luego de cometer falta. Se perderá el próximo partido si el Benfica clasifica.

Minuto 50 Real Madrid 1-1 Benfica

Vinícius vence al último defensor pero el juez de línea señala ‘offside’.

Minuto 48 Real Madrid 1-1 Benfica

Álvaro Carreras comete una infracción y el árbitro señala tiro de esquina.

Minuto 48 Real Madrid 1-1 Benfica

Guler se abre espacio dentro del área rival, pero lanza un pase que no logra controlar Valverde.

Minuto 46 Real Madrid 1-1 Benfica

Comienza la segunda mitad.

Minuto 45+3 Real Madrid 1-1 Benfica

Pita el árbitro y termina el primer tiempo en el Bernabéu.

Minuto 45+2 Real Madrid 1-1 Benfica

Trent Alexander-Arnold lanza un centro prometedor desde un tiro libre decretado por el árbitro, pero uno de los defensores cubre el peligro.

Minuto 45+1 Real Madrid 1-1 Benfica

Disparo directo de Federico Valverde en el área es enviado hacia el córner por un defensor.

Minuto 45 Real Madrid 1-1 Benfica

Agregan un minuto de reposición.

Minuto 44 Real Madrid 1-1 Benfica

El uruguayo Valverde intenta un disparo fuera del área, pero es despejado por la defensa.

Minuto 43 Real Madrid 1-1 Benfica

Falta cometida por Eduardo Camavinga.

Minuto 41 Real Madrid 1-1 Benfica

Arda Guler lanza un tiro hacia la portería pero es tapado. Saque de esquina para el Madrid.

Minuto 38 Real Madrid 1-1 Benfica

Oportunidad desperdiciada por Richard Rios, luego de abrirse espacio dentro del área y terminar con un buen disparo hacia la izquierda, pero Courtois lo tapa.

Minuto 35 Real Madrid 1-1 Benfica

Tarjeta amarilla para Richard Rios del Benfica luego de una entrada fuerte.

Minuto 34 Real Madrid 1-1 Benfica

La celebración del equipo blanco se detiene luego de que el árbitro señalara hacia el VAR para revisión de un posible fuera de lugar. El gol es anulado.

Minuto 32 Real Madrid 2-1 Benfica

El Real Madrid se pone arriba en el Bernabéu con un gol de Arda Guler.

Minuto 30 Real Madrid 1-1 Benfica

El tiro de esquina de Schjelderup es cabeceado fuera del área por un defensor del Madrid.

Minuto 25 Real Madrid 1-1 Benfica

Vinícius evade a múltiples oponentes y lanza un disparo hacia el arco, pero el guardameta Trubin fácilmente lo defiende.

Minuto 24 Real Madrid 1-1 Benfica

Anatoliy Trubin bloquea un disparo de larga distancia del francés Eduardo Camavinga hacia la portería.

Minuto 20 Real Madrid 1-1 Benfica

Un centro al área rival le brinda una oportunidad a Vinícius, sin embargo no logra despegarse del rival defensor. Saque de banda para el Madrid.

Minuto 16 Real Madrid 1-1 Benfica

Aurelien Tchouameni empata rápidamente el encuentro luego de un pase de Federico Valverde.

Minuto 14 Real Madrid 0-1 Benfica

El Benfica abre el marcador con un tiro cercano por Rafa Silva.

Minuto 10 Real Madrid 0-0 Benfica

Falta cometida por el delantero Vangelis Pavlidis.

Minuto 7 Real Madrid 0-0 Benfica

Vinícius Jr. con una oportunidad de oro luego de sacudir la marca del rival pero su tiro no tuvo buena puntería.

Minuto 5 Real Madrid 0-0 Benfica

Tiro de esquina del Benfica, pero Thibaut Courtouis estaba preparado para cuidar el área.

Minuto 4 Real Madrid 0-0 Benfica

Andreas Schjelderup lanza un centro al área del Madrid, pero uno de los defensores responde con un despeje lejos.

Minuto 3 Real Madrid 0-0 Benfica

Rafa Silva del Benfica corre hacia el arco pero el defensor del Real Madrid logra evitar su avance.

Minuto 1 Real Madrid 0-0 Benfica