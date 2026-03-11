Hat-trick de Federico Valverde guía al Real Madrid ante el Manchester City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en el estadio Santiago Bernabéu y venció 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, con una actuación memorable de Federico Valverde, autor de los tres goles del encuentro.

Aunque el City tuvo más tiempo la pelota desde el arranque, el equipo blanco fue mucho más contundente. Valverde abrió el marcador al minuto 20 con un potente disparo que encendió al Bernabéu, y apenas ocho minutos después volvió a aparecer con una jugada individual para firmar el 2-0.

El dominio inglés en posesión no se tradujo en peligro real, mientras el Madrid esperaba su momento para golpear. Justo antes del descanso llegó el tercer golpe: Brahim Díaz filtró un pase y Valverde completó su hat-trick con una definición que desató la locura en las gradas.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa administró la ventaja. El City intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y con un Thibaut Courtois atento bajo los tres palos, incluso salvando una ocasión clara tras un error defensivo.

El Madrid incluso tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, pero Vinícius Jr. no pudo superar a Gianluigi Donnarumma. Aun así, el marcador no volvió a moverse y los locales cerraron una noche redonda en casa.

Con el 3-0 en el Bernabéu, el Real Madrid toma ventaja en la serie, aunque la eliminatoria se definirá la próxima semana en el Etihad Stadium, donde ambos equipos volverán a enfrentarse el 17 de marzo en busca de un boleto a los cuartos de final.

Tiro de esquina para el City en los minutos finales del partido. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Serán 4 minutos de reposición para el final del partido.

Marmoush al minuto 90 intenta un tiro colocado, pero no logra superar a Courtois. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Ruben Dias intenta un pase cruzado prometedor al área pero la defensa del Madrid elimina el peligro. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Más cambios: para el Real Madrid entra Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold, mientras que para el Manchester City, Omar Marmoush entra por Erling Haaland.

A 10 minutos del final del partido, el Real Madrid supera ampliamente al Manchester City en disparos a puerta (7:3), sin embargo los visitantes han mantenido la mayoría de la posesión. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Más cambios en el Real Madrid, el técnico Álvaro Arbeloa envía a Franco Mastantuono por Brahim Díaz y Manuel Morán en reemplazo de Thiago Pitarch.

Courtois reacciona inmediatamente a un tiro cercano de O’Reilly luego de un error del defensor del Madrid, manteniendo su arco en cero de manera sorprendente. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Sustituciones para ambos equipos. En el Madrid entra Eduardo Camavinga por Arda Guler. Para el City, ingresan Rayan Cherki y Rayan Ait-Nouri por Antoine Semenyo y Bernardo Silva respectivamente.

Tiro de esquina para el Manchester City, luego de que un pase de Semenyo resultara en despeje por parte de la defensa.

Vinícius Jr. intenta otro disparo cerca de la portería pero la bola sale hacia el lado derecho. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Pausa en el juego. Tchouameni se queja de molestias y entran a atenderlo en el campo.

Arda Guler con una gran oportunidad intentando un disparo desde el borde del área, pero termina rozando la portería. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Vinícius Jr. con otra jugada peligrosa acercándose a la portería de Donnarumma, pero su disparo fue fácilmente atajado por el italiano.

Reijnders lanza un pase cruzado peligroso luego de un saque de esquina, pero nadie del City se alza para el golpe de cabeza. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

El mismo Vini toma la pelota para cobrar desde el punto penal, pero no logra superar al arquero rival. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Vinícius Jr. con una corrida hacia el área, intenta quitarse al portero pero Donnarumma le comete falta y es amonestado con tarjeta amarilla. Penal para el Real Madrid.

Falta cometida por Erling Haaland, y el árbitro le concede tiro libre al Real Madrid.

Brahim Díaz, en los primeros minutos del segundo tiempo, produce un disparo luego de vencer a dos rivales, pero lo detiene el portero. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Salen los jugadores del vestuario para arrancar la segunda mitad. Para el Real Madrid entrará Fran García para reemplazar a Ferland Mendy. En el City ingresa Tijjani Reijnders por Savinho. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Finalizan los primeros 45 minutos del partido. Federico Valverde impulsa al Real Madrid con 3 goles contra un Manchester City que controla el balón pero no logra concretar las jugadas. Posesión de la primera mitad: 55% para Manchester City y 45% para Real Madrid. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

Agregan un minuto de reposición antes del fin de la primera mitad. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

HAT-TRICK DE VALVERDE ANTES DEL DESCANSO. Luego de un pase de Brahim Díaz, Federico Valverde hace una jugada de ensueño y anota el tercero. El Bernabéu enloquece. Real Madrid 3 - 0 Manchester City.

En 40 minutos de juego, el Real Madrid lleva 5 disparos, con 3 a portería. El Manchester City solo ha intentado 3 tiros, con uno solo al arco. Real Madrid 2 - 0 Manchester City.

Pase cruzado de Antoine Semenyo hacia el área no logra encontrar receptor, y la defensa despeja el balón.

Tchouameni comete falta luego de un intento agresivo, y decretan otro tiro libre para el Manchester City.

El City controla la posesión del balón, pasándose la pelota entre sí a placer, pero se mantiene abajo en el marcador. Real Madrid 2 - 0 Manchester City.

Arda Guler intenta arrebatar el balón al rival pero termina cometiendo infracción. Real Madrid 2 - 0 Manchester City.

DOBLETE PARA EL URUGUAYO. Valverde con un autopase para vencer a Donnarumma, anota el segundo gol al 28’ y el Real Madrid está venciendo 2 a 0 al Manchester City en la primera media hora del juego.

Nico O’Reilly con una deslizada fuerte, y el árbitro marca falta. Real Madrid 1 - 0 Manchester City.

¡LOS DE CASA GOLPEAN PRIMERO! Federico Valverde abre el marcador con un disparo al 20′. Real Madrid 1 - 0 Manchester City.

El árbitro suena su silbato luego de una entrada agresiva de Brahim Díaz. Tiro libre para Manchester City. Real Madrid 0 - 0 Manchester City.

Transcurridos los primeros 15 minutos de juego, los visitantes ingleses mantienen dominio de la posesión, lanzándose pases entre sí mientras esperan una apertura en la defensa del Madrid.

Falta cometida por Aurelien Tchouameni. Real Madrid 0 - 0 Manchester City.

Tiro de esquina para el Real Madrid. Lo toma Trent Alexander-Arnold y cruza un pase hacia el área. Antonio Rudiger intenta conectar con un cabezazo pero es bloqueado por la defensa.

Brahim Díaz se acerca al área para recibir un pase e intenta con un tiro al medio del arco, pero Gianluigi Donnarumma estaba atento. Real Madrid 0 - 0 Manchester City.

Antoine Semenyo lanza un disparo al centro de la portería de Thibaut Cortouis, pero el guardameta apaña fácilmente la pelota.

Erling Haaland no concreta frente al arco luego de recibir un pase de Doku. Real Madrid 0 - 0 Manchester City.

Jeremy Doku encuentra espacio, pero el defensor despeja el balón. Real Madrid 0 - 0 Manchester City.

El arbitro Maurizio Mariani suena su silbato y arranca el partido. Real Madrid 0 - 0 Manchester City.