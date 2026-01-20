Minuto a minuto: Sinner ganó tras retiro de Hugo Gaston
Jannik Sinner, ganador de los últimos dos Abiertos de Australia y cuatro títulos de Grand Slam en total, iniciará la defensa de su bicampeonato en la madrugada del martes (hora de Panamá) y en la noche de ese mismo día en Melbourne, Australia.
El primer rival del italiano será el joven tenista francés Hugo Gaston, actual número 93 del mundo, cuya mejor participación en Australia ha llegado en las dos ediciones más recientes, alcanzando la segunda ronda en ambas ocasiones.
Este será el debut oficial de Sinner en la temporada 2026, siendo el Abierto de Australia su primer torneo del año. El pasado 10 de enero, el italiano —actual número 2 del mundo— enfrentó a Carlos Alcaraz, número 1 del ranking, en un partido de exhibición disputado en Corea del Sur.
El campeón defensor llega a Melbourne con una impresionante racha de 14 victorias consecutivas en el torneo. Su última derrota en el Abierto de Australia se remonta a la cuarta ronda de la edición 2023, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas.
Jannik Sinner reconoce que desde el inicio del segundo set notó que su rival no estaba moviéndose bien ni sacando muy bien.
Cuando se le preguntó que qué estuvo haciendo durante las nueve semanas de descanso que se tomó, comentó que trabajó en ponerse bien físicamente.
Jannik Sinner luego compartió sobre su rutina. Que empieza su día en el gimnasio entre 9:30-10 y luego hace dos a tres horas en la cancha.
Segundo set, 5-1 Sinner, Sinner sacando.
0-15. Error no forzado de Sinner.
0-30. Error no forzado de Sinner.
15-30. ‘Smash’ ganador de Sinner.
30-30. Error no forzado de Gaston.
40-30. ‘Ace’ para Sinner y punto para el segundo set.
Sinner gana el segundo set y tras 67 minutos tiene una ventaja de dos sets a cero.
Segundo set, 4-0 Sinner, Sinner sacando.
15-0. Error no forzado de Gaston.
15-15. Tiro ganador de Gaston con el revés paralelo.
30-15. Error forzado de Gaston.
30-30. Error no forzado de Sinner.
40-30. Sinner con un ‘ace’ y está a un paso del juego.
Error no forzado de Gaston y Sinner se va arriba 5-0 en el segundo set.
Segundo set, 2-0 Sinner, Sinner sacando.
0-15. Tiro ganador de derecha por parte de Gaston.
15-15. Error de Gaston.
15-30. Tiro ganador de Gaston con el acercamiento a la red.
30-30. Sinner obliga al error tras un gran acercamiento a la red.
40-30. Sinner con un exquisito tiro ganador.
Error no forzado de Gaston y Sinner adquiere una cómoda ventaja en este segundo set.
Segundo set, 1-0 Sinner, Gaston sacando.
15-0. Error no forzado de Sinner.
15-15. Gran tiro ganador de revés para el italiano.
15-30. Error no forzado de Gaston.
15-40. Tiro ganador de derecha por parte de Sinner y tendrá dos puntos para quiebre.
Gaston con el error no forzado y es el primer quiebre para Sinner.
Primer set, 5-2 Sinner, Gaston sacando.
15-0.
15-15.
30-15. Sinner con el error no forzado.
40-15. Otro error no forzado de Sinner.
40-30. Sinner fuerza el error con una presión incesante.
Deuce. Sinner gana el punto acercándose a la net.
Ventaja para Sinner. Sinner con el tiro ganador y punto para el primer set.
Juego y primer set para Sinner. El italiano con una muestra brillante de rapidez y fluidez saca el tiro ganador para quedarse con el primer set.
Primer set, 3-2 Sinner, Gaston sacando.
0-15. Error no forzado de Gaston.
15-15. Error no forzado de Sinner.
15-30. Tiro ganador de Sinner, que se lleva el punto con un ‘drop shot’.
15-40. Primeras dos oportunidades de quiebre para el italiano.
30-40. Error no forzado de Sinner.
Deuce. Gaston salva el segundo punto de quiebre con un exquisito acercamiento a la net.
Ventaja para Sinner. Error no forzado de Gaston.
Deuce. Error no forzado de Sinner.
Ventaja para Gaston. Sinner no logra contrarrestar la presión del francés.
Deuce. Sinner con un gran tiro ganador de derecha invertida.
Ventaja para Sinner. El francés se resbala y Sinner se lleva el punto con un tiro ganador de derecha.
Juego para Sinner. El italiano pega primero ganando el juego con un tiro de revés paralelo.
Primer set, 2-2, Sinner sacando.
15-0. Error forzado de Gaston.
30-0. Error no forzado de Gaston.
40-0. Error no forzado de Gaston.
40-15. Tiro ganador de revés de Gaston.
Sinner cierra el juego con un ‘ace’. Cada vez luce mejor en su saque, lo que le dará mayor confianza a la hora del retorno de servicio.
Primer set, 2-1 Sinner, Gaston sacando.
15-0. Gaston con el tiro ganador en la net. Los fanáticos franceses presentes no pueden contener su emoción.
30-0. Error no forzado de derecha de Sinner. El italiano aún muestra imprecisiones.
30-15. Error no forzado de Gaston.
40-15. Error no forzado de Sinner que no logra conectar bien con la pelota al acercarse a la net.
Juego para Gaston luego de un error no forzado de Sinner.
Primer set, 1-1, Sinner sacando.
15-0. Error forzado de Gaston.
30-0. Error no forzado de Gaston.
30-15. Error no forzado en la net de Sinner tras un gran retorno del francés.
40-15. Error no forzado de Gaston.
Sinner gana el juego tras un error forzado de Gaston, quien no pudo contener la presión ejercida por Sinner.
Primer set, 1-0 Sinner, Gaston sacando.
0-15 Sinner. Error no forzado de Gaston.
15-15. Error no forzado de Sinner.
30-15. Otro error de Sinner.
40-15. Otro error no forzado de Sinner, que aún no está al 100%.
40-30. Error no forzado de Gaston.
Juego para Gaston, que gana el juego con un exquisito revés.
Primer set, 0-0, Sinner sacando.
0-15. Tiro ganador de Gaston.
0-30. Error forzado de Sinner.
0-40. Error no forzado de Sinner. Triple punto de quiebre para el francés.
15-40. ‘Ace’ de Sinner.
30-40. Error no forzado de Gaston. Sinner salva el segundo punto de quiebre.
Deuce. Otro ‘ace’ y Sinner ha recuperado los tres puntos de quiebre.
Ventaja para Sinner. Otro ‘ace’.
Sinner cierra el juego con un poderoso saque para el cual Gaston no tiene respuesta.