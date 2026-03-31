Panamá, 31 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Minuto a Minuto: Sudáfrica vs. Panamá

    Humberto Cornejo
    31 mar 2026 - 05:07 PM
    Minuto a Minuto: Sudáfrica vs. Panamá
    Kadir Barría (d) de Panamá celebra su gol en el amistoso contra Bolivia. EFE/ Luis Gandarillas

    La selección de Panamá salta este martes al terreno del DHL Stadium para medirse a Sudáfrica, en un segundo partido que servirá como otra prueba exigente dentro de su preparación internacional.

    El equipo buscará afinar detalles en funcionamiento, evaluar variantes y seguir consolidando su idea de juego ante un rival físico y competitivo, luego del empate 1-1 registrado el pasado viernes en Durban, en un duelo donde el conjunto nacional no logró mostrar su mejor versión.

    El compromiso está programado a iniciar a las desde las 12:30 p.m. (hora de Panamá).

    Minuto 51-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Panamá tiene la primera oportunidad. Después de una secuencia de pases, Fajardo la baja solo al borde del área y remata fuera.

    Minuto 46-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Arrancan las acciones en el segundo tiempo. Panamá sale con presión alta.

    Minuto 45+3-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Terminó la primera mitad. El partido se mantiene empate.

    Minuto 45-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Pocas jugadas en las bandas por Panamá. Ismael está dejando todo en la cancha. El árbitro agrega tres minutos.

    Minuto 40-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Se jugarán los últimos cinco minutos. Panamá se defiende. Mosquera vuelve a salvar a Panamá.

    Minuto 33-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Mosquera se la jugó. El guardameta salió de los tres palos, cerró los espacios y le quitó el remate al atacante.

    Minuto 30-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Segunda tarjeta amarilla para Panamá. En esta ocasión fue Carrasquilla, quien cortó la jugada del rival.

    Minuto 29-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Se vuelven a combinar Carrasquilla e Ismael. En esta ocasión el atacante del León recibió un lindo centro, pero el cabezazo lo detuvo el portero.

    Minuto 29-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Tiro libre para Panamá. Le comenten falta a Michael Amurillo.

    Minuto 23-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Primer tiro de esquina del partido. Harvey salva a Panamá. Los sudafricanos tenían superioridad numérica en la jugada.

    Minuto 21-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Linda combinación entre Michael Amir Murillo y Adalberto Carrasquilla. El jugador del Besiktas se quitó dos rivales, mientras que Carrasquilla se la regresa con elegancia.

    Minuto 17-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Aníbal Godoy se lleva la primera tarjeta amarilla del partido. El veterano jugador cortó un contragolpe del rival.

    Minuto 15-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Los atacantes sudafricanos son muy rápidos, pero los panameños los controlan.

    Minuto 12-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Panamá propone un juego más directo. Algo poco común en la época de Thomas Christiansen.

    Minuto 10-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Gran capacidad técnica de Ismael. Logra quitarse la marca de varios defensores y le entregó un excelente pase a Murillo.

    Minuto 8-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Los panameños salen a la ataca, con presión alta, pero también se repliegan rápido cerrando los espacios.

    Minuto 7-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Lindo partido. Un Panamá diferente. Thomas Christiansen salen a buscar la victoria.

    Minuto 6-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Mosquera salva la primera llega de Sudáfrica. La Roja tiene una línea defensiva adelantada.

    Minuto 2-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Buen cambio de juego de Adalberto Carrasquilla a José Luis Rodríguez. El volante del FC Juárez sacó un tiro desviado.

    Minuto 2-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Panamá sale con presión alta contra los Bafana Bafana.

    Minuto 1-Sudáfrica 0-0 Panamá

    Arranca el partido. La Roja sale con una propuesta ofensiva y con Kadir Barría de titular.

    Para este compromiso se permitirá realizar un máximo de ocho cambios.

    La Federación Panameña de Fútbol informó que el defensor Andrés Andrade no estará disponible para el partido de hoy debido a un malestar estomacal.

    Según el reporte oficial, el cuerpo médico de la selección tomó la decisión de que el jugador no se trasladara al estadio y permaneciera en el hotel de concentración, enfocado en su recuperación.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: FútbolFepafutConcacafSudáfrica

    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Casi $300 millones costará solucionar el tranque del Corredor Sur. Leer más
    • La concesión de Amador Marina sigue viva: la empresa presenta fianzas para dar continuidad a su contrato. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Canal de Panamá: Espino de Marotta está en la carrera por la administración. Leer más