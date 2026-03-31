Minuto a Minuto: Sudáfrica vs. Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá salta este martes al terreno del DHL Stadium para medirse a Sudáfrica, en un segundo partido que servirá como otra prueba exigente dentro de su preparación internacional.

El equipo buscará afinar detalles en funcionamiento, evaluar variantes y seguir consolidando su idea de juego ante un rival físico y competitivo, luego del empate 1-1 registrado el pasado viernes en Durban, en un duelo donde el conjunto nacional no logró mostrar su mejor versión.

El compromiso está programado a iniciar a las desde las 12:30 p.m. (hora de Panamá).

Minuto 51-Sudáfrica 0-0 Panamá

Panamá tiene la primera oportunidad. Después de una secuencia de pases, Fajardo la baja solo al borde del área y remata fuera.

Minuto 46-Sudáfrica 0-0 Panamá Arrancan las acciones en el segundo tiempo. Panamá sale con presión alta.

Minuto 45+3-Sudáfrica 0-0 Panamá Terminó la primera mitad. El partido se mantiene empate.

Minuto 45-Sudáfrica 0-0 Panamá Pocas jugadas en las bandas por Panamá. Ismael está dejando todo en la cancha. El árbitro agrega tres minutos.

Minuto 40-Sudáfrica 0-0 Panamá Se jugarán los últimos cinco minutos. Panamá se defiende. Mosquera vuelve a salvar a Panamá.

Minuto 33-Sudáfrica 0-0 Panamá Mosquera se la jugó. El guardameta salió de los tres palos, cerró los espacios y le quitó el remate al atacante.

Minuto 30-Sudáfrica 0-0 Panamá Segunda tarjeta amarilla para Panamá. En esta ocasión fue Carrasquilla, quien cortó la jugada del rival.

Minuto 29-Sudáfrica 0-0 Panamá Se vuelven a combinar Carrasquilla e Ismael. En esta ocasión el atacante del León recibió un lindo centro, pero el cabezazo lo detuvo el portero.

Minuto 29-Sudáfrica 0-0 Panamá Tiro libre para Panamá. Le comenten falta a Michael Amurillo.

Minuto 23-Sudáfrica 0-0 Panamá Primer tiro de esquina del partido. Harvey salva a Panamá. Los sudafricanos tenían superioridad numérica en la jugada.

Minuto 21-Sudáfrica 0-0 Panamá Linda combinación entre Michael Amir Murillo y Adalberto Carrasquilla. El jugador del Besiktas se quitó dos rivales, mientras que Carrasquilla se la regresa con elegancia.

Minuto 17-Sudáfrica 0-0 Panamá Aníbal Godoy se lleva la primera tarjeta amarilla del partido. El veterano jugador cortó un contragolpe del rival.

Minuto 15-Sudáfrica 0-0 Panamá Los atacantes sudafricanos son muy rápidos, pero los panameños los controlan.

Minuto 12-Sudáfrica 0-0 Panamá Panamá propone un juego más directo. Algo poco común en la época de Thomas Christiansen.

Minuto 10-Sudáfrica 0-0 Panamá Gran capacidad técnica de Ismael. Logra quitarse la marca de varios defensores y le entregó un excelente pase a Murillo.

Minuto 8-Sudáfrica 0-0 Panamá Los panameños salen a la ataca, con presión alta, pero también se repliegan rápido cerrando los espacios.

Minuto 7-Sudáfrica 0-0 Panamá Lindo partido. Un Panamá diferente. Thomas Christiansen salen a buscar la victoria.

Minuto 6-Sudáfrica 0-0 Panamá Mosquera salva la primera llega de Sudáfrica. La Roja tiene una línea defensiva adelantada.

Minuto 2-Sudáfrica 0-0 Panamá Buen cambio de juego de Adalberto Carrasquilla a José Luis Rodríguez. El volante del FC Juárez sacó un tiro desviado.

Minuto 2-Sudáfrica 0-0 Panamá Panamá sale con presión alta contra los Bafana Bafana.

Minuto 1-Sudáfrica 0-0 Panamá Arranca el partido. La Roja sale con una propuesta ofensiva y con Kadir Barría de titular.

Para este compromiso se permitirá realizar un máximo de ocho cambios.