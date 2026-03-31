Minuto a Minuto: Sudáfrica vs. Panamá

La selección de Panamá salta este martes al terreno del DHL Stadium para medirse a Sudáfrica, en un segundo partido que servirá como otra prueba exigente dentro de su preparación internacional.
El equipo buscará afinar detalles en funcionamiento, evaluar variantes y seguir consolidando su idea de juego ante un rival físico y competitivo, luego del empate 1-1 registrado el pasado viernes en Durban, en un duelo donde el conjunto nacional no logró mostrar su mejor versión.
El compromiso está programado a iniciar a las desde las 12:30 p.m. (hora de Panamá).
Minuto 51-Sudáfrica 0-0 Panamá
Panamá tiene la primera oportunidad. Después de una secuencia de pases, Fajardo la baja solo al borde del área y remata fuera.
Minuto 46-Sudáfrica 0-0 Panamá
Arrancan las acciones en el segundo tiempo. Panamá sale con presión alta.
Minuto 45+3-Sudáfrica 0-0 Panamá
Terminó la primera mitad. El partido se mantiene empate.
Minuto 45-Sudáfrica 0-0 Panamá
Pocas jugadas en las bandas por Panamá. Ismael está dejando todo en la cancha. El árbitro agrega tres minutos.
Minuto 40-Sudáfrica 0-0 Panamá
Se jugarán los últimos cinco minutos. Panamá se defiende. Mosquera vuelve a salvar a Panamá.
Minuto 33-Sudáfrica 0-0 Panamá
Mosquera se la jugó. El guardameta salió de los tres palos, cerró los espacios y le quitó el remate al atacante.
Minuto 30-Sudáfrica 0-0 Panamá
Segunda tarjeta amarilla para Panamá. En esta ocasión fue Carrasquilla, quien cortó la jugada del rival.
Minuto 29-Sudáfrica 0-0 Panamá
Se vuelven a combinar Carrasquilla e Ismael. En esta ocasión el atacante del León recibió un lindo centro, pero el cabezazo lo detuvo el portero.
Minuto 29-Sudáfrica 0-0 Panamá
Tiro libre para Panamá. Le comenten falta a Michael Amurillo.
Minuto 23-Sudáfrica 0-0 Panamá
Primer tiro de esquina del partido. Harvey salva a Panamá. Los sudafricanos tenían superioridad numérica en la jugada.
Minuto 21-Sudáfrica 0-0 Panamá
Linda combinación entre Michael Amir Murillo y Adalberto Carrasquilla. El jugador del Besiktas se quitó dos rivales, mientras que Carrasquilla se la regresa con elegancia.
Minuto 17-Sudáfrica 0-0 Panamá
Aníbal Godoy se lleva la primera tarjeta amarilla del partido. El veterano jugador cortó un contragolpe del rival.
Minuto 15-Sudáfrica 0-0 Panamá
Los atacantes sudafricanos son muy rápidos, pero los panameños los controlan.
Minuto 12-Sudáfrica 0-0 Panamá
Panamá propone un juego más directo. Algo poco común en la época de Thomas Christiansen.
Minuto 10-Sudáfrica 0-0 Panamá
Gran capacidad técnica de Ismael. Logra quitarse la marca de varios defensores y le entregó un excelente pase a Murillo.
Minuto 8-Sudáfrica 0-0 Panamá
Los panameños salen a la ataca, con presión alta, pero también se repliegan rápido cerrando los espacios.
Minuto 7-Sudáfrica 0-0 Panamá
Lindo partido. Un Panamá diferente. Thomas Christiansen salen a buscar la victoria.
Minuto 6-Sudáfrica 0-0 Panamá
Mosquera salva la primera llega de Sudáfrica. La Roja tiene una línea defensiva adelantada.
Minuto 2-Sudáfrica 0-0 Panamá
Buen cambio de juego de Adalberto Carrasquilla a José Luis Rodríguez. El volante del FC Juárez sacó un tiro desviado.
Minuto 2-Sudáfrica 0-0 Panamá
Panamá sale con presión alta contra los Bafana Bafana.
Minuto 1-Sudáfrica 0-0 Panamá
Arranca el partido. La Roja sale con una propuesta ofensiva y con Kadir Barría de titular.
Para este compromiso se permitirá realizar un máximo de ocho cambios.
La Federación Panameña de Fútbol informó que el defensor Andrés Andrade no estará disponible para el partido de hoy debido a un malestar estomacal.
Según el reporte oficial, el cuerpo médico de la selección tomó la decisión de que el jugador no se trasladara al estadio y permaneciera en el hotel de concentración, enfocado en su recuperación.