Minuto a minuto: Sudáfrica vs. República Checa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sudáfrica y República Checa se enfrentan este jueves 18 de junio en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 11:00 a.m. hora de Panamá.

Parada del arquero, minuto 47-Sudáfrica 0-1 República Checa El jugador n12 (Cerv) de República Checa realiza un disparo desde fuera del área, el cual fue desviado hacia el tiro de esquina por el arquero de Sudáfrica (Williams).

Inicio del segundo tiempo-Sudáfrica 0-1 República Checa Arranca los últimos 45 minutos del partido, la selección dirigida por Hugo Broos, buscara igualar el encuentro.

Final del primer tiempo-Sudáfrica 0-1 República Checa Half-time at the Atlanta Stadium.



We're 1:0 up against South Africa thanks to an early goal by Michal Sadílek. It's the fastest goal of the #FIFAWorldCup 2026 so far. pic.twitter.com/FctbBN1sOX — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 18, 2026 República Checa se marcha con ventaja gracias a su efectividad ofensiva. Los europeos apenas registraron un disparo a puerta en toda la primera mitad, pero les bastó para convertir el único gol del encuentro. Sudáfrica, por su parte, dominó ampliamente la posesión del balón con un 63 %, aunque ese control no se reflejó en el área rival, ya que no logró realizar ningún remate entre los tres palos.

Parada del arquero, minuto 45 -Sudáfrica 0-1 República Checa El arquero sudafricano (Williams) despeja un balón envenenado que casi termina en gol para República Checa.

Remate fallido, minuto 44 -Sudáfrica 0-1 República Checa Mokoena intenta un remate desde fuera del área, pero se va muy lejos de la arquería rival.

Fuera de juego, minuto 42 -Sudáfrica 0-1 República Checa El equipo africano no logra conectar pases y vuelve a realizar una acción en fuera de juego.

Tarjeta amarilla, minuto 40 -Sudáfrica 0-1 República Checa El jugador n5 (Mbatha) de Sudáfrica realiza su segunda falta y ve la tarjeta amarilla.

Error de Sudáfrica, minuto 38 -Sudáfrica 0-1 República Checa La defensa sudafricana comete un error generado por la presión de República Checa y le regalan un saque de banda.

Fuera de juego, minuto 35 -Sudáfrica 0-1 República Checa Sudáfrica busca reaccionar, pero la acción queda invalidad por fuera de juego.

Tarjeta amarilla, minuto 33 -Sudáfrica 0-1 República Checa El jugador n4 (Mokoena) de Sudáfrica realiza una entrada temeraria y ve la tarjeta amarilla.

Falta de República Checa, minuto 31 -Sudáfrica 0-1 República Checa El equipo africano realiza una buena salida de balón, pero un defensor de República Checa decide cortar la acción con una falta.

Falta de República Checa, minuto 28 -Sudáfrica 0-1 República Checa El jugador n9 (Hlozek) llega tarde a una disputa por el balón y comete la infracción.

Se reanuda el partido, minuto 26 -Sudáfrica 0-1 República Checa

Pausa de hidratación, minuto 22 -Sudáfrica 0-1 República Checa Sudáfrica comienza a dominar la posesión del balón con un 55% contra un 45% de República Checa pero la selección europea sigue generando más ocasiones de peligro.

Falta de Sudáfrica, minuto 21 -Sudáfrica 0-1 República Checa El defensor número 21 (Okon), realiza un empujón en contra del delantero (Schick).

Remate errado por parte de República Checa, minuto 18 -Sudáfrica 0-1 República Checa Schick intenta un remate desde fuera del área, pero se va totalmente desviado de la portería rival.

Falta de Sudáfrica, minuto 17 -Sudáfrica 0-1 República Checa El árbitro cobra una dura entrada contra el delantero checo (Schick).

Falta de República Checa, minuto 14 -Sudáfrica 0-1 República Checa El jugador n9 (Hlozek), realiza una falta en contra de un defensor sudafricano en el intento de recuperar el balón.

Corner para Sudafrica, minuto 12 -Sudáfrica 0-1 República Checa Un remate realizado por el jugador n6 (Modiba), fue desviado por un defensor de República Checa y le otorga un tiro de esquina al conjunto africano.

Fuera de juego, minuto 8 -Sudáfrica 0-1 República Checa Sigue el dominio de República Checa pero la jugada terminó en fuera de juego.

Gol, minuto 5 -Sudáfrica 0-1 República Checa Combinación de tres toques que terminó en un remate a gol por parte del jugador n 18 (Sadilek).

Falta, minuto 4 -Sudáfrica 0-0 República Checa Falta del jugador número 4 (Mokoena) contra el jugador número 8 (Darida).

Error, minuto 1 -Sudáfrica 0-0 República Checa Error del número 10 de República Checa, Schick falló un remate de cabeza solo contra el arquero de Sudáfrica.

Inicio del partido, minuto 1 -Sudáfrica 0-0 República Checa El árbitro Tori Penso da el pitazo inicial.

Primer tiempo -Sudáfrica 0-0 República Checa Se escuchan los himnos nacionales de ambas selecciones en el Mercedes-Benz Stadium.

Primer tiempo -Sudáfrica 0-0 República Checa El partido está a punto de comenzar, atentos que estaremos llevándoles todos los acontecimientos del encuentro en vivo.

Su único enfrentamiento previo se produjo en la Copa Confederaciones de 1997, un partido que terminó 2-2 con un destacado por el doblete de Vladimir Smicer.