Minuto a minuto: Sudáfrica vs. República Checa
Sudáfrica y República Checa se enfrentan este jueves 18 de junio en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.
El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 11:00 a.m. hora de Panamá.
Final del primer tiempo-Sudáfrica 0-1 República Checa
Half-time at the Atlanta Stadium.— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 18, 2026
We're 1:0 up against South Africa thanks to an early goal by Michal Sadílek. It's the fastest goal of the #FIFAWorldCup 2026 so far. pic.twitter.com/FctbBN1sOX
República Checa se marcha con ventaja gracias a su efectividad ofensiva.
Los europeos apenas registraron un disparo a puerta en toda la primera mitad, pero les bastó para convertir el único gol del encuentro.
Sudáfrica, por su parte, dominó ampliamente la posesión del balón con un 63 %, aunque ese control no se reflejó en el área rival, ya que no logró realizar ningún remate entre los tres palos.