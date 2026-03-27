Minuto a minuto: Sudáfrica y Panamá, un amistoso con sabor mundialista en Durban
Arranca una nueva parada en el camino de Panamá rumbo al Mundial 2026. Desde Durban, la selección nacional se mide ante Sudáfrica en el Moses Mabhida Stadium, en un compromiso que servirá para ajustar piezas y sacar conclusiones importantes.
Thomas Christiansen tendrá la oportunidad de probar variantes en un escenario exigente, ante un rival que combina físico e intensidad. Más allá de ser un amistoso, el partido representa una evaluación directa del nivel actual del equipo.
Aquí podrás seguir en vivo cada jugada, los momentos clave y el desarrollo completo del encuentro.
Con mucho ritmo fue la llegada de los Bafana Bafana, como se le apoda a la selección sudafricana de fútbol. Ya se entonaron las notas del himno de los anfitriones.
Bafana Bafana arrival at Moses Mabhida Stadium.#LiveTheImpossible @10bet_ZA @SABC_Sport @adidasZA @adidasfootball pic.twitter.com/0fxAJUDRLZ— Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 27, 2026
Club 100
Edgar Yoel Bárcenas es el 12º futbolista panameño en llegar al centenar de partidos internacionales.
El colonense, que debutó el 6 de agosto en Lima bajo la tutela de Hernán Darío Gómez, ha celebrado 9 goles con la camiseta nacional.
Repasamos el Club 100: Aníbal Godoy (156), Gabriel Gómez (148), Alberto Quintero (140), Jaime Penedo (137), Armando Cooper (123), Blas Pérez (121), Román Torres (121), Luis Tejada (108), Gabriel Torres (104), Eric Davis (103) y Felipe Baloy (103).
Los próximos a unirse al distinguido club serán Michael Amir Murillo (90) y Fidel Escobar (96).
El 11 de los rivales
Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, alinea con seis futbolistas del Mamelodi Sundowns y dos del Orlando Pirates, dos de los equipos principales de Sudáfrica. El centrodelantero Lyle Foster milita en el Burnley de Inglaterra, mientras que el defensor Ime Okon es jugador del Hannover 96 alemán.
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Alineación de Panamá
Thomas Christiansen saca un once alternativo para el primero de dos duelos amistosos contra los sudafricanos.
Luis Mejía en portería. César Blackman y Eric Davis por los costados. La defensa central conformada por Martín Krug, José Córdoba y Roderick Miller. En mitad de la cancha Carlos Harvey, Cristian Martínez, Edgar Yoel Bárcenas y César Yanis. En ataque estará Cecilio Waterman.
Así fue la llegada de la selección panameña al Moses Mabhida.