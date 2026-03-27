Minuto a minuto: Sudáfrica y Panamá, un amistoso con sabor mundialista en Durban

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Arranca una nueva parada en el camino de Panamá rumbo al Mundial 2026. Desde Durban, la selección nacional se mide ante Sudáfrica en el Moses Mabhida Stadium, en un compromiso que servirá para ajustar piezas y sacar conclusiones importantes.

Thomas Christiansen tendrá la oportunidad de probar variantes en un escenario exigente, ante un rival que combina físico e intensidad. Más allá de ser un amistoso, el partido representa una evaluación directa del nivel actual del equipo.

Aquí podrás seguir en vivo cada jugada, los momentos clave y el desarrollo completo del encuentro.

Minuto 11: Falta ofensiva Se anticipa José Córdoba y se sanciona falta a favor de Panamá. La falta la cometió Themba Zwane.

Minuto 9: ¿Qué pasó ahí? Sudáfrica empezó a elaborar y dentro del área simplemente se cayó el lateral Aubrey Modiba. Sigue el partido sin goles.

Minuto 5: Offside de Waterman El segundo asistente levanta el banderín en un pase de Carlos Harvey a Cecilio Waterman. En la repetición se observa que Khuliso Mudau habilitaba al delantero de Universidad de Concepción de Chile.

Minuto 4: Panamá elabora Anticipación en mitad de cancha de Carlos Harvey y tras una sucesión de pases, se cortó la posesión panameña en un pase de Cecilio Waterman sin destinario.

Minuto 1: Primer remate panameño Carlos Harvey vio el espacio y sacó un remate a la portería de Ronwen Williams sin mayor amenaza.

Inicia el partido Ya toca la pelota la selección de Sudáfrica, que enfrenta a Panamá por segunda ocasión en la historia. El precedente fue un empate 1-1 por Copa Oro 2005 en Estados Unidos.

Con mucho ritmo fue la llegada de los Bafana Bafana, como se le apoda a la selección sudafricana de fútbol. Ya se entonaron las notas del himno de los anfitriones. Bafana Bafana arrival at Moses Mabhida Stadium.#LiveTheImpossible @10bet_ZA @SABC_Sport @adidasZA @adidasfootball pic.twitter.com/0fxAJUDRLZ — Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 27, 2026

Himno nacional de Panamá Suenan las notas de Santos Jorge y la letra por Jerónimo de la Ossa en Durban, Sudáfrica. Panamá viste hoy de celeste.

Club 100 Edgar Yoel Bárcenas es el 12º futbolista panameño en llegar al centenar de partidos internacionales. El colonense, que debutó el 6 de agosto en Lima bajo la tutela de Hernán Darío Gómez, ha celebrado 9 goles con la camiseta nacional. Repasamos el Club 100: Aníbal Godoy (156), Gabriel Gómez (148), Alberto Quintero (140), Jaime Penedo (137), Armando Cooper (123), Blas Pérez (121), Román Torres (121), Luis Tejada (108), Gabriel Torres (104), Eric Davis (103) y Felipe Baloy (103). Los próximos a unirse al distinguido club serán Michael Amir Murillo (90) y Fidel Escobar (96).

El 11 de los rivales Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, alinea con seis futbolistas del Mamelodi Sundowns y dos del Orlando Pirates, dos de los equipos principales de Sudáfrica. El centrodelantero Lyle Foster milita en el Burnley de Inglaterra, mientras que el defensor Ime Okon es jugador del Hannover 96 alemán. Bafana Bafans starting 11 vs Panama#LiveTheImpossible @10bet_ZA @SABC_Sport pic.twitter.com/LOQcny7x9g — Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 27, 2026