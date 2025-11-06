Minuto a minuto: Thomas Christiansen, conferencia y convocados de Panamá para enfrentar a Guatemala y El Salvador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Arranca una nueva jornada de seguimiento total a la selección de Panamá en esta recta decisiva rumbo al Mundial 2026.

La fecha FIFA de noviembre pondrá a prueba al equipo de Thomas Christiansen, que visita a Guatemala el jueves 13 y recibe a El Salvador el martes 18, dos duelos que pueden marcar el futuro inmediato del proceso.

Tras un septiembre irregular con dos empates y una mejoría en octubre que dejó cuatro puntos, la Selección sube el pulso en plena disputa por la clasificación directa.

Para noviembre, José Córdoba queda fuera por una lesión muscular en los isquiotibiales, baja sensible en la zaga.

En contraste, el mediocampista Carlos Harvey reaparecería tras superar una cirugía de menisco y jugar esta semana en los playoffs de la MLS contra Seattle Sounders.

Con 80 partidos dirigidos y su continuidad en la recta final, Christiansen encara un capítulo clave de su ciclo. Aquí lo contamos todo, minuto a minuto.

“Es una oportunidad única para muchos jugadores. Queremos sacar el máximo rendimiento de todos. Sabemos lo bueno que es Fajardo. Nos ha metido en la Final Four, en la Copa América. Ahora viene entrenamiento donde quiero ver ese hambre”.

“Aquí no hay nadie descartado sino se lo preguntas a Negrito. Semanalmente hacemos un seguimiento. Sé lo que está haciendo con el Dinamo y sobre todo desde que vendieron al delantero. Hay que tomar decisiones y no puedo llamar a 8 delanteros”.

“No me preocupa jugar en Guatemala. Las estadísticas no respaldan pero así era en El Salvador. Quiero que el equipo tenga hambre”.

“Con mucha ilusión. Después del último partido he venido a trabajar con ilusión y confianza. Ganas e ilusión de hacerlo de la mejor forma posible”.

“El jugador quiere devolver el apoyo a los aficionados y eso genera ese registro de querer agradar a la afición”.

“La baja de Samayoa es importante. Es el líder junto a Pinto y como dupla llevan muchos años. Ahora la responsabilidad para el nuevo que entre pues lo van a notar. Santis tiene calidad y necesita de pocas oportunidades para hacer gol. Tenemos que estar pendientes de él como de todo el equipo”.

“He tenido conversación con Harvey a la espera de tener buenas noticias. Lleva tiempo entrenando y tuvo 12 minutos el otro día. Le dije suerte, pero personalmente quería que perdiese para jugar el partido del sábado. Nos puede ayudar mucho tanto en defensa como en medio centro. Jorge ha sido táctica porque tenemos jugadores que lo pueden suplir en caso de necesidad”.

“La ilusión, las ganas, el competir los dos partidos, los 180 minutos como si fuera el último partido de su carrera. Que seguro lo van a hacer y esto totalmente convencido”.

“Sabemos todo lo que nos jugamos. Nos ilusiona saber que podemos transmitir esto a la gente que nos sigue”.

“Hay muchas más cosas que estadísticas. Puede ser por el rival que defiende de una manera especifica, pero ahí tenemos que tener los recursos. En esta convocatoria mucha competencia y variantes”.

“No quiero decir que Thomas se juega el Mundial. Todo el país se juega la clasificación que nos ilusiona. Tener una plantilla de 25 es porque quiero competencia, quiero hambre, quiero ambición. En otras ocasiones me he regido por la sensación que tengo. Veo que está enchufado. Por supuesto que tenemos nuestro plan de juego. Ahora tiene que ir todos ”.

“La palabra madurez es importante, así como liderazgo y experiencia. Las vivencias de los hechos y resultados buenos y de lo que no conseguimos. Eso genera que ya viene preparado y sabe lo que juega”.

“Nosotros trabajamos con ilusión, fe y confianza. Sabemos lo que nos jugamos y estamos preparados para el desafío. Guatemala será decisivo”.

Entra Thomas Christiansen al auditorio de la FPF para dar sus declaraciones tras la convocatoria.