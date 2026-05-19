Mis jugadores son leales porque de lo contrario estaríamos eliminados, asegura Jair Palacios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco semanas después de la polémica que estremeció a la Liga Panameña de Fútbol, el técnico del Alianza FC, Jair Palacios, retomó el tema este martes y defendió nuevamente sus declaraciones tras el empate 1-1 frente al CD Plaza Amador en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

Aquel encuentro quedó marcado por la jugada en la que Ricardo Mitre tocó el balón con la mano antes del tanto que decretó la igualdad definitiva. Luego del partido, Palacios pidió públicamente que la acción fuera investigada, declaraciones que desataron una tormenta mediática y provocaron que la LPF abriera una investigación sobre el caso.

La situación no fue aislada en ese tramo del campeonato, ya que posteriormente se sancionó por seis meses al portero José Calderón por una acción en la jornada 16 en un partido del Sporting San Miguelito, contra el Alianza FC y que llevó a las reacciones del técnico Julio César Dely Valdés.

Ahora, a cuatro días de volver a enfrentarse al Plaza Amador en la final del Clausura 2026, Palacios aseguró que nunca acusó directamente a ninguno de sus futbolistas y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Cuando uno dice investiguen, uno no está acusando. Acusar es señalar a alguien y decirle que hizo algo. Yo le abrí la puerta a cualquiera para que investigara mi equipo”, expresó el estratega colombiano.

Palacios insistió en que su postura siempre fue transparente y aseguró que jamás dudó de la honestidad de su plantel.

“Mis jugadores son leales.... Mi equipo nunca cayó en crisis. Porque si así fuera, hubiese perdido. Hoy estaríamos afuera. Hoy me estuvieran corriendo para atrás para que me sacaran. Hoy me meten en una final nuevamente.”, afirmó.

El entrenador aliancista explicó que internamente el grupo nunca cayó en crisis y que, por el contrario, logró fortalecerse en medio de la controversia.

“Eso no causó ninguna clase de problema en mi equipo. Gracias a Dios me fortalecí. Si el grupo se hubiera roto, hoy estuviera afuera o me estuvieran pidiendo que me sacaran”, comentó.

Durante su descargo, Palacios también criticó el manejo que se le dio públicamente a sus declaraciones y pidió mayor responsabilidad al momento de abordar situaciones delicadas dentro del fútbol panameño.

“Ustedes tienen que contribuir a que la liga sea mejor. Tenemos una liga que está creciendo y estas cosas no pueden dañarla”, señaló.

El técnico recordó además sus 24 años dentro del fútbol nacional y aseguró que ha vivido épocas mucho más complicadas en el torneo local.

“La que hemos comido en Panamá para que hoy vengan otras cosas a dañar la liga. Yo he estado en equipos sufridos y sé todo lo que ha costado levantar esto”, manifestó.

Palacios también reveló que atravesó semanas difíciles en lo personal mientras afrontaba toda la controversia alrededor del caso.

“Llevaba cuatro semanas trabajando enfermo y aun así estaba al pie del cañón”, dijo.

En otro momento de la conferencia, el entrenador explicó su filosofía de trabajo y la manera en que maneja al futbolista panameño dentro de sus planteles.

“Soy duro con mis jugadores, rígido y disciplinado. En Panamá hay que manejar psicología corriente y psicología inversa para sacar la mejor versión del jugador”, sostuvo.

Finalmente, Palacios cerró con un mensaje dirigido a quienes convierten declaraciones polémicas en ataques personales.

“No dañen la imagen de una persona. Detrás de cada persona hay una familia, hijos, esposa, familiares. Mi familia en Colombia se sintió afectada por todo esto”, concluyó.

El Alianza FC y el Plaza Amador volverán a verse las caras este sábado en la gran final del Clausura 2026, desde las 6:00 de la tarde en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.