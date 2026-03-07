MLB estrenará sistema ABS para revisar bolas y strikes en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Grandes Ligas implementará en 2026 el sistema automatizado ABS para revisar bolas y strikes, una tecnología que cuenta con respaldo de peloteros y árbitros.

Las Grandes Ligas estrenará esta temporada 2026 el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), una herramienta diseñada para revisar decisiones arbitrales de bolas y strikes mediante tecnología avanzada, y cuya implementación ha sido respaldada en declaraciones a EFE por peloteros activos, exjugadores y hasta un árbitro.

El sistema, probado durante años en ligas menores y pretemporadas, aunque no en el Clásico Mundial de Béisbol que se juega actualmente, busca equilibrar la precisión tecnológica con la apreciación de la zona de strike de los ‘umpires’ o árbitros ubicados detrás del plato y el receptor.

“Yo pienso que puede ayudar al juego. Somos humanos, tomamos decisiones erróneas con los ‘umpires’”, opinó Yadier Molina, exreceptor estrella de los Cardenales de San Luis por 19 temporadas y actual dirigente de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Aaron Judge challenges the call 👀



A closer look at how the ABS Challenge System powered by T-Mobile will look when you head to the ballpark in 2026! pic.twitter.com/REZNXJOrB9 — MLB (@MLB) February 26, 2026

Según dijo Molina, “la oportunidad de hacer un ‘challenge’ en un momento importante del juego puede cambiar el ritmo del juego”, por lo que “está bien”.

La regla básica del ABS estipula que si un bateador considera incorrecta la decisión del ‘umpire’, puede retarla de inmediato dando una palmada en su casco. Una animación con el resultado se mostrará casi al instante en las pantallas del estadio y en la transmisión televisiva.

Por su parte, el relevista puertorriqueño Edwin ‘Sugar’ Díaz, de los Dodgers de Los Ángeles, contó que utilizó el ABS en una ocasión y le gustó.

The Braves' win today ended on a successful ABS challenge, powered by @TMobile. pic.twitter.com/ezDqhZnByB — MLB (@MLB) March 5, 2026

Además, afirmó que este nuevo sistema “ayudará al juego”, pues de esa manera se determinará si la apreciación del árbitro fue acertada o no.

“Los árbitros no son perfectos y nosotros, como lanzadores, si vemos un pitcheo cerca, pues pedimos la reconsideración y vemos si nos dan el pitcheo pensando que es strike”, dijo.

En esta misma línea, Edwin Hernández, con 40 años de carrera como árbitro de béisbol, aseguró que no le molesta la inclusión de dicho sistema, pues “no quita la esencia del juego” sobre la decisión de un lanzamiento por un sistema digital y no la apreciación del ‘umpire’.

Wilyer Abreu was confident in that challenge 🤣



And ABS powered by @TMobile proved him right! pic.twitter.com/BybaFDShEV — MLB (@MLB) March 2, 2026

Hernández, con experiencia en 13 Series del Caribe y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, añadió que la imposición del sistema digital “elimina las discusiones y las alegaciones” entre los peloteros y sus dirigentes.

Asimismo, los extoleteros Carlos Lee y Carlos Delgado, máximos jonroneros de Panamá y Puerto Rico en las Grandes Ligas, afirmaron que es justo la adición del sistema, porque trabaja “para ambas partes”, tanto para los lanzadores en el área defensiva y los bateadores en la ofensiva.

“Los árbitros ni nadie es perfecto. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Es una oportunidad de mantener el strike si es strike y bola si es bola”, dijo Lee, una exestrella con los Medias Blancas de Chicago.

ABS determined this ball missed the strike zone by the width of one atom pic.twitter.com/YnxPQTpdsN — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 24, 2026

Delgado, por su parte, indicó que cuando fue pelotero le gustaba “el detalle” de que cada árbitro tenía su zona de strike, ya sea pequeña o estrecha, pero que ahora con el sistema, un bateador va a tener la ventaja de apelar el lanzamiento que le hizo el lanzador.