Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    BÉISBOL

    MLB: José Caballero, el héroe en la noche de la clasificación de los Yankees de Nueva York a postemporada

    Guillermo Pineda G.
    José Caballero.

    El panameño José Caballero se vistió de héroe en la jornada de este martes, al convertirse en protagonista de la victoria número 89 de los Yankees de Nueva York, quienes aseguraron oficialmente su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas tras vencer 3-2 a los Chicago White Sox.

    Caballero ingresó al partido como corredor emergente, con la misión de buscar su base robada número 49 de la temporada, pero su aporte resultó aún más determinante con el bate en el último episodio.

    En su primer y único turno al plato de la noche, conectó el imparable que permitió a Aaron Judge anotar la carrera decisiva en el cierre del noveno episodio, sellando así la victoria neoyorquina en un duelo cerrado y de pocas oportunidades ofensivas.

    El batazo de Caballero representó su novena carrera impulsada desde que viste el uniforme de los Yankees.

    Con esta victoria, los Yankees confirmaron su boleto para jugar en octubre, independientemente de cómo se resuelva la recta final de la campaña regular. Además, el resultado vino acompañado de buenas noticias en la lucha por la división Este de la Liga Americana.

    Antes del inicio de la jornada, Nueva York se encontraba a dos juegos de los Toronto Blue Jays; sin embargo, la derrota de los canadienses ante los Boston Red Sox redujo la diferencia a solo un partido, lo que mantiene vivas las aspiraciones de los neoyorquinos de quedarse con la cima divisional.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

