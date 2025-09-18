Panamá, 18 de septiembre del 2025

    MLB

    MLB: Panameño José Caballero suma su base robada 48 y los Yankees vencen a Mellizos

    Guillermo Pineda G.
    Desde su llegada al Bronx, Caballero batea para .258 en 34 juegos, con ocho extrabases (tres vuelacercas), diez boletos, 14 robos de base y 12 anotadas.

    El panameño José Chema Caballero se estafó su base número 48 de la temporada, consolidándose como líder absoluto en ese departamento en las Grandes Ligas, durante el triunfo 10-5 de los Yankees de Nueva York sobre los Mellizos de Minnesota este miércoles.

    Caballero inició en el campocorto por undécima ocasión desde que viste el uniforme neoyorquino y su impacto en el equipo se refleja en los números: el récord de los Yankees en esos partidos es 7-4.

    Aunque se fue de 3-0 con una base por bolas, dos ponches y una carrera anotada, su picardía aportó a la causa de Manhattan.

    En el cuarto episodio recibió boleto, se robó la intermedia y, acto seguido, fue testigo del cuadrangular de tres carreras de Trent Grisham que puso el marcador 6-2.

    En sus últimos siete partidos, Chema Caballero presume un OPS de .964 gracias a seis imparables —incluido un jonrón en Fenway Park—, dos remolques, cuatro anotadas y cinco bases robadas.

    Desde su llegada al Bronx, Caballero batea para .258 en 34 juegos, con ocho extrabases (tres vuelacercas), diez boletos, 14 robos de base y 12 anotadas.

    Su velocidad lo convierte en un arma estratégica, al punto de liderar la liga con seis robos más que su excompañero Chandler Simpson (Tampa Bay) y nueve sobre José Ramírez (Cleveland).

    El poder respaldó la victoria de Nueva York. Grisham conectó dos cuadrangulares, uno solitario en el tercer inning y otro de tres carreras en el cuarto, ambos ante Taj Bradley (6-8). Cody Bellinger también aportó con un jonrón de dos rayitas en la novena entrada. Aaron Judge se fue de 4-3 para elevar su promedio a .329, el mejor de todas las Grandes Ligas.

    Por Minnesota, Brooks Lee conectó un sencillo de dos anotaciones en la quinta entrada para acercar a su equipo, pero no pudieron ir más allá.

    El dominicano Luis Gil abrió por los Yankees y permitió cinco carreras (cuatro limpias) en cuatro capítulos y dos tercios. La victoria correspondió al relevista Fernando Cruz (3-4), quien retiró cuatro outs clave antes de que el bullpen completara el trabajo.

    Con este resultado, los Yankees recortaron a cuatro juegos la diferencia con los Azulejos de Toronto, líderes de la División Este de la Liga Americana, y mantienen encendida la lucha en el inicio de la segunda mitad de septiembre.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

