MLB: Panameño José Caballero suma su base robada 48 y los Yankees vencen a Mellizos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño José Chema Caballero se estafó su base número 48 de la temporada, consolidándose como líder absoluto en ese departamento en las Grandes Ligas, durante el triunfo 10-5 de los Yankees de Nueva York sobre los Mellizos de Minnesota este miércoles.

Caballero inició en el campocorto por undécima ocasión desde que viste el uniforme neoyorquino y su impacto en el equipo se refleja en los números: el récord de los Yankees en esos partidos es 7-4.

Aunque se fue de 3-0 con una base por bolas, dos ponches y una carrera anotada, su picardía aportó a la causa de Manhattan.

Caballero steals his 48th bag and the Yanks are set up with two outs pic.twitter.com/GfoScsollt — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 18, 2025

En el cuarto episodio recibió boleto, se robó la intermedia y, acto seguido, fue testigo del cuadrangular de tres carreras de Trent Grisham que puso el marcador 6-2.

TRENT GRISHAM DOES IT AGAIN pic.twitter.com/UBj0EtSUdl — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 18, 2025

En sus últimos siete partidos, Chema Caballero presume un OPS de .964 gracias a seis imparables —incluido un jonrón en Fenway Park—, dos remolques, cuatro anotadas y cinco bases robadas.

Desde su llegada al Bronx, Caballero batea para .258 en 34 juegos, con ocho extrabases (tres vuelacercas), diez boletos, 14 robos de base y 12 anotadas.

Huge double play turned by Jazz and Caballero pic.twitter.com/T8M2xbcqw2 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 18, 2025

Su velocidad lo convierte en un arma estratégica, al punto de liderar la liga con seis robos más que su excompañero Chandler Simpson (Tampa Bay) y nueve sobre José Ramírez (Cleveland).

El poder respaldó la victoria de Nueva York. Grisham conectó dos cuadrangulares, uno solitario en el tercer inning y otro de tres carreras en el cuarto, ambos ante Taj Bradley (6-8). Cody Bellinger también aportó con un jonrón de dos rayitas en la novena entrada. Aaron Judge se fue de 4-3 para elevar su promedio a .329, el mejor de todas las Grandes Ligas.

Por Minnesota, Brooks Lee conectó un sencillo de dos anotaciones en la quinta entrada para acercar a su equipo, pero no pudieron ir más allá.

El dominicano Luis Gil abrió por los Yankees y permitió cinco carreras (cuatro limpias) en cuatro capítulos y dos tercios. La victoria correspondió al relevista Fernando Cruz (3-4), quien retiró cuatro outs clave antes de que el bullpen completara el trabajo.

Con este resultado, los Yankees recortaron a cuatro juegos la diferencia con los Azulejos de Toronto, líderes de la División Este de la Liga Americana, y mantienen encendida la lucha en el inicio de la segunda mitad de septiembre.