Modrić renueva con el Milan una temporada más

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mediocampista croata prolongó su vínculo después de disputar 37 partidos y marcar dos goles en su primera temporada con el conjunto italiano.

Luka Modrić renovó este jueves su contrato con el Milan por una temporada más, por lo que permanecerá vinculado al club italiano hasta junio de 2027.

“El futuro todavía lleva su nombre. La historia de Luka como rossonero continúa”, señaló el Milan en su comunicado oficial para confirmar la ampliación del vínculo con el exjugador del Real Madrid.

Modrić llegó al conjunto italiano en 2025 y, durante su primera temporada, disputó 37 partidos y anotó dos goles.

Su experiencia y liderazgo le permitieron convertirse rápidamente en uno de los principales referentes del equipo.

El croata, que cumplirá 41 años en septiembre, continuará vistiendo el dorsal número 14 del Milan, al que se incorporó después de permanecer más de una década en el Real Madrid.

El mediocampista mantuvo un papel destacado durante una campaña en la que el conjunto rossonero terminó fuera de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones, competición que el club italiano ha conquistado en siete ocasiones.

“Ci vediamo presto" 🔜

Parola di Luka Modrić pic.twitter.com/IybmopjSyg — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Modrić aseguró estar “muy feliz” de continuar defendiendo la camiseta de uno de los clubes históricos del fútbol italiano, donde afirmó haberse sentido “bienvenido y querido desde el primer día”.

“Después de una temporada por debajo de nuestras expectativas, las ganas de recuperarnos son enormes. Nos espera una nueva temporada y un nuevo desafío: un proyecto en el que creo y que me motiva”, expresó en declaraciones difundidas por la entidad.

“Estoy listo para seguir dándolo todo por esta camiseta y muy orgulloso de continuar vistiendo estos colores. No veo la hora de volver a San Siro y sentir el rugido de ustedes”, añadió.

Ganador del Balón de Oro en 2018 y uno de los futbolistas más laureados de su generación, Modrić seguirá aportando su experiencia a un Milan que busca recuperar protagonismo bajo la dirección del portugués Rúben Amorim.

En los últimos días, la prensa italiana adelantó que el último partido de Modrić con la selección croata podría disputarse el próximo 6 de octubre ante España, por la Liga de Naciones.

El mediocampista tendría la intención de cerrar su etapa internacional para concentrarse en la que podría ser su última temporada como futbolista profesional.