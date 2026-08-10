Moisés Richards, la historia del joven panameño que juega en Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El istmeño fue anunciado como nuevo jugador del Zalaegerszegi TE de Hungría tras firmar por tres temporadas.

El fútbol panameño suma un nuevo talento en el extranjero. A sus 18 años, Moisés Richards inicia una nueva etapa en su carrera tras ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del Zalaegerszegi TE, equipo de la Primera División de Hungría, donde firmó un contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año adicional.

Moisés Richards en su presentación con el Zalaegerszegi. Foto: Tomada de @𝚉𝚃𝙴 𝙵𝙲 𝙾𝚏𝚏𝚒𝚌𝚒𝚊𝚕

El joven mediocampista, formado en las categorías inferiores del Sporting San Miguelito, llega al conjunto húngaro después de una destacada temporada en la Liga Panameña de Fútbol y tras consolidarse como una de las principales promesas del balompié nacional.

Richards, nacido el 3 de febrero de 2008 en San Miguelito, Panamá, ya cuenta con experiencia internacional pese a su corta edad. Su crecimiento lo llevó a disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, donde dejó su huella al marcar el único gol de Panamá en el debut del torneo frente a Irlanda, un encuentro que terminó con derrota 4-1 para la selección nacional.

Richards entrenando con el equipo. Foto: Tomada de @𝚉𝚃𝙴 𝙵𝙲 𝙾𝚏𝚏𝚒𝚌𝚒𝚊𝚕

Ese recorrido internacional continuó este año con la selección Sub-20 de Panamá, con la que participó en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf disputado en Puebla, México. En la competencia, Richards fue una de las piezas importantes del equipo dirigido por Mike Stump, al registrar dos goles en cuatro partidos y contribuir a la clasificación hasta los cuartos de final.

Antes de dar el salto al fútbol europeo, el volante ya había demostrado su capacidad en la máxima categoría panameña. Con Sporting San Miguelito disputó 10 partidos en Primera División, en los que aportó dos goles y una asistencia.

Moisés Richard marcó el primer gol del Sporting en su triunfo sobre Unión Coclé. Foto: Cortesía/LPF

El Zalaegerszegi TE destacó precisamente el recorrido reciente del panameño, quien realizó parte de la pretemporada con el club en Eslovenia antes de incorporarse a la concentración de la selección Sub-20 para el torneo regional. Tras su participación con Panamá, Richards se integró oficialmente al equipo húngaro.

Moisés Richards celebra su primer gol en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.