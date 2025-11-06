Moisés Richards mantiene viva la ilusión de Panamá tras marcar en su debut mundialista Sub-17

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Moisés Richards se convirtió en el primer jugador de Panamá en anotar en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, al marcar el gol del descuento en la derrota 1-4 ante Irlanda, en el debut de la Roja en el torneo.

Aunque el resultado no fue el esperado, Richards destacó el esfuerzo colectivo del equipo, que mostró determinación hasta el último minuto.

“A pesar de la derrota, pudimos dar lo mejor de cada uno y se reflejó en los últimos minutos. Gracias a Dios se me dio el gol”, dijo Richards tras el partido, en declaraciones a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El atacante reconoció la superioridad física del conjunto irlandés, que complicó el rendimiento del equipo istmeño.

“Nos faltó cabeza fría a la hora de definir. Por mi parte, tuve varias opciones, pero bueno, a seguir, porque esto es solo el comienzo”, expresó Richards, quien fue uno de los jugadores más activos en la segunda mitad del encuentro.

“Se notó que eran un poco más fuertes que nosotros, pero como nos dijo el profe, en los mano a mano pudimos sacar ventaja y crear opciones”, agregó.

Richards también comentó sobre el significado de haber anotado el primer gol para Panamá en este Mundial Sub-17:

“La entrega, la capacidad, el compromiso... estuvimos juntos todo el partido y nunca bajamos la cabeza. Me enorgullece porque sé lo mucho que he trabajado para llegar a la selección, ser nombrado para ir al Mundial y anotar el primer gol del país, además de mi primer gol en un Mundial. Tener a mi familia apoyándome en las gradas fue muy especial”.

Con el debut ya cumplido, la selección Sub-17 de Panamá se prepara para su próximo reto: enfrentará a Paraguay el 8 de noviembre en el Aspire Zone – Pitch 4, y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, en el mismo escenario.

¡FINALIZA EL PARTIDO ⚽️!



Concluye el partido con la selección #PanamáSub17 🇵🇦 cayendo en su debut por 1-4 🆚 Irlanda 🇮🇪 en el Mundial en Catar 🇶🇦.



Próximo partido: 8 de noviembre 🆚 Paraguay 🇵🇾.



🇵🇦 1-4🇮🇪

⚽️ M. Richards

🏟️ Aspire Zone, Doha, QAT 🇶🇦#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wUaTuY5dxQ — FEPAFUT (@fepafut) November 5, 2025

La Roja buscará sumar sus primeros puntos en el torneo y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.