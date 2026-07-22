Moisés Richards ya entrenó con la selección Sub-20 de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante llega desde Hungría para reforzar al equipo de Mike Stump rumbo al Premundial de Concacaf.

La selección Sub-20 de Panamá ya cuenta con su plantel completo para afrontar el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El mediocampista Moisés Richards se incorporó al campamento del equipo en México y realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Mike Stump, luego de arribar el pasado domingo por la noche en un vuelo procedente de Hungría.

El futbolista del Zalaegerszegi TE llega como el último integrante en unirse a la concentración y lo hace con el objetivo de aportar la experiencia adquirida en el fútbol europeo, en busca de uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20 2027.

¡RUMBO AL PREMUNDIAL SUB20 🏆!



La selección #PanamáSub20 🇵🇦 realizó su segundo partido de preparación de su campamento en Pachuca 🇲🇽.



Los detalles ➡️ https://t.co/D5BZFnEK1K#MareaQueLate 🌊 pic.twitter.com/piiNJTytB5 — FEPAFUT (@fepafut) July 20, 2026

“Me siento contento, gracias a Dios por la linda oportunidad de repetir en una convocatoria, esta vez para un Premundial clasificatorio al Mundial con la Sub-20”, mencionó Richards en una entrevista concedida a la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

El mediocampista comenzó recientemente una nueva etapa en el balompié húngaro, una experiencia que considera clave para su crecimiento como futbolista.

“La verdad es que ha sido muy bonito. Es muy diferente a lo que se vive en Panamá. El equipo me ha acogido bien, me estaba adaptando poco a poco y espero seguir trabajando para poder debutar en el campeonato de Hungría, Dios primero”, comentó Richards.

CAMPAMENTO EN PACHUCA 🇲🇽



A una semana de su debut en el Campeonato Sub-20 de @Concacaf 🏆, la selección #PanamáSub20 🇵🇦 continúa entrenando en su campamento en Pachuca, México 🇲🇽.



Aquí postales 📸 de su entrenamiento de hoy en La Higa.#MareaQueLate 🌊 pic.twitter.com/ulS9nNPdRT — FEPAFUT (@fepafut) July 20, 2026

Richards sabe lo que representa disputar un Mundial. En la Copa Mundial Sub-17 Catar 2025 dejó su sello al marcar uno de los goles de Panamá en el debut frente a Irlanda, una experiencia que ahora espera repetir en la categoría Sub-20.

“La verdad que es un sueño poder estar en dos Mundiales y aportar, que es lo más importante: aportar goles, asistencias y conseguir victorias, que es lo que necesitamos para dar ese gran paso que necesita el país y darle una alegría al pueblo panameño”, señaló.

CALENDARIO 🗓️ SUB20



Aquí la programación de nuestros tres partidos de la selección #PanamáSub20 🇵🇦 en la ronda de grupos en el Campeonato Sub-20 de @Concacaf México 🇲🇽 2026.



Debutamos este domingo 🆚 Canadá 🇨🇦.#MareaQueLate 🌊🇵🇦 pic.twitter.com/D1O4CDr8id — FEPAFUT (@fepafut) July 21, 2026

Su presencia fortalece a un grupo que también cuenta con Anthony Ramos, Shayron Stewart y Gersón Gordón, quienes compartieron con Richards la experiencia mundialista en la Sub-17.

Panamá abrirá su participación en el grupo C enfrentando a Canadá el próximo 26 de julio en Puebla, en un compromiso que el volante considera fundamental para las aspiraciones del equipo.

“Es lo más importante dentro de un clasificatorio. Son pocos partidos y lo principal es ganar. Nosotros vamos con todo para conseguir la victoria; sería muy importante para nosotros y para el pueblo panameño”, concluyó.