Molestias musculares de Michael Amir Murillo obligan al llamado de Iván Anderson

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este miércoles la convocatoria de Iván Anderson, jugador del Club Deportivo Marathón de Honduras, para los partidos de noviembre de la Selección Nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El llamado se produce en medio de las molestias físicas que presenta Michael Amir Murillo, quien ha trabajado con precaución durante los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes.

Murillo, de 29 años, ha sido observado con vendaje en el bíceps femoral izquierdo y realizando ejercicios a menor intensidad respecto a sus compañeros. A pesar de que la FPF no ha confirmado oficialmente su baja, el lateral del Olympique de Marsella es duda para el crucial encuentro del jueves 13 de noviembre frente a Guatemala.

El defensor viene de disputar los 90 minutos en la victoria 3-0 del Marsella ante el Brest por la Ligue 1, pero desde su llegada a la concentración se le ha visto gestionando molestias musculares que han obligado al cuerpo técnico a tomar precauciones y reforzar la posición con Anderson.

En un comunicado, la FPF explicó que Anderson fue llamado de última hora por el entrenador Thomas Christiansen “para sumarse a la convocatoria con miras a los encuentros frente a Guatemala y El Salvador, por la penúltima y última fecha del grupo A”.

El jugador de 27 años viajará este mismo miércoles hacia Ciudad de Guatemala para unirse directamente al grupo en el hotel de concentración. Con su incorporación, Panamá cuenta con 26 futbolistas disponibles para cerrar esta fase de la eliminatoria, con los compromisos ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández).

Anderson ha disputado 12 partidos con la selección mayor y su mejor momento con la camiseta nacional se dio durante la Copa Oro 2023, cuando las lesiones de Murillo y César Blackman le abrieron espacio en el once titular. En aquella edición, su rendimiento fue destacado, especialmente en la semifinal contra Estados Unidos en San Diego