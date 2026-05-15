Molten y FPF lanzan balón conmemorativo a la clasificación de Panamá al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La euforia por la segunda clasificación de Selección de fútbol de Panamá a una Copa Mundial continúa creciendo y este viernes quedó reflejada con el lanzamiento oficial del balón conmemorativo rumbo al Mundial 2026, presentado por la Federación Panameña de Fútbol junto a la marca deportiva Molten.

El nuevo balón, inspirado en los colores de la bandera panameña y en el ambiente que rodea actualmente a la selección nacional, buscará convertirse en uno de los símbolos de esta histórica clasificación mundialista.

Durante el evento, Ana Carolina Redondo, directora de mercadeo de la FPF, destacó la importancia de la relación entre la Federación y Molten, una alianza que ya supera la década.

“Para nosotros es importantísima esta alianza. Molten ha estado con nosotros desde hace más de 10 años, es decir, estuvo en la primera clasificación, en esta segunda y en todo el fútbol que desarrolla la Federación”, expresó.

Redondo resaltó que el balón representa no solo a la selección mayor, sino también el crecimiento completo del fútbol panameño.

“Es un balón que representa nuestros colores y toda esta euforia que estamos viviendo al ser panameños y estar en nuestro segundo Mundial”, comentó.

La directora de mercadeo también explicó que el convenio entre ambas partes abarca gran parte de la estructura futbolística del país.

“Abarca desde nuestras selecciones nacionales hasta todos los campeonatos y torneos que desarrolla la Federación, incluyendo fútbol sala y fútbol aficionado. Molten también es aliado de la LPF, así que realmente está en todo el ecosistema del fútbol nacional”, señaló.

Uno de los aspectos más esperados ahora será el debut oficial del balón. Según Redondo, la intención es que pueda estrenarse el próximo 3 de junio durante el partido de despedida de Panamá frente a Selección de fútbol de República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

“Esperamos poder tenerlo para el partido de despedida. Hay algunos temas logísticos que debemos confirmar, pero queremos verlo rodar cuanto antes en el Rommel”, indicó.

Por parte de Molten, Lisbeth Saavedra, gerente de producto de la marca, explicó que el diseño nace directamente del momento histórico que vive el fútbol panameño.

“Molten se inspiró en esta clasificación al Mundial 2026. Sus colores representan nuestra bandera, nuestra identidad y ese orgullo que todos sentimos al ver a nuestra selección entrar a la cancha”, manifestó.

Saavedra aseguró que para la empresa nunca hubo dudas sobre la necesidad de lanzar una edición especial del balón.

“Definitivamente teníamos que conmemorar este momento”, afirmó.

Además, adelantó que inicialmente se comercializará una réplica oficial del balón con un precio aproximado de 19.95 dólares y que estará disponible a inicios de junio en distintos puntos de venta del país.

“Queremos seguir apostando por el deporte y por el fútbol panameño”, añadió.