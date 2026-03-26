Moses Mabhida: el estadio donde España cayó… para luego ser campeona del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Han pasado casi 16 años desde que el hoy imponente Moses Mabhida Stadium era conocido simplemente como el estadio de Durban, una de las 10 sedes de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Este viernes, el recinto volverá a ser escenario de un partido internacional con el amistoso entre Sudáfrica y Panamá, cargado de historia y simbolismo mundialista.

Ubicado a orillas del océano Índico, en la cosmopolita ciudad de Durban —la tercera más grande de Sudáfrica con unos 3.5 millones de habitantes—, el estadio no solo destaca por su arquitectura, sino también por haber sido testigo de uno de los momentos más inesperados en la historia de los Mundiales.

Fue en el debut de España en la Copa del Mundo de 2010 cuando, en medio del ensordecedor sonido de las vuvuzelas, la entonces campeona de Europa cayó 1-0 ante Suiza. Hasta ese momento, ningún equipo había logrado coronarse campeón mundial tras perder su primer partido. Hace cuatro años ocurrió con Argentian.

Aquel gol de Gelson Fernandes, a los 61 minutos, sembró dudas sobre una selección española que llegaba como favorita. Una jugada caótica, con una mala salida de Iker Casillas y un desafortunado rebote y tropezón de Gerard Piqué, terminó con el balón en el fondo de la red tras un sutil remate del suizo.

Gelson Fernandes, Switzerland beating Spain 1-0 World Cup 2010 pic.twitter.com/PRH2nHRENM — Daily Kultur posts (@4urKultur) September 12, 2023

España reaccionó. Derrotó 2-0 a Honduras y 2-1 a Chile para avanzar como líder del grupo H. Luego superó a Portugal y Paraguay en fases eliminatorias, hasta regresar nuevamente a Durban para disputar la semifinal ante Alemania.

Ese partido también quedó marcado en la memoria colectiva. Un único gol decidió el encuentro, y muchos aún recuerdan la imagen: un defensor de cabello largo, capitán del Barcelona, elevándose como un avión para conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Xavi Hernández.

Carles Puyol es tomado por Sergio Ramos y Gerard Piqué luego de anotar el único gol de la semifinal. Archivo

Carles Puyol, sin importar la marca de Sami Khedira, firmó el 1-0 a los 73 minutos, mientras Manuel Neuer solo podía recoger el balón del fondo de su portería. Los españoles jugaron 120 minutos a los días y levantaron por primera y única ocasión el trofeo de la Copa Mundial.

Más historia

El Moses Mabhida Stadium, nombrado en honor a un exsecretario general del Partido Comunista Sudafricano, tiene capacidad para unas 56 mil personas y es una de las joyas arquitectónicas del país. Su arco principal, que se eleva 105 metros sobre el suelo, es su sello distintivo y puede ser recorrido por los aficionados mediante teleférico o a pie.

Construido para el Mundial de 2010, el estadio forma parte del complejo deportivo Kings Park. Aunque su edificación sufrió retrasos y fue finalizada en octubre de 2009, su inauguración oficial se dio el 29 de noviembre de ese mismo año.

Hoy, con el océano como telón de fondo y su estructura imponente dominando el paisaje, el Moses Mabhida vuelve a abrir sus puertas para recibir a Panamá.