Panamá, 24 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA CENTROAMERICANA

    Motagua toma ventaja mínima sobre Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana

    EFE
    Motagua derrotó a Alajuelense por 1-0 en Costa Rica y acaricia las semifinales de la Copa Centroamericana. Cortesía: Concacaf.

    Con un gol del atacante Mathías Vázquez al cierre del partido, el Motagua hondureño se impuso por 0-1 en su visita al Alajuelense costarricense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

    El gol de Vázquez, cuando se jugaba el tiempo de reposición del segundo periodo, supuso un premio para el equipo que dominó el partido casi en su totalidad en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela.

    El compromiso de vuelta se jugará el 30 de septiembre en el estadio José de la Paz Herrera Uclés, en Honduras.

    Al minuto 15 el Alajuelense sufrió la expulsión de Ronald Matarrita, su lateral izquierdo, por una entrada brusca sobre un rival. Esto cambió la dinámica del partido y obligó al conjunto local a resguardar su defensa para evitar la derrota.

    A partir de entonces, salvo un par de contragolpes en los que el conjunto local generó peligro, fue el Motagua el que dispuso de las mejores ocasiones de gol. Sin embargo, sus delanteros no tuvieron la puntería necesaria para vulnerar la meta del portero uruguayo del Alajuelense, Washington Ortega.

    En el segundo tiempo el Motagua intensificó su dominio y estuvo a punto de abrir el marcador con un remate de cabeza de Denis Meléndez y otro disparo del centrocampista argentino Rodrigo Gómez, la principal figura de su club y encargado de dirigir el ataque.

    En los últimos minutos, el entrenador del Alajuelense, Óscar Ramírez, ajustó su equipo para mantener el empate a cero y buscar un golpe en alguna transición. Mientras tanto, el técnico español del Motagua, Javier López, refrescó su ataque en busca de la victoria.

    Cuando el encuentro parecía que terminaba en empate, apareció un centro desde la banda derecha que cayó justo en la cabeza de Mathías Vázquez, quien había ingresado al minuto 77 y se convirtió en el héroe con el gol del triunfo.

    EFE

    Agencia de noticias

