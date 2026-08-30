Mourinho: ‘Con 3-0 puede haber tendencia a relajarse un poco’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Real Madrid goleó al Málaga este domingo (4-0) gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler y Alfonso Herrero, en propia puerta.

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ponderó la actitud del inglés Jude Bellingham en su equipo y se mostró de acuerdo con el inglés en la relajación evidenciada en los últimos veinte minutos.

El inglés, el más destacado del cuadro blanco, ensalzó el buen primer tiempo pero subrayó que los últimos veinte minutos “fueron malísimos”.

“Los últimos 20 minutos, ganando 3-0, puede haber la tendencia de perder un poco el orden o relajarse un poquito. Esa sensación la tuvimos todos. Pero es normal que no tengamos gasolina ni mentalidad para lograrlo los 90 minutos, es algo que tiene que ser progresivo”, señaló Mourinho.

El preparador luso, que destacó a Bellingham, desveló el pacto que ambos alcanzaron para que el futbolista no defienda “casi como un segundo lateral izquierdo” y que tuviera más libertad en sus funciones.

“Es muy exigente consigo mismo y con el resto, eso me gusta muchísimo. Yo he pactado con él que mi modo de verle era sin defender como casi un segundo lateral izquierdo. En el partido que ganamos con el Benfica explotamos mucho esa situación. Ahora hemos organizado el equipo de otro modo, donde sabe perfectamente qué tiene que hacer”, dijo en rueda de prensa.

Una comparecencia de prensa en la que evitó hablar de las palabras de Juanfran Funes, entrenador del Málaga, en las que aseguró que “si les soplas- a los jugadores del Real Madrid- es falta, y nosotros tenemos que tener sangre para que sea falta”.

“No merece comentario”, contestó. Tras esto, defendió a Camavinga, “un chico muy amado que hizo un partidazo” y a Dean Huijsen, quien también pasó dificultades la pasada temporada.

“No quiero compararlo con el año pasado. Le conozco muy bien. Para mí, de un central me gusta mucho que tenga claridad con el balón, confianza para construir desde atrás, que tenga la capacidad para hacer pases entre líneas, pero para mí lo más importante es su contundencia y su capacidad para ganar duelos y dar confianza de que tenemos dos hombres ahí atrás”, señaló.

“Ha evolucionado bastante en poquísimo tiempo. Tengo la sensación de que ha fallado un pase entre líneas y después completamente dominador en los duelos y las coberturas. Me gustan los centrales que defienden bien y si puede ser guapo y bueno con balón, perfecto”, bromeó.

Defensa a sus jugadores tras ganar 4-0 al Málaga para recuperar la felicidad tras dos campañas difíciles: “Es una misión difícil y no de un mes, es algo de toda la temporada” valoró.