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    Muere a los 25 años el futbolista sudafricano Jayden Adams después de jugar el Mundial

    Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento del futbolista sudafricano.

    EFE
    Muere a los 25 años el futbolista sudafricano Jayden Adams después de jugar el Mundial
    Jayden Adams (d) avanza con el balón durante un partido del grupo A contra México. EFE

    El centrocampista sudafricano Jayden Adams ha muerto a los 25 años días después de haber jugado con su selección en el Mundial de Fútbol 2026, confirmó este sábado el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.

    “Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, afirmó McKenzie en un comunicado.

    El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams “aún no se ha confirmado” e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con “discreción y compasión” y a abstenerse de “especular”.

    El cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía, que ha abierto una investigación.

    McKenzie enfatizó que el fútbol sudafricano “ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes”.

    “Nuestra nación -añadió el ministro- se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana”.

    La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la urbe de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio.

    El deceso de la abuela ocurrió un día antes de que Bafana Bafana -como se conoce popularmente a la selección de Sudáfrica- se enfrentara a la República Checa en el Mundial en Atlanta (Estados Unidos).

    Pese al dolor por la pérdida de su abuela, Adams fue titular en ese partido, en el que Sudáfrica empató 1-1.

    Después, el 25 de junio, entró como suplente en la histórica victoria por 1-0 contra Corea del Sur en Guadalupe (México), que aseguró la primera clasificación del país para los octavos de final de la Copa del Mundo.

    Su abuela fue enterrada el 27 de junio, mientras Adams permanecía concentrado con la selección en Estados Unidos.

    “El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido”, recordó McKenzie.

    Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020.

    El Mamelodi Sundowns le fichó con un contrato de tres años y medio en enero de 2025.

    En ese club, Adams se convirtió en un jugador habitual del mediocampo, luciendo la camiseta con el número 8, y ayudó al equipo a ganar la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol Africano (CAF, en inglés) esta temporada.

    EFE

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