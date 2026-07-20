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    Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años

    EFE
    Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años
    El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan. EFE/EPA/LINDSEY PARNABY

    El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro, ha fallecido a los 75 años a causa de un cáncer, según anunció este lunes su familia.

    “Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75”, escribieron sus allegados en un comunicado en el que explicaron que había estado “luchando” contra el cáncer que se le había diagnosticado a principios de este mismo año y que había estado rodeado de su mujer y sus hijas en sus últimos instantes.

    Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años
    El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, tenía 75 años. EFE/EPA/MALTE CHRISTIANS GERMANY OUT

    “Kevin, un doble ganador del Balón de Oro -en 1978 y 1979-, fue un esposo, padre y abuelo muy querido”, añadió la familia, que incluyó un agradecimiento al “increíble” equipo médico que lo atendió por su apoyo.

    EFE

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