Panamá, 18 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 18 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LUTO

    Muere el futbolista panameño Martín Jiménez

    El UMECIT FC confirmó este sábado el fallecimiento del futbolista panameño.

    Humberto Cornejo
    Muere el futbolista panameño Martín Jiménez
    Fallece el futbolista panameño Martín Jiménez. Imagen tomada de redes sociales

    El UMECIT FC informó este sábado 18 de julio el fallecimiento del futbolista panameño Martín Jiménez, una noticia que enluta al fútbol nacional y que ha generado numerosas muestras de pesar por parte de clubes, compañeros, aficionados y seguidores del deporte.

    La noticia fue dada a conocer por el club a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias por la partida del jugador, quien defendió los colores del equipo entre 2022 y 2024.

    Además de su paso por el fútbol panameño, Jiménez desarrolló parte de su carrera en Honduras, donde vistió la camiseta del Club Deportivo y Social Vida S.A.D., dejando una destacada huella en el balompié de ese país.

    Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

    Tras conocerse la noticia, diversos clubes, futbolistas y aficionados expresaron mensajes de condolencias y reconocimiento a la trayectoria del jugador a través de las redes sociales.

    Se espera que en las próximas horas familiares o representantes del club informen sobre las honras fúnebres y otros detalles relacionados con su deceso.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 22:12 Muere el futbolista panameño Martín Jiménez Leer más
    • 22:00 Una paloma gigante adorna a Medellín en el tapete de flores naturales más grande del mundo Leer más
    • 21:29 Tras décadas de historia, el antiguo Palacio de Justicia de San Felipe será restaurado Leer más
    • 20:54 Mbappé descuenta para Francia y alcanza los 9 goles Leer más
    • 20:49 ¿Habrá suficiente arroz? Productores aseguran que sí, pese a El Niño Leer más
    • 20:27 Candelo y Cortés liderarán la delegación de Panamá en Santo Domingo 2026 Leer más
    • 20:12 Anuncian puntos de ventas de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de julio Leer más
    • 19:29 Scaloni y las cábalas: de las zapatillas contra Arabia a la final de su segundo Mundial Leer más
    • 19:21 De la Fuente revela el consejo de Del Bosque antes del duelo por el título Leer más
    • 18:54 Una final de pronóstico reservado Leer más