Muere el futbolista panameño Martín Jiménez

El UMECIT FC informó este sábado 18 de julio el fallecimiento del futbolista panameño Martín Jiménez, una noticia que enluta al fútbol nacional y que ha generado numerosas muestras de pesar por parte de clubes, compañeros, aficionados y seguidores del deporte.
La noticia fue dada a conocer por el club a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias por la partida del jugador, quien defendió los colores del equipo entre 2022 y 2024.
¡Vuela alto Martín Jiménez 🕊️💔!— UMECIT FC (@fcumecit) July 18, 2026
El sentir umecista acompaña a sus familiares y seres queridos en el dolor de esta irreparable pérdida. pic.twitter.com/Le6XfQzB1l
Además de su paso por el fútbol panameño, Jiménez desarrolló parte de su carrera en Honduras, donde vistió la camiseta del Club Deportivo y Social Vida S.A.D., dejando una destacada huella en el balompié de ese país.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.
Tras conocerse la noticia, diversos clubes, futbolistas y aficionados expresaron mensajes de condolencias y reconocimiento a la trayectoria del jugador a través de las redes sociales.
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐭𝐮𝐨𝐬𝐚 | Martín Neymar Jiménez Bedoya 🕊️— Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (@AFUTPA) July 18, 2026
La familia de AFUTPA lamenta profundamente el fallecimiento de Martín Jiménez, un futbolista muy cercano a nuestra asociación.
Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.… pic.twitter.com/yxPHxMZAgB
Se espera que en las próximas horas familiares o representantes del club informen sobre las honras fúnebres y otros detalles relacionados con su deceso.