Muere el futbolista panameño Martín Jiménez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El UMECIT FC confirmó este sábado el fallecimiento del futbolista panameño.

El UMECIT FC informó este sábado 18 de julio el fallecimiento del futbolista panameño Martín Jiménez, una noticia que enluta al fútbol nacional y que ha generado numerosas muestras de pesar por parte de clubes, compañeros, aficionados y seguidores del deporte.

La noticia fue dada a conocer por el club a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias por la partida del jugador, quien defendió los colores del equipo entre 2022 y 2024.

¡Vuela alto Martín Jiménez 🕊️💔!



El sentir umecista acompaña a sus familiares y seres queridos en el dolor de esta irreparable pérdida. pic.twitter.com/Le6XfQzB1l — UMECIT FC (@fcumecit) July 18, 2026

Además de su paso por el fútbol panameño, Jiménez desarrolló parte de su carrera en Honduras, donde vistió la camiseta del Club Deportivo y Social Vida S.A.D., dejando una destacada huella en el balompié de ese país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, diversos clubes, futbolistas y aficionados expresaron mensajes de condolencias y reconocimiento a la trayectoria del jugador a través de las redes sociales.

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐭𝐮𝐨𝐬𝐚 | Martín Neymar Jiménez Bedoya 🕊️



La familia de AFUTPA lamenta profundamente el fallecimiento de Martín Jiménez, un futbolista muy cercano a nuestra asociación.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.… pic.twitter.com/yxPHxMZAgB — Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (@AFUTPA) July 18, 2026

Se espera que en las próximas horas familiares o representantes del club informen sobre las honras fúnebres y otros detalles relacionados con su deceso.