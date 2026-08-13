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    Boxeo

    Muere expúgil puertorriqueño Prichard Colón 10 años después de sufrir lesiones cerebrales

    Su caso provocó una profunda conmoción en el mundo del boxeo y derivó en cambios para proteger a los púgiles.

    EFE
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    Muere expúgil puertorriqueño Prichard Colón 10 años después de sufrir lesiones cerebrales
    En junio de 2021, Prichard recibió la distinción de campeón honorario del WBC. Foto: Tomada de redes sociales.

    El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien llevaba más de diez años en una silla de ruedas por sufrir un hematoma subdural causando lesiones cerebrales irreversibles desde una pelea en 2015, falleció este jueves a sus 33 años, confirmó su padre, Richard Colón, en sus redes sociales.

    “Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, dijo Colón en su cuenta de Facebook.

    “Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones”, añadió en su publicación.

    El expúgil recibió diversos “golpes de conejo” -que se dan de forma ilegal en la nuca- de parte de Terrel Williams el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia (EE.UU.), que le provocaron un hematoma subdural que causó lesiones cerebrales irreversibles, un caso que suscitó conmoción a nivel mundial.

    Prichard, que entró a la pelea invicto con un registro de 16-0 y 12 nocauts, fue derribado dos veces en el octavo asalto por Williams, quien recibió un golpe bajo por parte del boricua antes de llevarlo a la lona.

    El exboxeador puertorriqueño estuvo en estado de coma en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta, Georgia (EE.UU.), tras recibir los golpes ilegales de parte de Williams.

    Desde aquel día, la vida de Prichard cambio de forma radical, horas y días de angustia e incertidumbre que terminaron con el diagnóstico de la peligrosa lesión.

    La madre del deportista, Nieves Meléndez, hasta el día de hoy cuidaba de su hijo las 24 horas del día, buscando por medio de terapias alguna mejoría.

    Un año después del lamentable suceso, la Comisión Mundial de Boxeo (WBC, en inglés) creó la regla bautizada ‘Prichard Colón’.

    Todo esto le valió a Prichard ser nombrado campeón honorario del WBC, distinción que conlleva ser poseedor de un cinturón verde y oro, ese con el que soñó desde que se inició en el mundo de los guantes.

    En junio de 2021, Prichard recibió la distinción de campeón honorario del WBC.

    EFE

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