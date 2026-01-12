Muhammad Ali es reconocido con un sello conmemorativo del Servicio Postal de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estados Unidos rinde homenaje a Muhammad Ali con sellos del USPS, celebrando su legado deportivo y social casi una década después de su fallecimiento.

El legendario boxeador Muhammad Ali es el protagonista de dos sellos conmemorativos del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que saldrán a la venta a partir de este jueves, casi diez años después de su fallecimiento.

El propio Ali, triple campeón mundial de los pesos pesados, había bromeado con que debería ser un sello postal, porque solo así alguien le podría dar “una repasada”.

La ceremonia de emisión de la primera estampilla se celebrará el jueves en la ciudad de Louisville (Kentucky), donde nació el boxeador en 1942, según un comunicado del centro cultural Muhammad Ali.

Las estampillas contienen una foto de Ali con los guantes de boxeo en guardia, y la palabra ‘ALI’ en letras rojas o negras, según la versión.

El USPS informó que han impreso 22 millones de sellos del boxeador.

Nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., Ali culminó su carrera profesional con un balance de 56 victorias y 5 derrotas, logrando la corona de los pesos pesados en 1964, 1974 y 1978.

Tras colgar los guantes, se convirtió en un activista por los derechos civiles y viajó por todo el mundo impulsando la paz y el entendimiento cultural y religioso.

“En una época en la que los afroamericanos luchaban por tener voz, él habló alto y claro sobre sus creencias, desafiando expectativas y empoderando a personas de todo el mundo, camino a convertirse en un ícono cultural mundialmente reconocido”, destacó el centro cultural sobre el boxeador.

En la última década, y con su condición de salud empeorada por la avanzada edad y los años de lucha contra el Parkinson, Ali redujo notablemente sus apariciones públicas.