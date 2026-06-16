Mulino le desea suerte a la selección: ‘Vamos a ganar’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pocas horas del debut de la selección de fútbol de Panamá en la Copa del Mundo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, le envió un mensaje al equipo, destacando que la buena vibra de todo un país está con los jugadores.

“Definitivamente. ¡Viva Panamá! ¡Vamos con todo! La vibra de todo el pueblo panameño, los que estamos aquí y los que están allá en Toronto, está con ustedes. ¡Vamos a ganar! ¡Suerte!”, afirmó el mandatario en un corto mensaje divulgado por la Presidencia.

Panamá se enfrenta este miércoles 17 de junio, a partir de las 6:00 p.m., a Ghana, en la ciudad de Toronto (Canadá), en partido correspondiente al Grupo L.

Mulino también hizo alusión a que las oficinas públicas estarán cerradas a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles para que los trabajadores del sector público puedan ir a sus hogares o a puntos de encuentro con familiares y amigos para respaldar a la selección panameña.

Esta es la segunda participación de una selección absoluta de Panamá en una Copa del Mundo de la FIFA. El Grupo L también lo integran Inglaterra y Croacia.

El Mundial de 2026 se juega por primera vez con la participación de 48 naciones y esta edición se desarrolla en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.