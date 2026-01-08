Mulino visita el Rico Cedeño y anuncia el reinicio del estadio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este reinicio, los trabajos quedarán en manos de la empresa Constructora Rodsa, que asumirá la fase final del proyecto hasta su culminación.

La paralización en las obras del estadio Rico Cedeño está llegando a su fin tras el anuncio oficial del reinicio de la construcción, en medio de atrasos contractuales y sobrecostos. El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este jueves 8 de enero el acto en el propio coliseo deportivo y confirmó que el proyecto será retomado.

“Los recursos son para mejorar la calidad de vida de la gente, no para la buena vida de los dirigentes. Hoy damos la orden de proceder para el rescate de dos proyectos necesarios e importantes para Herrera: el Estadio Rico Cedeño y la Planta Potabilizadora de Parita. Los vamos a rescatar y entregar, como ya lo estamos haciendo: cumpliendo”, expresó Mulino a través de su cuenta en X.

El mandatario estuvo acompañado por varios funcionarios, entre ellos el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, durante la visita al estadio, donde iniciaron los trabajos desde 2019. De acuerdo con la información oficial, la obra podría ser entregada en el último cuatrimestre de 2026.

La remodelación del Rico Cedeño fue licitada originalmente en abril de 2019 por un monto de 5.4 millones de dólares, con un plazo contractual de 12 meses. Sin embargo, el proyecto sufrió múltiples interrupciones y modificaciones que terminaron duplicando su costo y alargando de forma considerable su cronograma.

En abril de 2025 se aprobó la liquidación del contrato con la empresa Enobras, S.A., responsable inicial de la ejecución. Ahora los trabajos quedarán en manos de la empresa Constructora Rodsa, que asumirá la fase final del proyecto hasta su culminación.