    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    COPA DEL MUNDO

    Mundial 2026: ¿le quitarán la sede a México? No sería la primera vez

    La violencia en Jalisco tras la muerte de “El Mencho” reabre el debate sobre la seguridad rumbo al Mundial 2026 y la posibilidad de que FIFA revoque la sede a Guadalajara.

    Jaime Heilbron
    El Estadio Akron de Zapopan, Jalisco está programado para recibir cuatro partidos de la Copa del Mundo. Tomada de X: @EstadioAkron.

    Desde que se desató la violencia en Jalisco, México, en los últimos días, producto de las represalias por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la atención se ha volcado hacia la Copa del Mundo 2026, de la cual México es coorganizador.

    La ciudad de Guadalajara, en el Estadio Jalisco, está pactada para recibir cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial, incluido el segundo de la selección mexicana contra Corea del Sur.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó que confía en las capacidades de México para organizar el torneo, a pesar de la violencia. Sin embargo, eso no descarta que, si la situación no se controla pronto, la FIFA pueda tomar la decisión de quitarle el derecho de sede a México o, como mínimo, a Guadalajara.

    No sería la primera vez que ocurre algo similar. A continuación, repasamos los casos en los que un país originalmente designado como sede de una Copa del Mundo terminó no siéndolo.

    El panorama organizativo actual

    México recibirá, en principio, 13 de los 104 partidos del Mundial 2026, incluyendo cuatro en Guadalajara. Además, el Estadio Azteca, en Ciudad de México, recibirá cinco encuentros, mientras que Monterrey albergará otros cuatro.

    Entre los partidos más relevantes figuran la inauguración del Mundial en el Azteca, el duelo España vs. Uruguay en Guadalajara, así como encuentros de dieciseisavos y octavos de final en la capital.

    Quitarle el Mundial a México sería un golpe durísimo para el país, la región y la Concacaf. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no sería un hecho sin precedentes en la historia de la FIFA.

    De Colombia 1986 a México 1986

    La Copa del Mundo de 1986 es recordada como el Mundial de Diego Maradona. En ese torneo, el astro argentino marcó dos de los goles más icónicos de la historia del fútbol ante Inglaterra: la “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”. Argentina venció luego a Alemania 3-2 en la final para conquistar su segundo título.

    Lo que pocos recuerdan es que ese Mundial originalmente se iba a disputar en Colombia. El país fue designado el 9 de junio de 1974.

    En ese momento, los Mundiales contaban con 16 equipos. En 1978, la FIFA decidió ampliar el torneo a 24 selecciones a partir de España 1982.

    Sumado al retraso en las obras necesarias, el aumento de participantes imposibilitó a Colombia cumplir con los requisitos organizativos. En noviembre de 1982, el país retiró oficialmente su candidatura como anfitrión.

    El 20 de mayo de 1983, el Comité Ejecutivo de la FIFA anunció que México sería el nuevo anfitrión de 1986, convirtiéndose hasta hoy en el único caso en categoría mayor en que un país elegido renunció a la sede.

    Categorías menores: Indonesia y Perú 2023

    Existen dos casos recientes en torneos juveniles de la FIFA: el Mundial Sub-20 Indonesia 2023 y el Sub-17 Perú 2023.

    Indonesia fue elegida en 2019 para organizar el Sub-20 de 2021. Tras la postergación por la pandemia, se le mantuvo la sede para 2023.

    El 29 de marzo de 2023, la FIFA le retiró la organización ante la oposición interna a recibir a Israel, clasificado por la eliminatoria europea. Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

    Tras protestas masivas, la FIFA decidió revocar la sede y otorgarla a Argentina, a menos de dos meses del inicio del torneo. Es el único caso en que la propia FIFA ha revertido formalmente una sede ya otorgada.

    En el caso del Sub-17 2023, previsto para Perú en noviembre, la Federación Peruana retiró su candidatura el 3 de abril de 2023 tras incumplimientos en infraestructura. Posteriormente, la FIFA designó a Indonesia como nueva anfitriona.

    Lo que dice el reglamento de la FIFA

    El artículo 6.9 del Reglamento de la Copa Mundial 2026 establece que la FIFA tiene derecho a cancelar, cambiar de fecha o reubicar partidos —o incluso la totalidad del torneo— por razones de fuerza mayor, salud o seguridad.

    Esto significa que, si la situación en Jalisco no mejora, la FIFA podría mover los partidos programados en Guadalajara a otra sede.

    ¿Qué podría ocurrir?

    No existen antecedentes en Mundiales de selecciones mayores donde la FIFA haya retirado unilateralmente la sede a un país.

    Sin embargo, el antecedente de Indonesia 2023 demuestra que una revocación es posible incluso con el torneo próximo a iniciar.

    Reubicar cuatro partidos en Guadalajara sería logísticamente más sencillo que trasladar los 13 asignados a México, incluida la inauguración.

    ¿Es improbable que ocurra? Sí.

    ¿Es imposible? No.

    Si la situación de seguridad continúa deteriorándose, podría darse un escenario en el que Guadalajara pierda la sede, aunque resulta menos probable que México como país sea excluido completamente del Mundial 2026.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

