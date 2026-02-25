Mundial 2026: ¿le quitarán la sede a México? No sería la primera vez

Exclusivo Suscriptores

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La violencia en Jalisco tras la muerte de “El Mencho” reabre el debate sobre la seguridad rumbo al Mundial 2026 y la posibilidad de que FIFA revoque la sede a Guadalajara.

Desde que se desató la violencia en Jalisco, México, en los últimos días, producto de las represalias por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la atención se ha volcado hacia la Copa del Mundo 2026, de la cual México es coorganizador.

La ciudad de Guadalajara, en el Estadio Jalisco, está pactada para recibir cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial, incluido el segundo de la selección mexicana contra Corea del Sur.

#ECOMundo | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe “ningún riesgo” para la seguridad de los visitantes que acudirán a Guadalajara durante el Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de los recientes hechos violentos registrados en la región. pic.twitter.com/71J2UihFjn — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) February 25, 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó que confía en las capacidades de México para organizar el torneo, a pesar de la violencia. Sin embargo, eso no descarta que, si la situación no se controla pronto, la FIFA pueda tomar la decisión de quitarle el derecho de sede a México o, como mínimo, a Guadalajara.

No sería la primera vez que ocurre algo similar. A continuación, repasamos los casos en los que un país originalmente designado como sede de una Copa del Mundo terminó no siéndolo.

El panorama organizativo actual

México recibirá, en principio, 13 de los 104 partidos del Mundial 2026, incluyendo cuatro en Guadalajara. Además, el Estadio Azteca, en Ciudad de México, recibirá cinco encuentros, mientras que Monterrey albergará otros cuatro.

¿El Estadio Azteca podría perder la inauguración del Mundial 2026?



A casi 100 días del mundial, #México se prepara para recibir a miles de aficionados, pero en medio de las remodelaciones surge una duda clave



Créditos: Ronaldo Benítez / #PublimetroMX #Mundial2026 pic.twitter.com/YtJX0jExxz — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) February 24, 2026

Entre los partidos más relevantes figuran la inauguración del Mundial en el Azteca, el duelo España vs. Uruguay en Guadalajara, así como encuentros de dieciseisavos y octavos de final en la capital.

Quitarle el Mundial a México sería un golpe durísimo para el país, la región y la Concacaf. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no sería un hecho sin precedentes en la historia de la FIFA.

De Colombia 1986 a México 1986

La Copa del Mundo de 1986 es recordada como el Mundial de Diego Maradona. En ese torneo, el astro argentino marcó dos de los goles más icónicos de la historia del fútbol ante Inglaterra: la “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”. Argentina venció luego a Alemania 3-2 en la final para conquistar su segundo título.

Lo que pocos recuerdan es que ese Mundial originalmente se iba a disputar en Colombia. El país fue designado el 9 de junio de 1974.

En ese momento, los Mundiales contaban con 16 equipos. En 1978, la FIFA decidió ampliar el torneo a 24 selecciones a partir de España 1982.

Así se proyectó un mundial del cual Colombia iba a ser sede en 1986 y que terminó realizándose en México, país que devastado por el peor terremoto de su historia, hizo lo que Colombia no fue capaz. Un mundial de fútbol pic.twitter.com/j1YISveKxm — Historia de Colombia (@colombia_hist) June 14, 2018

Sumado al retraso en las obras necesarias, el aumento de participantes imposibilitó a Colombia cumplir con los requisitos organizativos. En noviembre de 1982, el país retiró oficialmente su candidatura como anfitrión.

El 20 de mayo de 1983, el Comité Ejecutivo de la FIFA anunció que México sería el nuevo anfitrión de 1986, convirtiéndose hasta hoy en el único caso en categoría mayor en que un país elegido renunció a la sede.

Categorías menores: Indonesia y Perú 2023

Existen dos casos recientes en torneos juveniles de la FIFA: el Mundial Sub-20 Indonesia 2023 y el Sub-17 Perú 2023.

Indonesia fue elegida en 2019 para organizar el Sub-20 de 2021. Tras la postergación por la pandemia, se le mantuvo la sede para 2023.

FIFA has stripped Indonesia of its hosting ability of the U20 Soccer Championship after refusing to host Israel.



Furthermore, FIFA is now considering sanctioning Indonesia at ALL levels of play, not just in the youth category.



Thank you @FIFAcom for saying NO! to hate. pic.twitter.com/SOeJNX0Ym1 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) March 31, 2023

El 29 de marzo de 2023, la FIFA le retiró la organización ante la oposición interna a recibir a Israel, clasificado por la eliminatoria europea. Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

Tras protestas masivas, la FIFA decidió revocar la sede y otorgarla a Argentina, a menos de dos meses del inicio del torneo. Es el único caso en que la propia FIFA ha revertido formalmente una sede ya otorgada.

OFICIAL:



La FIFA le retiró la sede del Mundial sub-17 a Perú 🇵🇪.



Se alega incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar la infraestructura necesaria para el evento.



El torneo se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre en una sede a confirmar. pic.twitter.com/TcQLK9NpJF — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) April 3, 2023

En el caso del Sub-17 2023, previsto para Perú en noviembre, la Federación Peruana retiró su candidatura el 3 de abril de 2023 tras incumplimientos en infraestructura. Posteriormente, la FIFA designó a Indonesia como nueva anfitriona.

Lo que dice el reglamento de la FIFA

El artículo 6.9 del Reglamento de la Copa Mundial 2026 establece que la FIFA tiene derecho a cancelar, cambiar de fecha o reubicar partidos —o incluso la totalidad del torneo— por razones de fuerza mayor, salud o seguridad.

Esto significa que, si la situación en Jalisco no mejora, la FIFA podría mover los partidos programados en Guadalajara a otra sede.

¿Qué podría ocurrir?

No existen antecedentes en Mundiales de selecciones mayores donde la FIFA haya retirado unilateralmente la sede a un país.

Sin embargo, el antecedente de Indonesia 2023 demuestra que una revocación es posible incluso con el torneo próximo a iniciar.

Reubicar cuatro partidos en Guadalajara sería logísticamente más sencillo que trasladar los 13 asignados a México, incluida la inauguración.

Golazo…

“Por supuesto que estamos analizando, monitoreando, la situación en México en estos días, pero quiero decir que tenemos confianza total en México, en su Presidenta Sheinbaum, en las autoridades…el mundial va a ser una fiesta increíble”

Gianni Infantino FIFA pic.twitter.com/9bIhkBhCyb — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 25, 2026

¿Es improbable que ocurra? Sí.

¿Es imposible? No.

Si la situación de seguridad continúa deteriorándose, podría darse un escenario en el que Guadalajara pierda la sede, aunque resulta menos probable que México como país sea excluido completamente del Mundial 2026.