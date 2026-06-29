Panamá, 29 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    Mundial 2026: Ocho partidos de los dieciseisavos de final irán por TV abierta en Panamá

    Selecciones como México, Ecuador, España, Portugal, Argentina y Colombia podrán ser visto en TV abierta

    Guillermo Pineda G.
    Mundial 2026: Ocho partidos de los dieciseisavos de final irán por TV abierta en Panamá
    Leo Messi, celebra el segundo gol del combinado argentino durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

    Los aficionados en Panamá podrán seguir en vivo por televisión abierta ocho partidos correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una programación que se extenderá del martes 30 de junio al viernes 3 de julio.

    Programación de los partidos en TV abierta:

    Martes 30 de junio

    • México vs. Ecuador – 8:00 p.m.

    Miércoles 1 de julio

    • Bélgica vs. Senegal – 3:00 p.m.

    • Estados Unidos vs. Bosnia – 7:00 p.m.

    Jueves 2 de julio

    • España vs. Austria – 2:00 p.m.

    • Portugal vs. Croacia – 6:00 p.m.

    • Suiza vs. Argelia – 10:00 p.m.

    Viernes 3 de julio

    • Argentina vs. Cabo Verde – 5:00 p.m.

    • Colombia vs. Ghana – 8:30 p.m.

    RPC y TVMax ya transmitieron 23 partidos durante la fase de grupos, incluyendo los tres encuentros de la selección de Panamá en su histórica participación mundialista.

    La cobertura de la televisión abierta continuará durante las rondas decisivas del campeonato con:

    • Cuatro partidos de los octavos de final.

    • Dos partidos de los cuartos de final.

    • Las dos semifinales.

    • La gran final del Mundial 2026.

    Por su parte, Tigo Sports mantiene la cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmite el 100% de los partidos del torneo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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