Mundial 2026: Ocho partidos de los dieciseisavos de final irán por TV abierta en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Selecciones como México, Ecuador, España, Portugal, Argentina y Colombia podrán ser visto en TV abierta

Los aficionados en Panamá podrán seguir en vivo por televisión abierta ocho partidos correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una programación que se extenderá del martes 30 de junio al viernes 3 de julio.

Programación de los partidos en TV abierta:

Martes 30 de junio

México vs. Ecuador – 8:00 p.m.

Miércoles 1 de julio

Bélgica vs. Senegal – 3:00 p.m.

Estados Unidos vs. Bosnia – 7:00 p.m.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 2:00 p.m.

Portugal vs. Croacia – 6:00 p.m.

Suiza vs. Argelia – 10:00 p.m.

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde – 5:00 p.m.

Colombia vs. Ghana – 8:30 p.m.

RPC y TVMax ya transmitieron 23 partidos durante la fase de grupos, incluyendo los tres encuentros de la selección de Panamá en su histórica participación mundialista.

La cobertura de la televisión abierta continuará durante las rondas decisivas del campeonato con:

Cuatro partidos de los octavos de final.

Dos partidos de los cuartos de final.

Las dos semifinales.

La gran final del Mundial 2026.

Por su parte, Tigo Sports mantiene la cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmite el 100% de los partidos del torneo.